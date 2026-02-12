Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Lívia, Lídia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Így előzheted meg a szívkoszorúér-betegséget

érelmeszesedés
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 12. 10:45
szívkoszorúérszívkoszorúér-betegségbetegségszívbetegség
A szív megfelelő működéséhez folyamatos és zavartalan vérellátásra van szükség. A koszorúér állapotának romlása azonban hosszú ideig tünetmentes maradhat, miközben a háttérben súlyos folyamatok zajlanak. A szívkoszorúér-betegség világszerte az egyik vezető halálok, mégis sokan csak akkor szembesülnek vele, amikor már komoly panaszokat okoz.
Zedna Life
A szerző cikkei
  • A koszorúér biztosítja a szívizom oxigénellátását.
  • A szűkület évek alatt, fokozatosan alakul ki.
  • A kezdeti szakasz gyakran panaszmentes.
  • A mellkasi fájdalom nem mindig az első jel.
  • Az életmód jelentősen befolyásolja a kockázatot.
  • A megelőzés korán elkezdhető.

A szív koszorúerei olyan erek, amelyek közvetlenül a szívizmot látják el vérrel. Amennyiben ezek beszűkülnek vagy elzáródnak, a szív nem jut elegendő oxigénhez, ami terheléskor vagy akár nyugalomban is panaszokat okozhat. A folyamat gyakran már jóval a tünetek megjelenése előtt elindul. A szívkoszorúér-betegség kialakulása lassú, alattomos, ezért a megelőzés és a korai felismerés kulcsszerepet játszik az életkilátások javításában.

Doctor,With,Human,Heart,Anatomy,Model,And,Magnifying,Glass.,Cardiovascular
A szívkoszorúér-betegség a szív vérellátásában okoz zavart / Fotó: Jo Panuwat D /  Shutterstock 

Mi vezet a szívkoszorúér-betegség kialakulásához?

A koszorúér megbetegedésének leggyakoribb oka az érelmeszesedés. Ennek során zsíros lerakódások, úgynevezett plakkok képződnek az érfalon, amelyek fokozatosan szűkítik az ér átmérőjét. A folyamatot gyorsítja a magas koleszterinszint, a dohányzás, a kezeletlen magas vérnyomás és a cukorbetegség. Szakértők szerint a mozgásszegény életmód és az elhízás szintén jelentősen növeli a kockázatot. A tartós stressz hormonális változásokat indít el, amelyek kedvezőtlenül hatnak az érfalak állapotára. Genetikai hajlam is szerepet játszhat, különösen akkor, ha a családban fiatal korban fordult elő szívbetegség. Fontos megérteni, hogy ezek a tényezők gyakran együtt vannak jelen, és egymás hatását erősítik.

Hogyan kezelhető a koszorúér-betegség?

A koszorúér-betegség kezelése mindig egyéni kockázatfelmérésen alapul. Enyhébb esetekben az életmódváltás és a gyógyszeres kezelés elegendő lehet. A vérnyomás, a koleszterinszint és a vércukor megfelelő beállítása csökkenti a további szűkület kialakulását.

Súlyosabb esetekben invazív beavatkozásra lehet szükség. Az értágító eljárások, például a stent beültetés, javítják a szív vérellátását. Előrehaladott állapotban szívsebészeti megoldás is szóba jöhet. A kezelés célja nemcsak a tünetek enyhítése, hanem a szívinfarktus megelőzése is.

A szakértők hangsúlyozzák, hogy a gyógyszerek önmagukban nem helyettesítik az életmódbeli változtatásokat.

Mit tehetünk a megelőzés érdekében?

A koszorúér egészségének megőrzése nagyrészt a mindennapi döntéseken múlik. A rendszeres testmozgás javítja a keringést és segít a testsúly kontrollálásában. A kiegyensúlyozott étrend csökkenti az érelmeszesedés kialakulásának kockázatát, különösen akkor, ha kevés telített zsírt és sok zöldséget tartalmaz.

A dohányzás elhagyása az egyik leghatékonyabb megelőző lépés. Emellett a stressz kezelése és a rendszeres szűrővizsgálatok is fontos szerepet játszanak. A betegség gyakran megelőzhető vagy hosszú ideig stabil állapotban tartható, ha időben történik a beavatkozás.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu