Nagy Duett 2026Exatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Rudolf névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Cékla levele

Ne dobd ki a cékla leveleit – 4 ok, amiért jobb megenni

céklalevél
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 17. 06:15
egészségzöldségcéklaszuperélelmiszer
Kevesen tudják, de a jellegzetes lilás-rózsaszínes árnyalatú zöldségnek nemcsak a gumója ehető. A cékla levele bátran fogyasztható, sőt erősen ajánlott is, hiszen rengeteg egészségügyi előnye van. Máris eláruljuk a négy legfontosabbat!
László Juli
A szerző cikkei
  • Nemcsak a cékla maga, de a levele, sőt a szára is ehető.
  • Felturbózhatjuk az egészségünket, ha rendszeresen fogyasztjuk.
  • Sokféleképpen elkészíthető a levél, amelynek az íze teljesen különbözik a gumóétól.

A többség, miután megvásárolja és feldolgozza a céklát, egy mozdulattal kidobja a termés többi részét, ennél azonban nem is lehetne nagyobb hibát elkövetni. A cékla levele ugyanis kifejezetten egészséges.

Földből kibújó céklagumók a cékla leveleivel
A cékla levelei kifejezetten értékes részei a gyökérzöldségnek. 
Fotó: Tatevosian Yana / shutterstock

Miért jó a cékla levele a szervezet számára?

Azt talán mindannyian tudjuk, hogy a cékla kivételesen egészséges zöldség, a cékla levele, valamint a levélnyél azonban a legtöbb esetben a szemetesben végzi, pedig ezek is nagyon értékesek, sőt finomak is. Érdemes ezért olyan helyről, például termelői piacokról vásárolni a céklát, ahol rajta hagyják a gyökérzöldségen a leveleket.

1. Gazdag vitaminforrás

A cékla levele igazi vitaminbomba: egy adagnyi zöldben annyi A-vitamin van, ami a napi ajánlott beviteli mennyiség közel felét biztosítja. Emellett nem elhanyagolható a zöld rész C-, valamint B1-, B2- és B9-vitamin-, azaz folsavtartalma sem. Mindezek miatt valóságos szuperélelmiszernek minősül a cékla zöldje, amely immunerősítő és baktériumölő hatással is bír.

2. Bővelkedik antioxidánsokban

Az egyik leggyakrabban előforduló antioxidánsok, vagyis a polifenolok, valamint flavonoidok is megtalálhatók benne. A cékla levelének fogyasztásával megelőzhetjük és mérsékelhetjük a szervezet gyulladásos folyamatait.

Milyen ízű a cékla levele?

A gumóval ellentétben sem földes, sem intenzív íz nem tapasztalható. A cékla levele enyhén édeskés, sokak szerint a mángoldra és a spenótra hasonlít. Utóíze nincs.

Cékla szára és levelei felaprítva egy vágódeszkán
A cékla szárát és leveleit alapos mosás után érdemes felhasználni.
Fotó: MarinCa / shutterstock

3. Energiát ad

Mivel tele van értékes ásványi- és tápanyagokkal, továbbá vitaminokkal, igazi energiabomba lehet a cékla leveléből készített ital. Ha megiszunk egy pohár céklalevélből és más zöldségekből készült turmixot, garantáltan gyorsan felébredünk.

4. Társ a megelőzésben

A levelek számtalan fontos ásványi anyagot, például foszfort, káliumot, nátriumot és magnéziumot tartalmaznak. Nem véletlenül remek méregtelenítő a zöldség zöldje, amely segít fenntartani a szervezet sav-bázis egyensúlyát, valamint fontos szerepet játszik a máj anyagcsere-folyamataiban.

Hogyan használjuk fel a cékla levelét?

A cékla levelét, és vele a szárát egészen változatos módon felhasználhatjuk és elkészíthetjük. Frissen mosva és nyersen saláták tökéletes hozzávalói lehetnek, de meg is párolhatjuk azokat egy kis vajon. Bedobhatjuk más zöldségek, akár gyümölcsök társaságában a turmixgépbe is, de izgalmas lehet az is, ha pesztót készítünk belőlük. Végezetül levesekbe is érdemes belefőzni, kifejezetten jól illik hozzájuk a spenót, a kelkáposzta és a kínai kel.

Nemcsak a céklát, és a cékla levelét, hanem a levét is érdemes gyakran fogyasztni! Érdekel, hogy miért? Akkor nézd meg ezt a videóit:

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
