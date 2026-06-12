Különleges kényeztetésben részesül Lamine Yamal a foci-vb előtt

Nem fogadták kitörő örömmel a spanyol szurkolók a hírt, hogy a Barcelona fiatal sztárja, Lamine Yamal sérüléssel bajlódik a 2026-os labdarúgó-világbajnokság előtt. Az aggodalom azonban gyorsan alábbhagyhatott, ugyanis a 18 éves támadó az elmúlt napokban már teljes értékű edzésmunkát végzett a válogatottal, így jó eséllyel bevethető lesz a foci-vb rajtjára. Yamal állapotáról barátnője, Inés García is megosztott néhány pillanatot a közösségi oldalán.
Lamine Yamal barátnője, Inés García az Instagram-sztorijában mutatta meg, hogyan kényezteti a világbajnokságra készülő szerelmét. A közzétett fotón a spanyol válogatott támadó egy franciaágyon pihen, arcán egy arcmaszkkal, miközben a regenerációra koncentrál.
A szépséges modell a képhez a következő üzenetet fűzte:
Tökéletesen készen áll majd a világbajnokságra, ne aggódjatok miatta.
A spanyol válogatott június 15-én este 18 órától kezdi meg a szereplést a világbajnokságot. Első ellenfele a Zöld-foki válogatott lesz.
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