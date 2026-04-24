Hajbeültetésen gondolkodsz? Ezt mindenképp tudnod kell

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 24. 12:15
A kopaszodás sokak számára komoly önbizalomproblémát jelent, és egyre többen keresnek tartós megoldást ellene. A hajbeültetés ma az egyik leghatékonyabb módszer a hajhullás kezelésére, de nem mindenkinek ajánlott, és az eredmény nagymértékben függ a módszer megválasztásától és a beavatkozást végző szakember tapasztalatától.
  • A hajbeültetés során saját hajszálakat ültetnek át a kopasz területekre.
  • Két fő módszer létezik: a FUE és a FUT technika.
  • A beavatkozás után a hajszálak először kihullanak, majd néhány hónap múlva visszanőnek.
  • Az eredmény 12–18 hónap elteltével értékelhető teljes mértékben.
  • Az átültetett hajszálak véglegesek, nem hullanak ki újra.
  • Nem minden kopaszodási típusnál javasolt, és megfelelő donorterület szükséges hozzá.

A hajbeültetés mögötti technológia az elmúlt évtizedekben sokat fejlődött – ma már természetes megjelenésű, tartós eredményt lehet elérni. Ennek ellenére számos tévhit kering a beavatkozással kapcsolatban, amelyek tisztázása segít megalapozott döntést hozni.

A hajbeültetést kétféle módon végzik
Hogyan működik a hajbeültetés, és kinek ajánlott?

A hajbeültetés lényege, hogy a fej úgynevezett donorterületéről – általában a fej hátsó részéről, ahol a hajszálak genetikailag ellenállóbbak a kihullással szemben – hajhagymákat vesznek ki, majd ezeket egyenként ültetik be a kopasz vagy ritkás területekre. Mivel a beültetett hajhagymák saját DNS-sel rendelkeznek, az átültetett hajszálak a kopasz területen is megtartják eredeti tulajdonságaikat, és nem hullanak ki újra.

A hajbeültetés elsősorban androgenetikus alopecia – a közismert „férfias típusú kopaszodás" – esetén ajánlott, amely nőkben is előfordulhat. A beavatkozáshoz megfelelő mennyiségű és minőségű donorterület szükséges, ezért előzetes vizsgálat nélkül nem lehet meghatározni, ki alkalmas rá. Aktív hajhullás esetén általában megvárják a folyamat stabilizálódását, mert a beavatkozás nem állítja meg az eredeti hajhullást – csak a beültetett hajszálakra vonatkozik a tartósság.

Nem ajánlott hajbeültetés diffúz típusú hajhullás esetén, ha a donorterület is erősen érintett, illetve bizonyos bőrgyógyászati betegségek fennállásakor. Ezeket az eseteket a konzultáció során kell kizárni.

FUE és FUT – mi a különbség a két módszer között?

A két legismertebb hajbeültetési módszer a FUE (Follicular Unit Extraction) és a FUT (Follicular Unit Transplantation). A FUE esetén az egyes hajhagymákat egyenként emelik ki apró, körkörös eszközzel, amely pontszerű, gyorsan gyógyuló sebeket hagy maga után. Ez a módszer ma a leggyakrabban alkalmazott, mert nem hagy látható heget, rövidebb a gyógyulási idő, és a beteg hamarabb visszatérhet a mindennapos tevékenységeihez.

A FUT módszernél a donorterületről egy bőrsávot távolítanak el, amelyből laborban különítik el az egyes hajhagymákat. Ez a technika egyszerre nagyobb mennyiségű hajhagymát biztosít, és bizonyos esetekben hatékonyabb lehet, ha nagy kiterjedésű kopasz területet kell fedni. Hátránya, hogy a donorterületen egy vékony, vonalas heg marad, ami rövidre nyírt hajnál látható lehet.

A két módszer megválasztása az érintett kopasz terület méretétől, a donorterület adottságaitól és az egyéni igényektől függ. Tapasztalt szakember a konzultáció során javaslatot tesz a legmegfelelőbb megközelítésre.

A kopasz terület méretétől és a haj általános állapotától is függ, melyik hajbeültetési módszert alkalmazzák az orvosok
Gyógyulás és várható eredmény

A beavatkozást követő első hetekben az átültetett hajszálak nagy része kihull – ezt sokan riadtan élik meg, de teljesen természetes folyamat. A hajhagymák a bőrben maradnak, és 3–4 hónap elteltével új hajszálakat kezdenek növeszteni. A látható eredmény fokozatosan alakul ki, és 12-18 hónap elteltével értékelhető teljes mértékben.

A gyógyulás első napjaiban a beültetett területen pörköcskék, enyhe duzzanat és viszketés jelentkezhet. A donorterület általában 1-2 héten belül gyógyul. Az első hetekben kerülni kell a fizikai megterhelést, az izzadást, az úszást és az erős napsütést – ezek a részletes utókezelési útmutatóban szerepelnek, amelyet minden klinika biztosít a beavatkozás után.

Az eredmény tartósságát befolyásolja, hogy az eredeti hajhullás tovább folytatódik-e a nem kezelt területeken. Ezért sok esetben gyógyszeres kiegészítő kezelést is javasolnak – például minoxidilt vagy finaszteridot –, amelyek lassítják a további hajhullást, és segítenek hosszú távon megőrizni a beavatkozás eredményét.

Mire figyelj a klinika és a szakember kiválasztásakor?

A hajbeültetés eredményét döntően meghatározza, hogy ki és milyen körülmények között végzi a beavatkozást. A konzultáció során érdemes kérdezni a szakember képzettségéről, tapasztalatáról, és kérni korábban elvégzett beavatkozások előtte-utána fotóit. A megbízható klinikák részletes tájékoztatást adnak a várható eredményről, a kockázatokról és az utókezelésről.

A feltűnően alacsony ár általában minőségi kompromisszumot jelent – a hajbeültetés ára Magyarországon és külföldön egyaránt széles skálán mozog, és az olcsóbb ajánlatok mögött sokszor kevésbé tapasztalt szakember vagy nem megfelelő körülmények állnak. A döntés előtt érdemes több konzultációt elvégezni, és nem kizárólag az ár alapján választani.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
