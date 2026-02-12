Így előzheted meg a szívkoszorúér-betegséget

A szív koszorúerei olyan erek, amelyek közvetlenül a szívizmot látják el vérrel. Amennyiben ezek beszűkülnek vagy elzáródnak, a szív nem jut elegendő oxigénhez, ami terheléskor vagy akár nyugalomban is panaszokat okozhat. A folyamat gyakran már jóval a tünetek megjelenése előtt elindul. A szívkoszorúér-betegség kialakulása lassú, alattomos, ezért a megelőzés és a korai felismerés kulcsszerepet játszik az életkilátások javításában.
A koszorúér megbetegedésének leggyakoribb oka az érelmeszesedés. Ennek során zsíros lerakódások, úgynevezett plakkok képződnek az érfalon, amelyek fokozatosan szűkítik az ér átmérőjét. A folyamatot gyorsítja a magas koleszterinszint, a dohányzás, a kezeletlen magas vérnyomás és a cukorbetegség. Szakértők szerint a mozgásszegény életmód és az elhízás szintén jelentősen növeli a kockázatot. A tartós stressz hormonális változásokat indít el, amelyek kedvezőtlenül hatnak az érfalak állapotára. Genetikai hajlam is szerepet játszhat, különösen akkor, ha a családban fiatal korban fordult elő szívbetegség. Fontos megérteni, hogy ezek a tényezők gyakran együtt vannak jelen, és egymás hatását erősítik.
A koszorúér-betegség kezelése mindig egyéni kockázatfelmérésen alapul. Enyhébb esetekben az életmódváltás és a gyógyszeres kezelés elegendő lehet. A vérnyomás, a koleszterinszint és a vércukor megfelelő beállítása csökkenti a további szűkület kialakulását.
Súlyosabb esetekben invazív beavatkozásra lehet szükség. Az értágító eljárások, például a stent beültetés, javítják a szív vérellátását. Előrehaladott állapotban szívsebészeti megoldás is szóba jöhet. A kezelés célja nemcsak a tünetek enyhítése, hanem a szívinfarktus megelőzése is.
A szakértők hangsúlyozzák, hogy a gyógyszerek önmagukban nem helyettesítik az életmódbeli változtatásokat.
A koszorúér egészségének megőrzése nagyrészt a mindennapi döntéseken múlik. A rendszeres testmozgás javítja a keringést és segít a testsúly kontrollálásában. A kiegyensúlyozott étrend csökkenti az érelmeszesedés kialakulásának kockázatát, különösen akkor, ha kevés telített zsírt és sok zöldséget tartalmaz.
A dohányzás elhagyása az egyik leghatékonyabb megelőző lépés. Emellett a stressz kezelése és a rendszeres szűrővizsgálatok is fontos szerepet játszanak. A betegség gyakran megelőzhető vagy hosszú ideig stabil állapotban tartható, ha időben történik a beavatkozás.
