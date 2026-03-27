Nyers retkek tányéron, mert nyersen érvényesül igazán a retek hatása

Szuperélelmiszer a javából: ezek a retek jótékony hatásai

retek
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 27. 13:45
pozitív hatásegészség
Elérkezett a retekszezon, a tavasz első friss zöldsége a kertekben, a piacok, zöldségesek és boltok polcain is megtalálható. Érdemes minél gyakrabban a kosarunkba, majd a tányérunkra tenni, hiszen a retek hatása az egészségre messze kiemelkedő.
László Juli
  • A retekszezon alatt érdemes minél gyakrabban fogyasztani a zöldséget.
  • Változatosak és jótékonyak a retek egészségre gyakorolt hatásai.
  • Nemcsak belsőleg, hanem külsőleg is előnyösen hat a retek.

A zöldségek tavaszi hírnökének is lehetne nevezni a retket, amely egy valóságos szuperélelmiszer. A hónapos retek hatása az egészségre több szempontból is pozitív.

Felkarikázott nyers retek, mert nyersen érvényesül legjobban a retek hatása
A retek hatása rendszeres fogyasztás esetén érvényesül csak igazán.
A retek hatása a szervezetre: 6 érv, miért fogyassz mindennap retket

Az összetéveszthetetlen rózsaszín árnyalatú külső egy kifejezetten értékes belsőt rejt, ami ráadásul olcsó és könnyen beszerezhető. Lássuk hát a retek élettani előnyeit!

1. Elsősorban azért érdemes rendszeresen ropogtatni a retket, akár magában is, mert rengeteg benne a C-vitamin és az antioxidáns, azon belül is említésre méltó az antocián-tartalma. Mindennek köszönhetően a retek gyakori majszolásával szembeszállhatunk az oxidatív stressz okozta káros sejthatásokkal, és támogathatjuk a szervezetünk védekezőképességét. Az antociánok fontos szerepet játszanak a magas vérnyomás kialakulásának elkerülésében, ezzel a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében is. 

2. A retek tele van a szervezetünk számára elengedhetetlen ásványi anyagokkal: kálium, magnézium, kalcium, vas, nátrium, réz, cink, foszfor, folsav – vagyis B9-vitamin –, de több más B- és K-vitamin is található benne. 

3. Külön ki kell emelni, hogy a retek fogyasztása a fogyókúrát is támogatja, hiszen nagyon kevés kalóriát, szénhidrátot, zsírt és fehérjét tartalmaz, emellett extrém magas, 90 százalék feletti a víztartalma. 

A külsőt is megfiatalítja

A retek magas kéntartalma a külsőnkre is jó hatással van: egyensúlyban tartja a bőr pH-értékét, megelőzi a gyulladásokat, regenerál, méregtelenít és fertőtlenít. 

4. A tavaszi zöldség sok rostot tartalmaz, ezért jót tesz az emésztésnek, jóllakottság érzetet okoz, sőt hozzájárul a normál anyagcsere-folyamatokhoz, a könnyebb székletürítéshez, valamint a bélben lerakódott salakanyagok eltávolításához. Támogatja a bélflóra jó baktériumait, így a retek gyakori fogyasztásával a bélflóra egyensúlyának fenntartásáért is sokat tehetünk. 

5. Segíti a tápanyagok felszívódását, antioxidáns és antibakteriális hatása miatt pedig a gyomrot és a bélrendszert érintő daganatos megbetegedések kialakulási kockázatát is csökkentheti.

6. A retek támogatja a méregtelenítési folyamatokat. Serkenti a máj működését, és a benne található toxinok lebontásában is nagy szerepet játszik. Természetes módon vízhajtó, ami szintén a méregtelenítést, pontosabban a vesék és húgyutak megtisztítását mozdítja elő. Fontos szerepe van ezeknek a területeknek a gyulladáscsökkentésben és a megelőzésben is. 

Ahhoz, hogy maximálisan kiélvezhessük a retek gyógyhatását, a legjobb, ha nyersen falatozzuk, akár szendvics mellé, főételek kísérőjeként, saláta részeként, vagy egészséges nassolnivaló formájában.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu