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Szakítása után visszament lélegzetelállító exéhez a foci-vb piszok jóképű sztárja

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 10. 05:00
Maya JamaRuben Dias
Újra együtt lehet a sztárpár. Rúben Dias labdarúgó és Daniela Melchior színésznő a foci-vb előtt buktak le.

Visszamehetett exéhez a héten kezdődő foci-vb egyik sztárja, Rúben Dias. Daniela Melchior színésznő a közönség soraiból nézte végig a Portugália-Chile felkészülési mérkőzést – nem sokkal azután, hogy a 29 éves labdarúgó szakított Maya Jama műsorvezetőnővel.

Foci-vb: Rúben Dias labdarúgó és Daniela Melchior színésznő
Rúben Dias labdarúgó és Daniela Melchior színésznő a foci-vb előtt buktak le
Fotó: Getty Images

Rúben Dias labdarúgó és Daniela Melchior a foci-vb előtt buktak le?

Rúben Dias és Daniela Melchior a múlt hónapban tűntek fel újra egymás társaságában egy portugál zenei fesztiválon, majd megint elkezdték egymást követni a közösségi médiában – írja a The Sun.

Most pedig azt szúrták ki a rajongók, hogy a színésznő élőben szurkolt a 29 éves védőnek a Chile elleni meccsen.

Mindez azután történt, hogy Rúben Dias április végén – másfél év után – szakított a népszerű műsorvezetővel, Maya Jamával.

A történtek után természetesen azonnal beindultak a találgatások, hogy a portugál labdarúgó és Daniela Melchior újra egymás oldalán találhatták meg a boldogságot.

 

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