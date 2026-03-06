Benne örökre él: kiöntötte a szívét a gyászoló Jakabos Zsuzsanna

Jakabos Zsuzsanna megindítóan idézte fel az emlékeit szeretetett nevelőedzője, Petrov Anatolij halála után.
Hat olimpián szerepelt, Európa-bajnok úszónőnk egyben az apósát gyászolja az ukrán származású, 1980 óta Magyarországon élt és magyar családot alapított szakemberben, ahogy ő és az uszodák világában mindenki emlegette: Tolja bácsiban. Jakabos Zsuzsanna férje 2017 óta Petrov Iván, a legendás mester egyik fia.
Az alábbi Instagram-posztra kattintva továbblapozhatsz a galéria többi fotójára!
"Ha valaki életében lesz egy igazán meghatározó személy, aki megtanítja úszni, felnőni, hegyecske szendvicset készíteni, rekord hosszúságú edzéseket kibírni a legnagyobb békében, szívecske követ gyűjteni bárhol, botgyakorlattal melegíteni, rózsabokros technikát használni, barátságot kötni a vízzel egyszer s mindenkorra, tégla fagyit enni, akkor
hiába jön el a búcsú ideje, lehetetlenség, hogy hiányozzon, hiszen annak a valakinek a szíve Tolja bácsiból van felépülve, benne él örökre. Nyugodjon Békében
– fogalmazott Jababos Zsuzsanna a 85 évesen elhunyt Petrov Anatolijhoz fűződő emlékeiről, érzéseiről.
