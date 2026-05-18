Mandula Ádám megtagadta a saját fiát? Szakított a botrányhős rapper és várandós barátnője

Mandula Ádám párja kendőzetlen őszinteséggel vallott gyermeke édesapjáról, aki megtagadta közös gyermeküket, Nolent. A rapper és barátnője úgy tűnik most végleg lezárták kapcsolatukat.

Mandula Ádám kisfia apa nélkül fog felnőni, az édesanya végleg lezárta kapcsolatukat (Fotó: Instagram)

Mandula Ádám magára hagyta terhes barátnőjét

A rapper botrányai egyre csak tetőznek. Mandula Ádám börtönben töltött ideje után úgy tűnt megváltozott, és jó útra tért. Nem sokkal szabadulása után azonban újra drog és kábítószer függőséggel küzdött. Mandula októberben élő adásban bántalmazta kisfiát, Medoxot.

Mondom gyere ide a k*rva anyádat! Ide, mert szétb**lak! Medox! Szétb**om a fejedet

– hangzik el a videóban. A rapper volt párja, Géczi Bea mindent elkövetett, hogy gyermekének apja csak felügyelet mellett találkozhasson közös kisfiukkal.

A botrányos eset után, Mandula Ádám menedzsere, Papp Gergely megszólalt a Borsnak. Interjújában elmondta, hogy pszichiátriai kezelés vár az édesapára, hogy rendbe jöjjön.

„Ez több lesz, mint egy-két hónap, helyre kell állnia először mint férfi, mint ember, és utána mint apa is, mert azt nem lehet róla mondani, hogy jó apa, azt lehet róla mondani, hogy rossz apa, de akkor is egy apa.”

A rapper azonban nem tud pontot tenni a balhék végére. Bár az elmúlt időszakban családi élete végre rendeződni látszott, most újra elindult a lejtőn! Mandula Ádám ugyanis megtagadta születendő gyermekét, és magára hagyta veszélyeztetett terhes barátnőjét.

Mandula Ádám és barátnője ismét szakított (Fotó: TV2)

Mandula Ádám barátnője egyedül fogja felnevelni gyermekét

Mandula Ádám párja, Alexa a napokban TikTok-oldalán osztotta meg követőivel, hogy közte és a rapper között végleg vége mindennek, ugyanis a rapper megtagadta közös gyermeküket, Nolent.

Két külön élet. Mandulával lezártam mindent. Miután megtagadta a saját fiát, Nolent, számomra nincs miről beszélni tovább. Vannak dolgok, amiket egy apa egyszerűen nem tehet meg. Akiket érdekel az életem és a gyerekeimmel közös mindennapok, azok kövessenek az új TikTok-oldalamon

– írta az édesanya.

Mandula Ádám és párja az elmúlt hónapokban valódi se veled, se nélküled kapcsolatban éltek, viszonyukat egyre nehezebben lehetett számon tartani. Számtalanszor jelentették be szakításukat, majd hogy újra együtt vannak. Most azonban Alexa elmondása szerint szerelmük végleg zátonyra futott.