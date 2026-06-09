Hírek a foci-VB-rőlRubint RékaAmbrus AttilaTóth Andi
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
20°C Székesfehérvár

Félix névnapja

Aktuális Sztár Sport Foci-vb 2026 Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Elképesztő csoda: lezuhant egy helikopter, mégis mindenki túlélte

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Irán
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 09. 21:20
Amerikahelikopter
Ijesztő jelenetek. Lezuhant egy helikopter, majd megtörtént a csoda.

Lezuhant az amerikai hadsereg egyik Apache támadóhelikoptere a Hormuzi-szoros közelében hétfő este. A fedélzeten két pilóta tartózkodott, akik Donald Trump amerikai elnök közlése szerint túlélték a balesetet és nem sérültek meg.

Amerikai helikopter zuhant le a Hormuzi-szorosnál.
Amerikai helikopter zuhant le a Hormuzi-szorosnál. Fotó: Daniel Klein /  Unsplash (Illusztráció)

Lezuhant egy helikopter

Trump a történtek után úgy fogalmazott, hogy a pilóták rendben vannak, senki nem sérült meg, a balesetről pedig később jelentést adnak ki. A helikopter lezuhanása közben tovább nőtt a feszültség a Közel-Keleten. Izrael és Irán vasárnap este újabb rakéta- és dróntámadásokat hajtott végre egymás ellen. A beszámoló szerint az áprilisi tűzszünet óta ez volt az első komolyabb összecsapás a két ország között. Donald Trump a közösségi oldalán is reagált a helyzetre és azonnali tűzszünetre szólította fel a feleket. Bejegyzésében azt írta, Izraelnek és Iránnak azonnal abba kell hagynia a lövöldözést.

A térségben Libanonban is aggodalommal figyelik a fejleményeket. Bejrútban többen attól tartanak, hogy a tűzszünet nem bizonyul tartósnak. Egy megszólaló szerint Libanon sorsa nagyban attól függ, hogyan döntenek az Egyesült Államok és Irán között zajló egyeztetéseken. Az amerikai elnök szerint ugyanakkor már közel lehet a megállapodás Iránnal. A beszámoló alapján a felek egy 60 napos tűzszünetről tárgyalnak, amely időt adhat a háború lezárásáról szóló egyeztetésekre, valamint akár a Hormuzi-szoros újranyitására is, derül ki a Tények riportjából.

Trump úgy fogalmazott, nagyon közel vannak ahhoz, hogy egy erős megállapodást kössenek. A helyzet azonban továbbra is feszült a Perzsa-öböl térségében, ahol a nemzetközi tengeri útvonalak biztonsága is kiemelt figyelmet kap. A beszámoló szerint több ország is fokozta katonai jelenlétét a térségben, hogy megelőzzék a feszültség további növekedését.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu