Hajbeültetésen gondolkodsz? Ezt mindenképp tudnod kell

A hajbeültetés során saját hajszálakat ültetnek át a kopasz területekre.

Két fő módszer létezik: a FUE és a FUT technika.

A beavatkozás után a hajszálak először kihullanak, majd néhány hónap múlva visszanőnek.

Az eredmény 12–18 hónap elteltével értékelhető teljes mértékben.

Az átültetett hajszálak véglegesek, nem hullanak ki újra.

Nem minden kopaszodási típusnál javasolt, és megfelelő donorterület szükséges hozzá.

A hajbeültetés mögötti technológia az elmúlt évtizedekben sokat fejlődött – ma már természetes megjelenésű, tartós eredményt lehet elérni. Ennek ellenére számos tévhit kering a beavatkozással kapcsolatban, amelyek tisztázása segít megalapozott döntést hozni.

A hajbeültetést kétféle módon végzik

Hogyan működik a hajbeültetés, és kinek ajánlott?

A hajbeültetés lényege, hogy a fej úgynevezett donorterületéről – általában a fej hátsó részéről, ahol a hajszálak genetikailag ellenállóbbak a kihullással szemben – hajhagymákat vesznek ki, majd ezeket egyenként ültetik be a kopasz vagy ritkás területekre. Mivel a beültetett hajhagymák saját DNS-sel rendelkeznek, az átültetett hajszálak a kopasz területen is megtartják eredeti tulajdonságaikat, és nem hullanak ki újra.

A hajbeültetés elsősorban androgenetikus alopecia – a közismert „férfias típusú kopaszodás" – esetén ajánlott, amely nőkben is előfordulhat. A beavatkozáshoz megfelelő mennyiségű és minőségű donorterület szükséges, ezért előzetes vizsgálat nélkül nem lehet meghatározni, ki alkalmas rá. Aktív hajhullás esetén általában megvárják a folyamat stabilizálódását, mert a beavatkozás nem állítja meg az eredeti hajhullást – csak a beültetett hajszálakra vonatkozik a tartósság.

Nem ajánlott hajbeültetés diffúz típusú hajhullás esetén, ha a donorterület is erősen érintett, illetve bizonyos bőrgyógyászati betegségek fennállásakor. Ezeket az eseteket a konzultáció során kell kizárni.

FUE és FUT – mi a különbség a két módszer között?

A két legismertebb hajbeültetési módszer a FUE (Follicular Unit Extraction) és a FUT (Follicular Unit Transplantation). A FUE esetén az egyes hajhagymákat egyenként emelik ki apró, körkörös eszközzel, amely pontszerű, gyorsan gyógyuló sebeket hagy maga után. Ez a módszer ma a leggyakrabban alkalmazott, mert nem hagy látható heget, rövidebb a gyógyulási idő, és a beteg hamarabb visszatérhet a mindennapos tevékenységeihez.