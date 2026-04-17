Ne dobd ki a cékla leveleit – 4 ok, amiért jobb megenni

Nemcsak a cékla maga, de a levele, sőt a szára is ehető.

Felturbózhatjuk az egészségünket, ha rendszeresen fogyasztjuk.

Sokféleképpen elkészíthető a levél, amelynek az íze teljesen különbözik a gumóétól.

A többség, miután megvásárolja és feldolgozza a céklát, egy mozdulattal kidobja a termés többi részét, ennél azonban nem is lehetne nagyobb hibát elkövetni. A cékla levele ugyanis kifejezetten egészséges.

A cékla levelei kifejezetten értékes részei a gyökérzöldségnek.

Miért jó a cékla levele a szervezet számára?

Azt talán mindannyian tudjuk, hogy a cékla kivételesen egészséges zöldség, a cékla levele, valamint a levélnyél azonban a legtöbb esetben a szemetesben végzi, pedig ezek is nagyon értékesek, sőt finomak is. Érdemes ezért olyan helyről, például termelői piacokról vásárolni a céklát, ahol rajta hagyják a gyökérzöldségen a leveleket.

1. Gazdag vitaminforrás

A cékla levele igazi vitaminbomba: egy adagnyi zöldben annyi A-vitamin van, ami a napi ajánlott beviteli mennyiség közel felét biztosítja. Emellett nem elhanyagolható a zöld rész C-, valamint B1-, B2- és B9-vitamin-, azaz folsavtartalma sem. Mindezek miatt valóságos szuperélelmiszernek minősül a cékla zöldje, amely immunerősítő és baktériumölő hatással is bír.

2. Bővelkedik antioxidánsokban

Az egyik leggyakrabban előforduló antioxidánsok, vagyis a polifenolok, valamint flavonoidok is megtalálhatók benne. A cékla levelének fogyasztásával megelőzhetjük és mérsékelhetjük a szervezet gyulladásos folyamatait.

Milyen ízű a cékla levele? A gumóval ellentétben sem földes, sem intenzív íz nem tapasztalható. A cékla levele enyhén édeskés, sokak szerint a mángoldra és a spenótra hasonlít. Utóíze nincs.

A cékla szárát és leveleit alapos mosás után érdemes felhasználni.

3. Energiát ad

Mivel tele van értékes ásványi- és tápanyagokkal, továbbá vitaminokkal, igazi energiabomba lehet a cékla leveléből készített ital. Ha megiszunk egy pohár céklalevélből és más zöldségekből készült turmixot, garantáltan gyorsan felébredünk.

4. Társ a megelőzésben

A levelek számtalan fontos ásványi anyagot, például foszfort, káliumot, nátriumot és magnéziumot tartalmaznak. Nem véletlenül remek méregtelenítő a zöldség zöldje, amely segít fenntartani a szervezet sav-bázis egyensúlyát, valamint fontos szerepet játszik a máj anyagcsere-folyamataiban.