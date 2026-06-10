Szakítása után visszament lélegzetelállító exéhez a foci-vb piszok jóképű sztárja

Visszamehetett exéhez a héten kezdődő foci-vb egyik sztárja, Rúben Dias. Daniela Melchior színésznő a közönség soraiból nézte végig a Portugália-Chile felkészülési mérkőzést – nem sokkal azután, hogy a 29 éves labdarúgó szakított Maya Jama műsorvezetőnővel.
Rúben Dias és Daniela Melchior a múlt hónapban tűntek fel újra egymás társaságában egy portugál zenei fesztiválon, majd megint elkezdték egymást követni a közösségi médiában – írja a The Sun.
Most pedig azt szúrták ki a rajongók, hogy a színésznő élőben szurkolt a 29 éves védőnek a Chile elleni meccsen.
Mindez azután történt, hogy Rúben Dias április végén – másfél év után – szakított a népszerű műsorvezetővel, Maya Jamával.
A történtek után természetesen azonnal beindultak a találgatások, hogy a portugál labdarúgó és Daniela Melchior újra egymás oldalán találhatták meg a boldogságot.
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