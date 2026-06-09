Elképesztő csoda: lezuhant egy helikopter, mégis mindenki túlélte

Lezuhant az amerikai hadsereg egyik Apache támadóhelikoptere a Hormuzi-szoros közelében hétfő este. A fedélzeten két pilóta tartózkodott, akik Donald Trump amerikai elnök közlése szerint túlélték a balesetet és nem sérültek meg.

Amerikai helikopter zuhant le a Hormuzi-szorosnál. Fotó: Daniel Klein / Unsplash (Illusztráció)

Lezuhant egy helikopter

Trump a történtek után úgy fogalmazott, hogy a pilóták rendben vannak, senki nem sérült meg, a balesetről pedig később jelentést adnak ki. A helikopter lezuhanása közben tovább nőtt a feszültség a Közel-Keleten. Izrael és Irán vasárnap este újabb rakéta- és dróntámadásokat hajtott végre egymás ellen. A beszámoló szerint az áprilisi tűzszünet óta ez volt az első komolyabb összecsapás a két ország között. Donald Trump a közösségi oldalán is reagált a helyzetre és azonnali tűzszünetre szólította fel a feleket. Bejegyzésében azt írta, Izraelnek és Iránnak azonnal abba kell hagynia a lövöldözést.

A térségben Libanonban is aggodalommal figyelik a fejleményeket. Bejrútban többen attól tartanak, hogy a tűzszünet nem bizonyul tartósnak. Egy megszólaló szerint Libanon sorsa nagyban attól függ, hogyan döntenek az Egyesült Államok és Irán között zajló egyeztetéseken. Az amerikai elnök szerint ugyanakkor már közel lehet a megállapodás Iránnal. A beszámoló alapján a felek egy 60 napos tűzszünetről tárgyalnak, amely időt adhat a háború lezárásáról szóló egyeztetésekre, valamint akár a Hormuzi-szoros újranyitására is, derül ki a Tények riportjából.

Trump úgy fogalmazott, nagyon közel vannak ahhoz, hogy egy erős megállapodást kössenek. A helyzet azonban továbbra is feszült a Perzsa-öböl térségében, ahol a nemzetközi tengeri útvonalak biztonsága is kiemelt figyelmet kap. A beszámoló szerint több ország is fokozta katonai jelenlétét a térségben, hogy megelőzzék a feszültség további növekedését.