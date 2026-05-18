Itt a bizonyíték, Szoboszlai nem kertelt, tényleg ő viszi a hátán a Liverpoolt

A Liverpool 4–2-es vereséget szenvedett az Aston Villától, Szoboszlai Dominik pedig néhány órával később már egy gyorséttermet népszerűsített a közösségi oldalán. A bejegyzés alatt azonnal elszabadultak az indulatok, a szurkolók közül sokan úgy vélték, a vesztes mérkőzés után nem ezzel kellett volna foglalkoznia a magyar válogatott csapatkapitányának. A 25 éves középpályás azonban olyat tett, amire korábban még nem nagyon volt példa: több kommentet végigolvasott, sőt néhány hozzászólást kedvelt is. Köztük azokat, amelyben néhány drukker a védelmére kelt.

Szoboszlai Dominik egyetértett a szurkolókkal

A legutóbbi posztja alatt néhány óra alatt több ezer komment jelent meg, és a negatív vélemények mellett akadtak olyan szurkolók, akik a védelmükbe vették a magyar középpályást. Ezek közül több hozzászólás Szoboszlai Dominik tetszését is elnyerte, a Liverpool játékosa ugyanis néhány kommentet belájkolt, ezzel jelezve, hogy egyetért a rajongók véleményével.

Mostanra a tesó elfáradt, mert egész szezonban cipelt minket a hátán

– írta az egyik Liverpool-drukker a bejegyzés alatt, ezt pedig a magyar válogatott csapatkapitánya kedvelte.

„Két gólpasszt adott tegnap este, ő vitte a hátán a csapatot”, „A legjobbak legjobbja”, illetve „Egész szezonban húzta a Liverpoolt, mégis mindenki rajta vezeti le a dühét” – kommentelték a szurkolók, amik szintén elnyerték a magyar válogatott csapatkapitányának tetszését.

Egy hosszabb hozzászólásban egy szurkoló azt írta, hogy bár a reklám időzítése valóban nem volt szerencsés, biztos benne, hogy nem Szoboszlai döntött a poszt közzétételéről, miközben a középpályás egész idényben a Liverpool egyik vezére volt. A drukker hozzátette: „Hadd egye meg nyugodtan a Big Mac-jét”. Ezt a kommentet pedig szintén belájkolta a magyar játékos.