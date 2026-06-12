Különleges kényeztetésben részesül Lamine Yamal a foci-vb előtt

Nem fogadták kitörő örömmel a spanyol szurkolók a hírt, hogy a Barcelona fiatal sztárja, Lamine Yamal sérüléssel bajlódik a 2026-os labdarúgó-világbajnokság előtt. Az aggodalom azonban gyorsan alábbhagyhatott, ugyanis a 18 éves támadó az elmúlt napokban már teljes értékű edzésmunkát végzett a válogatottal, így jó eséllyel bevethető lesz a foci-vb rajtjára. Yamal állapotáról barátnője, Inés García is megosztott néhány pillanatot a közösségi oldalán.

Lamine Yamal már a spanyol válogatottal készül a 2026-os foci-vb-re Fotó: Soccrates Images

Lamine Yamalt a barátnője kényezteti a foci-vb előtt

Lamine Yamal barátnője, Inés García az Instagram-sztorijában mutatta meg, hogyan kényezteti a világbajnokságra készülő szerelmét. A közzétett fotón a spanyol válogatott támadó egy franciaágyon pihen, arcán egy arcmaszkkal, miközben a regenerációra koncentrál.

A szépséges modell a képhez a következő üzenetet fűzte:

Tökéletesen készen áll majd a világbajnokságra, ne aggódjatok miatta.

🇪🇸 La pareja de Lamine tranquiliza a los españoles para el Mundial:



🔜 "Llega perfecto, no os preocupéis". pic.twitter.com/ONyLGICtcZ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 12, 2026

A spanyol válogatott június 15-én este 18 órától kezdi meg a szereplést a világbajnokságot. Első ellenfele a Zöld-foki válogatott lesz.