Töki valójában magyar volt? Ezeket nem tudtad a 28 éves A nagy Lebowskiról

Vannak filmek, amiket egyszerűen nem lehet rajongás nélkül nézni. Ezek a filmek apróbb hibáik ellenére is tökéletesnek tűnnek, mert olyan elemet ragadnak meg az emberekben, amik elveszettnek tűnnek a hétközbeni rohanás alatt. Hiszen van, aki nem rohan sehova, például Jeff Lebowski, azaz Töki (Jeff Bridges) aki barátaival, Walterrel (John Goodman) és Donnie-val (Steve Buscemi) igyekszik teljes nyugalommal kívül helyezkedni a modern világ káoszán, amely mindent megtesz, hogy berántsa őt. A nagy Lebowski tipikus példa arra, hogy a mozikban való elhasalás nem egyenlő azzal, hogy rossz filmről van szó. Pláne úgy, hogy 1998-ban olyan filmekkel kellett versenyeznie, mint a Ryan közlegény megmentése, a Truman Show, A Ravasz, az Agy és a két füstölgő puskacső, a Csúcsformában és más filmek, amik máig elég nagy kultusznak örvendenek. Szerencsére A nagy Lebowskit nem ezen remekművek alá rendelve, hanem melléjük sorolva említhetjük, mint a Coen testvérek filmjeinek egyik legjobb darabját.

John Goodman kedvenc filmje lett A nagy Lebowski (Fotó: Entertainment Pictures)

Ezeket biztos nem tudtad a 28 éve debütáló A nagy Lebowskiról!

Töki valójában magyar volt?

A filmben Tökit soha nem látjuk dolgozni. Mindennapjait a füvezés és a bowling teszi ki, nem beszélve arról, hogy véletlenszerű események rabjává válik sorsa iránt tehetetlen természetéből adódóan. Az viszont soha nem derül ki, hogy honnan van pénze egyáltalán létezni, hogy fizeti be a számláit, mást nem említve. Ennek hátterét Joel Coen magyarázta meg, mely szerint az első vázlatokban Töki valójában Rubik Ernő örököse. Emiatt pedig a főszereplő részben magyar származású is! A filmben erre közvetlen utalás soha nincs és könnyen lehet, hogy a végleges verzióban már máshogy álltak hozzá — például a film elején Töki tejet vesz egy csekkel, ami egyesek szerint munkanélküli segély lehet. Persze ez nem zárja ki teljesen a magyar elméletet, simán lehet, hogy a film történései előtt valami hülyeségre elherdálta az egészet. Nem lenne karakteridegen.

Jeff Lebowski karaktere a ruházatából is pont jól érzékelhető: széthordott, turkálós ruhák, flegmán lógó köntös, papucs és természetesen egy laza napszemüveg. Töki ruházata pontosan azért működik, mert nincs túlgondolva, ehhez pedig a színész, Jeff Bridges ruhatárát vették igénybe. A filmben szándékosan azokat a ruhákat adták rá, amiket az otthon kényelmében is hordana. Végülis Töki így is kezelte a világot, mintha az lenne az otthona.

Ő a valódi Töki

Kevesen tudják, de a Coen testvérek egy valós személyről mintázták a laza főhősünket. Ő volt Jeff Dowd, amerikai filmproducer, a rendezők jó barátja. Dowd több dologban is hasonlít a főhősre: hasonló a külseje, szinte azonosan laza a stílusa, miképpen nem veszi túl komolyan az életét. Sőt, az angol „The Dude” név is az ő becenevéből származik.