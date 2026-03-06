Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Leonóra, Inez névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Benne örökre él: kiöntötte a szívét a gyászoló Jakabos Zsuzsanna

jakabos zsuzsanna
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 06. 16:25
úszásgyászpetrov anatolijPetrov Iván
Emlékek és érzések öntötték el a magyar úszónőt a legendás Petrov Anatolij halálával. Jakabos Zsuzsanna számára Tolja bácsi több volt egy edzőnél.
MM
A szerző cikkei

Jakabos Zsuzsanna megindítóan idézte fel az emlékeit szeretetett nevelőedzője, Petrov Anatolij halála után. 

Jakabos Zsuzsanna
Jakabos Zsuzsanna a nevelődzőjénél is többet gyászol Petrov Anatolij halálával Fotó:  Szabolcs László

Hat olimpián szerepelt, Európa-bajnok úszónőnk egyben az apósát gyászolja az ukrán származású, 1980 óta Magyarországon élt és magyar családot alapított szakemberben, ahogy ő és az uszodák világában mindenki emlegette: Tolja bácsiban. Jakabos Zsuzsanna férje 2017 óta Petrov Iván, a legendás mester egyik fia.

Az alábbi Instagram-posztra kattintva továbblapozhatsz a galéria többi fotójára!

Jakabos Zsuzsanna: "A szíve Tolja bácsiból van felépülve"

"Ha valaki életében lesz egy igazán meghatározó személy, aki megtanítja úszni, felnőni, hegyecske szendvicset készíteni, rekord hosszúságú edzéseket kibírni a legnagyobb békében, szívecske követ gyűjteni bárhol, botgyakorlattal melegíteni, rózsabokros technikát használni, barátságot kötni a vízzel egyszer s mindenkorra, tégla fagyit enni, akkor

hiába jön el a búcsú ideje, lehetetlenség, hogy hiányozzon, hiszen annak a valakinek a szíve Tolja bácsiból van felépülve, benne él örökre. Nyugodjon Békében

– fogalmazott Jababos Zsuzsanna a 85 évesen elhunyt Petrov Anatolijhoz fűződő emlékeiről, érzéseiről.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu