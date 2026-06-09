Vérfagyasztó részletek: Megszólalt a pszichopata, ezzel a halálos fegyverrel hálózza be az áldozatait

A belga Loic De Marie már gyerekként érezte, hogy valami nincs rendben vele, a hátborzongató története alapján ugyanis már ekkor megmutatkoztak rajta a klasszikus pszichopata jelek. Hatéves volt, amikor a testvére fuldokolni kezdett a medencében, ő azonban meg sem mozdult, mert féltette a tiszta ruháját. Később, amikor egy osztálytársa autóbalesetben meghalt, képtelen volt felfogni, miért sír mindenki: ő egyszerűen gyengének látta őket. Loic végül 23 évesen kapta meg a hivatalos orvosi papírt arról, hogy klinikai értelemben is pszichopata, ráadásul nárcisztikus hajlamokkal és antiszociális személyiségzavarral küzd. Azóta viszont megtanulta tökéletesen maszkírozni magát, így ma már szinte lehetetlen kiszúrni.
A fiatal férfi szerint egy pszichopatának nincs szüksége órákra, hogy bemérje a célpontját. Elég egyetlen séta a sétálóutcán.
A pszichopatáknak elég jó ösztöneik vannak arra, hogy ki az, akit manipulálni lehet
– magyarázza Loic. Hozzáteszi, hogy a félénk mozgás, a bizonytalan beszéd azonnali zöld jelzés a ragadozóknak. Bár ma már állítása szerint nem büszke rá, régebben tudatosan kereste a legsebezhetőbb embereket a saját haszna érdekében.
Hajlamos vagyok egy bizonyos típusú lányt keresni: apa nélkül felnőtt lányokat, depressziósokat, vagy azokat, akik nagyon empatikusak. Egy pszichopata agya másképp van huzalozva. Mi a dopaminra és az eredményekre hajtunk. Ha egy gyengébb embert célzol meg, nagyon gyorsan megkapod, amit akarsz.
Sokan azt hiszik, a pszichopaták félelmetes, sötét alakok, Loic szerint azonban pont az ellenkezője igaz. A legnagyobb fegyverük a megnyerő külső és a színlelt kedvesség, amivel pillanatok alatt elnyerik a bizalmat.
Egy gyönyörű mosoly. Egy pszichopatának ez mindig egy halálos fegyver.
A férfi szerint a manipuláció lényege végtelenül egyszerű: a személyes nyereség. Ha valaki leragad az út szélén a lerobbant autójával, egy pszichopata széles mosollyal lép oda segíteni, miközben belül semmit sem érez – derül ki a Unilad cikkéből.
Csak a saját hasznomért manipuláltam embereket. Ez egy kíméletlen mentalitás: csak a jó dolgokat akarom az életben, és meg is fogom szerezni őket.
Loic 2023 óta terápiára jár, és most épp a politikai karrierjét építi. Bár azt mondja, próbál őszinte lenni, a múltját egyáltalán nem bánja: „Gyönyörű életem volt, a múltban is, semmit sem bántam meg.”
A Loic-kal készült interjút az alábbi videóban nézheted meg:
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