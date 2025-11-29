Komoly egészségügyi kockázatot rejthetnek ezek a hajhullás elleni kezelések

A hajhullás elleni szerek, különösen a gyógyszerek, komoly mellékhatásokkal járhatnak, melyek a felhasználó általános egészségére is hatással lehetnek. Fontos, hogy mindenki tisztában legyen a lehetséges kockázatokkal, mielőtt elkezd használni bármilyen szert. Azt is érdemes figyelem előtt tartani, hogy a hajhullás kezelésének a legfontosabb része az egészséges életmód, amely magában foglalja a kiegyensúlyozott étrendet, a megfelelő mennyiségű folyadékfogyasztást és a stressz csökkentését is. Cikkünkben megmutatjuk, melyek azok a kezelések, stimulálások, amelyekkel jobb, ha vigyázol, mert hosszú távon az egészséged bánhatja!

A hajhullás elleni kezeléseknek árnyoldalai is vannak!

Fotó: New Africa / Shutterstock

Hajhullás? Ne állítsd meg mindenáron – az egészséged is rámehet

1. Gyógyszeres kezelések – nem csak a hajra hatnak

A legismertebb hatóanyag, a minoxidil (pl. Regaine, Rogaine), eredetileg vérnyomáscsökkentőként került forgalomba. A hajhagymákra gyakorolt serkentő hatása véletlenszerű felfedezés volt. Bár sokaknak segít, nem ritka mellékhatása lehet az erős szívdobogás, bőrirritáció, testszőrzet-növekedés és fejfájás. Hasonlóan a finaszterid (Propecia) is hatékony, de befolyásolja a hormonháztartást – libidócsökkenést, hangulatzavarokat, sőt hosszú távon meddőséget is okozhat.

2. Lézeres kezelések és fejbőrstimulálás

A low-level laser therapy (LLLT) – azaz alacsony intenzitású lézeres kezelés – népszerű, fájdalommentes módszer, de ha nem a megfelelő eszközt, vagy túl gyakori kezelést alkalmaznak, a fejbőr túlmelegedhet és gyulladásos reakció, irritáció alakulhat ki. Az eredmények sem mindig tartósak, így hosszú távon anyagilag is megterhelő eljárás.

3. Hajbeültetés – nem mindenkinek való

A hajátültetés ma már rutinműtétnek számít, de fertőzések, hegesedés, idegsérülések is előfordulhatnak. Ráadásul, ha a hajhullás mögött például autoimmun betegség húzódik meg, a beültetett haj is elhullhat. Habár az ilyen műtétek előtt felmérik a kockázatokat, a rejtett betegségek miatt a sikeresség nem mindig garantált, a beavatkozás pedig költséges, és nem feltétlen fájdalommentes.