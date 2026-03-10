Szoboszlai Dominik oktatott, a repülőn is ő volt a főszereplő - Videó

Nem titok, hogy a Liverpool játékosai a pályán kívül is kiváló kapcsolatot ápolnak egymással. A csapaton belüli jó hangulatot számos történet és kulisszák mögötti pillanat bizonyítja: nemrég például gyakorlatilag a fél kezdőcsapat – köztük Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos – egy estét töltött Mohamed Szalah otthonában. A klub közösségi felületein szinte naponta jelennek meg szórakoztató videók a játékosokról, amelyek bepillantást engednek abba, hogyan töltik az idejüket, amikor éppen nem edzésen vagy mérkőzésen kell helytállniuk. A Galatasaray elleni BL nyolcaddöntő odavágója előtt például a csapat repülőútjáról osztottak meg felvételeket.

A Galatasaray-Liverpool mérkőzés előtt kártyajátékkal kapcsolódtak ki a Liverpool játékosai, köztük Szoboszlai Dominik is Fotó: Matt McNulty

Szoboszlai figyelmeztette csapattársát

A fedélzeten néhány Pool-játékos – név szerint Florian Wirtz, Ryan Gravenberch és Jeremie Frimpong – a világszerte népszerű UNO-kártyajátékkal ütötte el az időt az isztambuli találkozó előtt. A jó hangulatú partihoz megfigyelőként csatlakozott Szoboszlai Dominik.

A felvétel alapján a középpályás ugyan nem vett részt a játékban, de tanácsokkal segítette Frimpongot. A magyar klasszis felhívta a holland jobbhátvéd figyelmét a játék egyik legfontosabb szabályára. Az UNO lényege ugyanis, hogy a játékosok minél gyorsabban megszabaduljanak a lapjaiktól, ám amikor már csak egyetlen kártya marad a kezükben, hangosan ki kell mondaniuk, hogy "UNO". Ha ez elmarad, az adott játékos büntetésből újabb lapokat húz.

Szoboszlai már korábban is megmutatta, hogy a pályán kívül is szeret játszani. Korábban megjelent egy fotó arról, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya és Wirtz egy igencsak kiélezett sakkpartiban mérik össze tudásukat, ami jól mutatja, hogy a Premier League-címvédő futballistái a pályán kívül szívesen töltenek időt egymással.