Básti Juli: „Mámoros időtöltés, amikor az unokánk velünk van”

Nem volt könnyű időszak, a színházi évadot nagyon megnehezíti egy betegségsorozat, véli Básti Juli, aki a hot! magazinnak mesélt hosszan arról is, milyen érzés nagymamának lenni, és milyen a kapcsolata menyével, Martinovics Dorinával. A színésznő idén olyan darabban is szerepelt, amelyet fia, Puskás Samu rendezett, erről az élményéről is beszámolt a magazin megkeresésére.

Básti Juli nehéz színházi évad után már várja a nyarat (Fotó: hot! magazin / Szabolcs László)

hot!: Milyen volt a színházi évada?

Básti Juli: Mindegyik darabomat szeretem. A napokban ünnepeltük a Nem félünk a farkastól 100. előadását, a nemrég bemutatott A Macs­kalápon és A kripli című darabokat is kedvelem, akárcsak az Erkelben az Apáca show-t, és bizony még mindig, a 300. előadás után is szeretem a New York-i komédiát. Nehéz évad volt, nagyon sokat játszottam.

Ezenkívül, nem tudom, miért, de ebben a szezonban többeket érintett a járvány. Tavasszal én is hosszan betegeskedtem, de ősszel is volt, hogy mindenki kidőlt körülöttem.

A Covid óta érzem a változást. Nem volt súlyos az állapotom, de ahhoz képest hosszadalmas volt a felépülés, heteken át nem tudtam kigyógyulni belőle sem én, sem a többiek. A színházi évadot nagyon megnehezíti egy ilyen betegségsorozat.

A Macskalápon című darabban együtt játszik a menyével, Martinovics Dorinával. Milyen a közös munka?

Régóta ismerem őt, szeretjük és tiszteljük egymást, sokat dolgoztunk együtt filmekben, sorozatokban. Az említett darabban 21 évvel ezelőtt az enyém volt a főszerep, most pedig az övé. Nekem akkor sokat adott, hogy Hester bőrébe bújhattam. Pokoli nehéz szerep, irgalmatlan színészi feladat, Dorina csodálatos benne.

Básti Juli fia, Puskás Samu, és férje, Puskás Tamás társaságában (Fotó: hot! magazin / Szabolcs László)

Básti Juli fia rendezte a darabot

Az egyik fia, Puskás Samu fordította le újra és rendezte a drámát. Miért éppen ezt a darabot választotta?

Amikor két évtizede ezt játszottam, a fiam még kisgyerek volt, és nem engedtem neki, hogy lássa. Később kérte, hadd nézze meg a felvételt, akkor találkozott először a darabbal – és úgy látszik, beakadt neki. Az ő modernebb fordítása jobban is tetszik, és a nézők számára is érthetőbb, ez a szöveg könnyebben betalál a szívükbe, a lelkükbe.