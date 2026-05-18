Tiszazugi méregkeverő asszonyok hátborzongató, igaz története: arzén, elkeseredés és női sorsok

A 20. század elején, 1911 és 1929 között, a tiszazugi méregkeverők több férfit és családtagot arzénnal mérgeztek meg a tiszazugi falvakban.

A sorozatos halálesetek egy névtelen levél után kerültek napvilágra, a mérgezéseket exhumálásokat követően bizonyították.

Az ügy a női kiszolgáltatottság és kilátástalanság tragikus következményeire figyelmeztet.

Az 1920-as évek végén az ország döbbenten figyelte, mi történik Tiszazugban. A látszólag békés vidéki élet hátterében olyan események zajlottak, amelyek máig borzongást keltenek. Ha csak a szenzációt látjuk, elsiklik a lényeg: ez a történet ugyanis a kiszolgáltatottságról, a hallgatás kultúrájáról és a felgyülemlett, ki nem mondott kétségbeesésről is szól. Ismerd meg a tiszazugi méregkeverő asszonyok hátborzongató történetét!

A tiszazugi méregkeverő asszonyok hátborzongató története számos korabeli hibára rávilágít.

Tiszazugi méregkeverő asszonyok igaz története – nők, akik számára a gyilkosság volt a kiút

Kik voltak a tiszazugi méregkeverő asszonyok?

A tiszazugi méregkeverők néven elhíresült asszonyok több Tisza menti faluban – például Nagyréven – éltek. A vád szerint arzénnal mérgezték meg férjeiket, rokonaikat, olykor idős vagy beteg családtagjaikat. Az arzént leggyakrabban légyfogó papírból oldották ki, majd ételbe-italba keverték.

A történet középpontjában egy bába állt, aki nemcsak a szüléseknél segédkezett, hanem – a korabeli beszámolók szerint – a „megoldás” módját is ismerte. A falusi közösségben tekintélye volt, az asszonyok pedig gyakran fordultak hozzá tanácsért. Tanácsért, amely sokszor halálos ítéletnek bizonyult. Hogy pontosan hány áldozat volt, arról a mai napig viták folynak. A hivatalos eljárások során több tucat holttestet exhumáltak, és számos esetben mutattak ki arzénmérgezést. Habár a számok szörnyűséges tettekről adnak tanúbizonyságot, érdemes megismernünk a gyilkosságok mögött rejlő emberi sorsokat, köztük kilátástalan, sokszor erőszakos házasságokat, nyomorban tengődést és reménytelenséget.

A tiszazugi méregkeverők áldozatai

A tiszazugi méregkeverők áldozatai jellemzően a közvetlen családi és faluközösségi körből kerültek ki. A legtöbb esetben férjeket mérgeztek meg, gyakran idős, betegeskedő vagy erőszakos férfiakat, illetve olyanokat, akikkel a nők boldogtalan házasságban éltek. Emellett több idős szülő, após, anyós is az áldozatok között volt, főként ha az eltartásuk terhet jelentett a családnak. Előfordultak esetek, amikor beteg vagy nem kívánt gyerekeket ítéltek halálra, sőt néhány történetben szeretők vagy más, útban lévő rokonok is szerepelnek.