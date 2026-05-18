Mandula Ádám megtagadta a saját fiát? Szakított a botrányhős rapper és várandós barátnője

Mandula Ádám párja kendőzetlen őszinteséggel vallott gyermeke édesapjáról, aki megtagadta közös gyermeküket, Nolent. A rapper és barátnője úgy tűnik most végleg lezárták kapcsolatukat.
A rapper botrányai egyre csak tetőznek. Mandula Ádám börtönben töltött ideje után úgy tűnt megváltozott, és jó útra tért. Nem sokkal szabadulása után azonban újra drog és kábítószer függőséggel küzdött. Mandula októberben élő adásban bántalmazta kisfiát, Medoxot.
Mondom gyere ide a k*rva anyádat! Ide, mert szétb**lak! Medox! Szétb**om a fejedet
– hangzik el a videóban. A rapper volt párja, Géczi Bea mindent elkövetett, hogy gyermekének apja csak felügyelet mellett találkozhasson közös kisfiukkal.
A botrányos eset után, Mandula Ádám menedzsere, Papp Gergely megszólalt a Borsnak. Interjújában elmondta, hogy pszichiátriai kezelés vár az édesapára, hogy rendbe jöjjön.
„Ez több lesz, mint egy-két hónap, helyre kell állnia először mint férfi, mint ember, és utána mint apa is, mert azt nem lehet róla mondani, hogy jó apa, azt lehet róla mondani, hogy rossz apa, de akkor is egy apa.”
A rapper azonban nem tud pontot tenni a balhék végére. Bár az elmúlt időszakban családi élete végre rendeződni látszott, most újra elindult a lejtőn! Mandula Ádám ugyanis megtagadta születendő gyermekét, és magára hagyta veszélyeztetett terhes barátnőjét.
Mandula Ádám párja, Alexa a napokban TikTok-oldalán osztotta meg követőivel, hogy közte és a rapper között végleg vége mindennek, ugyanis a rapper megtagadta közös gyermeküket, Nolent.
Két külön élet. Mandulával lezártam mindent. Miután megtagadta a saját fiát, Nolent, számomra nincs miről beszélni tovább. Vannak dolgok, amiket egy apa egyszerűen nem tehet meg. Akiket érdekel az életem és a gyerekeimmel közös mindennapok, azok kövessenek az új TikTok-oldalamon
– írta az édesanya.
Mandula Ádám és párja az elmúlt hónapokban valódi se veled, se nélküled kapcsolatban éltek, viszonyukat egyre nehezebben lehetett számon tartani. Számtalanszor jelentették be szakításukat, majd hogy újra együtt vannak. Most azonban Alexa elmondása szerint szerelmük végleg zátonyra futott.
Mandula Ádám gyermekbántalmazási ügye után egy étteremben vállalt munkát, mint mosogató. A szörnyű eset után szinte mindenhol falakba ütközött.
„Alig van pénze és kétségbe van esve, hogy miből tartja majd el a születendő gyermekét, akit nagyon várnak a párjával” – árulta el a Borsnak korábban a sztárapuka ismerőse.
Mikor úgy tűnt, hogy a rapper végre valóban jó útra tért, exe megbocsátott neki, újra találkozhatott kisfiával, és párjával is rendezte a viszonyát, akkor újra hatalmas botrányba keveredett. Párja kitálalt lapunknak arról, milyen is a kettejük kapcsolata.
Egy év alatt, miközben együtt voltunk, TikTokos és OnlyFanses lánnyal is megcsalt. Volt egy sima TikTokos lány is, akit az utcáról szedtek fel a haverjával, és felvitték abba a lakásba, ami akkor még a mi közös otthonunk volt. Ezekben az időszakokban mindig szakított velem, majd amikor kiélte magát és rájött, hogy egyik nő sem akar tőle semmit, visszajött hozzám. Idős nők, középkorú nők – már követni sem lehet. Egy dolog volt közös bennük: Ádám mindegyiket kihasználta. Volt olyan felnőtt filmes lány, aki pénzben segítette, kaját rendelt neki, majd végül ő juttatta detoxba.
Hogy Mandula Ádám és barátnője ezúttal végleg elvágták-e a kapcsolatot, egyelőre nem tudni, egyes internetezők szerint még nem tettek pontot az ügy végére, míg mások úgy vélik Alexa nem fogadhatja vissza gyermeke apját.
A tartalomnak nem célja a kábítószer-fogyasztás népszerűsítése vagy az azzal való visszaélésre történő buzdítás. Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarországon a kábítószer fogyasztása és birtoklása a hatályos jogszabályok értelmében bűncselekménynek minősül (Btk. 178. §) és szigorúan büntetendő.
