Szuperélelmiszer a javából: ezek a retek jótékony hatásai

A zöldségek tavaszi hírnökének is lehetne nevezni a retket, amely egy valóságos szuperélelmiszer. A hónapos retek hatása az egészségre több szempontból is pozitív.
Az összetéveszthetetlen rózsaszín árnyalatú külső egy kifejezetten értékes belsőt rejt, ami ráadásul olcsó és könnyen beszerezhető. Lássuk hát a retek élettani előnyeit!
1. Elsősorban azért érdemes rendszeresen ropogtatni a retket, akár magában is, mert rengeteg benne a C-vitamin és az antioxidáns, azon belül is említésre méltó az antocián-tartalma. Mindennek köszönhetően a retek gyakori majszolásával szembeszállhatunk az oxidatív stressz okozta káros sejthatásokkal, és támogathatjuk a szervezetünk védekezőképességét. Az antociánok fontos szerepet játszanak a magas vérnyomás kialakulásának elkerülésében, ezzel a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében is.
2. A retek tele van a szervezetünk számára elengedhetetlen ásványi anyagokkal: kálium, magnézium, kalcium, vas, nátrium, réz, cink, foszfor, folsav – vagyis B9-vitamin –, de több más B- és K-vitamin is található benne.
3. Külön ki kell emelni, hogy a retek fogyasztása a fogyókúrát is támogatja, hiszen nagyon kevés kalóriát, szénhidrátot, zsírt és fehérjét tartalmaz, emellett extrém magas, 90 százalék feletti a víztartalma.
A külsőt is megfiatalítja
A retek magas kéntartalma a külsőnkre is jó hatással van: egyensúlyban tartja a bőr pH-értékét, megelőzi a gyulladásokat, regenerál, méregtelenít és fertőtlenít.
4. A tavaszi zöldség sok rostot tartalmaz, ezért jót tesz az emésztésnek, jóllakottság érzetet okoz, sőt hozzájárul a normál anyagcsere-folyamatokhoz, a könnyebb székletürítéshez, valamint a bélben lerakódott salakanyagok eltávolításához. Támogatja a bélflóra jó baktériumait, így a retek gyakori fogyasztásával a bélflóra egyensúlyának fenntartásáért is sokat tehetünk.
5. Segíti a tápanyagok felszívódását, antioxidáns és antibakteriális hatása miatt pedig a gyomrot és a bélrendszert érintő daganatos megbetegedések kialakulási kockázatát is csökkentheti.
6. A retek támogatja a méregtelenítési folyamatokat. Serkenti a máj működését, és a benne található toxinok lebontásában is nagy szerepet játszik. Természetes módon vízhajtó, ami szintén a méregtelenítést, pontosabban a vesék és húgyutak megtisztítását mozdítja elő. Fontos szerepe van ezeknek a területeknek a gyulladáscsökkentésben és a megelőzésben is.
Ahhoz, hogy maximálisan kiélvezhessük a retek gyógyhatását, a legjobb, ha nyersen falatozzuk, akár szendvics mellé, főételek kísérőjeként, saláta részeként, vagy egészséges nassolnivaló formájában.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.