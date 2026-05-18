Tiszazugi méregkeverő asszonyok hátborzongató, igaz története: arzén, elkeseredés és női sorsok

Az 1920-as évek végén az ország döbbenten figyelte, mi történik Tiszazugban. A látszólag békés vidéki élet hátterében olyan események zajlottak, amelyek máig borzongást keltenek. Ha csak a szenzációt látjuk, elsiklik a lényeg: ez a történet ugyanis a kiszolgáltatottságról, a hallgatás kultúrájáról és a felgyülemlett, ki nem mondott kétségbeesésről is szól. Ismerd meg a tiszazugi méregkeverő asszonyok hátborzongató történetét!
A tiszazugi méregkeverők néven elhíresült asszonyok több Tisza menti faluban – például Nagyréven – éltek. A vád szerint arzénnal mérgezték meg férjeiket, rokonaikat, olykor idős vagy beteg családtagjaikat. Az arzént leggyakrabban légyfogó papírból oldották ki, majd ételbe-italba keverték.
A történet középpontjában egy bába állt, aki nemcsak a szüléseknél segédkezett, hanem – a korabeli beszámolók szerint – a „megoldás” módját is ismerte. A falusi közösségben tekintélye volt, az asszonyok pedig gyakran fordultak hozzá tanácsért. Tanácsért, amely sokszor halálos ítéletnek bizonyult. Hogy pontosan hány áldozat volt, arról a mai napig viták folynak. A hivatalos eljárások során több tucat holttestet exhumáltak, és számos esetben mutattak ki arzénmérgezést. Habár a számok szörnyűséges tettekről adnak tanúbizonyságot, érdemes megismernünk a gyilkosságok mögött rejlő emberi sorsokat, köztük kilátástalan, sokszor erőszakos házasságokat, nyomorban tengődést és reménytelenséget.
A tiszazugi méregkeverők áldozatai jellemzően a közvetlen családi és faluközösségi körből kerültek ki. A legtöbb esetben férjeket mérgeztek meg, gyakran idős, betegeskedő vagy erőszakos férfiakat, illetve olyanokat, akikkel a nők boldogtalan házasságban éltek. Emellett több idős szülő, após, anyós is az áldozatok között volt, főként ha az eltartásuk terhet jelentett a családnak. Előfordultak esetek, amikor beteg vagy nem kívánt gyerekeket ítéltek halálra, sőt néhány történetben szeretők vagy más, útban lévő rokonok is szerepelnek.
A tiszazugi méregkeverők ügyében a korabeli nyomozás során mintegy 160 gyilkosságot tudtak bizonyítani. A pontos áldozatszám azonban máig vitatott, feltételezések szerint akár 300 áldozata is lehetett a sorozatgyilkosságnak.
Az első világháború utáni gazdasági válság, munkanélküliség, feldolgozatlan traumák nagyban megnehezítették a mindennapi életet. A nők jogait erősen korlátozták, a válás ritka és megbélyegző, az anyagi függetlenség szinte elérhetetlen volt számukra.
Egy bántalmazó házasságból akkoriban szinte lehetetlen volt kilépni, a tűrés a közösség szemében erénynek számított. Sok történész szerint a tiszazugi méregkeverők ügye részben ennek a torz társadalmi helyzetnek a következménye volt, ami bár nem jelenti a bűnösök felmentését, valamelyest magyarázatul szolgál a tettükre.
A pszichológia nyelvén beszélhetnénk tanult tehetetlenségről is: amikor valaki hosszú ideig él kontrollvesztett helyzetben, egy idő után már nem lát legális kiutat. Ez persze nem teszi elfogadhatóvá a gyilkosságot, de segít megérteni, hogyan torzulhat el a gondolkodás extrém körülmények között.
A lebukás szinte filmszerű volt. Egy névtelen levél indította el a nyomozást, amelyben valaki jelezte a gyanúsan sok halálesetet. A hatóságok exhumálásokat rendeltek el, és a vizsgálatok során sorra kiderült: több elhunyt szervezetében is nagy mennyiségű arzén volt.
A per hatalmas sajtóvisszhangot kapott. Az ország egyszerre volt felháborodott és morbid módon kíváncsi. A vádlottak közül többen börtönbüntetést kaptak, néhányukat halálra ítélték.
Könnyű lenne legyinteni: régen volt, más világ volt. Csakhogy a történet egyik legfontosabb üzenete ma is aktuális. Amikor egy közösségben nem kapnak valódi segítséget a bántalmazottak, és a mentális terhekről nem lehet beszélni, a problémák a felszín alatt felgyülemlenek. A tiszazugi méregkeverők története arra figyelmeztet minket, hogy
Ma már bárki számára elérhetők krízisközpontok, segélyvonalak, jogi lehetőségek, mindennek ellenére napjainkban is sokan érzik úgy, hogy nincs számukra kiút. Talán épp ezért fontos újra és újra beszélni erről a történetről – nem szenzációként, hanem társadalmi tükörként.
Tiszazugról sokaknak ma is a mérgezések jutnak eszébe, ám a név helyette emlékeztetőül szolgálhat arra, milyen törékeny az ember, ha magára marad a kilátástalanságban.
