Bikiniben mutatta meg magát a Stranger Things szépsége, ezt látni kell

Amióta Millie Bobby Brown feltűnt a Stranger Thingsben, szinte szárnyal a karrierje, hiszen nagyjából évente jön ki vele valamilyen látványos, nagy sikerű produkció, ráadásul az Enola Holmes-filmeknek köszönhetően bebizonyította, hogy képes több lábon állni – ha már több lábon állás: a színésznőnek van saját ruhamárkája és jegeskávéja is, szóval nem unatkozik.

Millie Bobby Brown / Fotó: Billy Bennight

Amellett, hogy tehetséges, rendkívül gyönyörű is Millie Bobby Brown, és ezzel minden bizonnyal a több mint 71 milliós követőtábora is egyetért. A világsztár nemrég egy pillanat alatt a figyelem középpontjába került, ugyanis a legújabb fotóján megmutatta magát bikiniben, a rajongóinak pedig egyből leesett az álluk.

Számtalan dicsérő komment érkezett Millie Bobby Brown posztjához, rengetegen írták neki, hogy fantasztikusan gyönyörű és csak úgy ontja magából a csáberőt. Most mindenki eldöntheti magának, hogy ez mennyire igaz, íme a színésznő bejegyzése: