Ne dobd ki a cékla leveleit – 4 ok, amiért jobb megenni

A többség, miután megvásárolja és feldolgozza a céklát, egy mozdulattal kidobja a termés többi részét, ennél azonban nem is lehetne nagyobb hibát elkövetni. A cékla levele ugyanis kifejezetten egészséges.
Azt talán mindannyian tudjuk, hogy a cékla kivételesen egészséges zöldség, a cékla levele, valamint a levélnyél azonban a legtöbb esetben a szemetesben végzi, pedig ezek is nagyon értékesek, sőt finomak is. Érdemes ezért olyan helyről, például termelői piacokról vásárolni a céklát, ahol rajta hagyják a gyökérzöldségen a leveleket.
A cékla levele igazi vitaminbomba: egy adagnyi zöldben annyi A-vitamin van, ami a napi ajánlott beviteli mennyiség közel felét biztosítja. Emellett nem elhanyagolható a zöld rész C-, valamint B1-, B2- és B9-vitamin-, azaz folsavtartalma sem. Mindezek miatt valóságos szuperélelmiszernek minősül a cékla zöldje, amely immunerősítő és baktériumölő hatással is bír.
Az egyik leggyakrabban előforduló antioxidánsok, vagyis a polifenolok, valamint flavonoidok is megtalálhatók benne. A cékla levelének fogyasztásával megelőzhetjük és mérsékelhetjük a szervezet gyulladásos folyamatait.
A gumóval ellentétben sem földes, sem intenzív íz nem tapasztalható. A cékla levele enyhén édeskés, sokak szerint a mángoldra és a spenótra hasonlít. Utóíze nincs.
Mivel tele van értékes ásványi- és tápanyagokkal, továbbá vitaminokkal, igazi energiabomba lehet a cékla leveléből készített ital. Ha megiszunk egy pohár céklalevélből és más zöldségekből készült turmixot, garantáltan gyorsan felébredünk.
A levelek számtalan fontos ásványi anyagot, például foszfort, káliumot, nátriumot és magnéziumot tartalmaznak. Nem véletlenül remek méregtelenítő a zöldség zöldje, amely segít fenntartani a szervezet sav-bázis egyensúlyát, valamint fontos szerepet játszik a máj anyagcsere-folyamataiban.
A cékla levelét, és vele a szárát egészen változatos módon felhasználhatjuk és elkészíthetjük. Frissen mosva és nyersen saláták tökéletes hozzávalói lehetnek, de meg is párolhatjuk azokat egy kis vajon. Bedobhatjuk más zöldségek, akár gyümölcsök társaságában a turmixgépbe is, de izgalmas lehet az is, ha pesztót készítünk belőlük. Végezetül levesekbe is érdemes belefőzni, kifejezetten jól illik hozzájuk a spenót, a kelkáposzta és a kínai kel.
Nemcsak a céklát, és a cékla levelét, hanem a levét is érdemes gyakran fogyasztani!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.