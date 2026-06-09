Vérfagyasztó részletek: Megszólalt a pszichopata, ezzel a halálos fegyverrel hálózza be az áldozatait

A belga Loic De Marie már gyerekként érezte, hogy valami nincs rendben vele, a hátborzongató története alapján ugyanis már ekkor megmutatkoztak rajta a klasszikus pszichopata jelek. Hatéves volt, amikor a testvére fuldokolni kezdett a medencében, ő azonban meg sem mozdult, mert féltette a tiszta ruháját. Később, amikor egy osztálytársa autóbalesetben meghalt, képtelen volt felfogni, miért sír mindenki: ő egyszerűen gyengének látta őket. Loic végül 23 évesen kapta meg a hivatalos orvosi papírt arról, hogy klinikai értelemben is pszichopata, ráadásul nárcisztikus hajlamokkal és antiszociális személyiségzavarral küzd. Azóta viszont megtanulta tökéletesen maszkírozni magát, így ma már szinte lehetetlen kiszúrni.

Nem látszik rajtuk semmi: egy pszichopata legnagyobb fegyvere a megnyerő, kedves mosoly, amivel bárkit csőbe húz Fotó: LADbible Stories/Youtube.com

Így vadássza le egy pszichopata a gyenge pontodat

A fiatal férfi szerint egy pszichopatának nincs szüksége órákra, hogy bemérje a célpontját. Elég egyetlen séta a sétálóutcán.

A pszichopatáknak elég jó ösztöneik vannak arra, hogy ki az, akit manipulálni lehet

– magyarázza Loic. Hozzáteszi, hogy a félénk mozgás, a bizonytalan beszéd azonnali zöld jelzés a ragadozóknak. Bár ma már állítása szerint nem büszke rá, régebben tudatosan kereste a legsebezhetőbb embereket a saját haszna érdekében.

Hajlamos vagyok egy bizonyos típusú lányt keresni: apa nélkül felnőtt lányokat, depressziósokat, vagy azokat, akik nagyon empatikusak. Egy pszichopata agya másképp van huzalozva. Mi a dopaminra és az eredményekre hajtunk. Ha egy gyengébb embert célzol meg, nagyon gyorsan megkapod, amit akarsz.

A halálos fegyver, ami téged is átver

Sokan azt hiszik, a pszichopaták félelmetes, sötét alakok, Loic szerint azonban pont az ellenkezője igaz. A legnagyobb fegyverük a megnyerő külső és a színlelt kedvesség, amivel pillanatok alatt elnyerik a bizalmat.

Egy gyönyörű mosoly. Egy pszichopatának ez mindig egy halálos fegyver.

A férfi szerint a manipuláció lényege végtelenül egyszerű: a személyes nyereség. Ha valaki leragad az út szélén a lerobbant autójával, egy pszichopata széles mosollyal lép oda segíteni, miközben belül semmit sem érez – derül ki a Unilad cikkéből.

Csak a saját hasznomért manipuláltam embereket. Ez egy kíméletlen mentalitás: csak a jó dolgokat akarom az életben, és meg is fogom szerezni őket.

Loic 2023 óta terápiára jár, és most épp a politikai karrierjét építi. Bár azt mondja, próbál őszinte lenni, a múltját egyáltalán nem bánja: „Gyönyörű életem volt, a múltban is, semmit sem bántam meg.”

A Loic-kal készült interjút az alábbi videóban nézheted meg: