Horváth Gréta elmerült az ősi tanokban: „Rituálékat fogok szervezni”

Horváth Gréta influenszer, üzletasszony, mindig is nyíltan beszélt a nőiességével kapcsolatos traumáiról. Legyen szó lelki, vagy fizikai próbatételekről, akaratának és kitartásának köszönhetően mára minden nehézséget maga mögött hagyott, és megtalálta az életcélját.

Horváth Gréta célja, hogy segítse a nőtársait (Fotó: Szabolcs László)

Horváth Gréta mindig is nyíltan beszélt a nőiességével kapcsolatos traumáiról, amikre ma már lelki építő kövekként tekint.

Most érzem azt, hogy végre nagyon önazonos vagyok, igaz folyamatosan formálódom, de ez nekem most nagyon jó. Néha még előjönnek régi berögzült minták, de most már tudom, hogy kivé akarok válni és ez csodálatos érzés

– újságolta boldogan Horváth Gréta.

A Farm VIP egykori döntőse szerint egy nőnek rengeteg szerepben kell helytállnia, ami miatt a gyengébbik nem képviselői nem tudnak igazán kiteljesedni.

„Nagyon sok nő fél belekezdeni abba, ami igazán boldoggá teszi, legyen szó akár makramézásról, vagy egy spirituális elvonulásról, bármiről. Mindezt azért, mert ott a gyereknevelés, a ház rendben tartása, a főzés, vagy a munka, és a nők félnek attól, hogy mit szól a környezet ahhoz, ha a saját kis 'butaságával' foglalkozik” – osztotta meg tapasztalatait az influenszer.

Horváth Gréta: „Évek óta foglalkozom nőkkel”

Az influenszer elérkezettnek látta az időt arra, hogy az általa megtett nehéz önismereti útból nyert tapasztalatait, most más nők hasznára fordítsa. Úgy érzi, hogy ez a sorsfeladata.

„Évek óta foglalkozom nőkkel, szépség tanácsadás, személyes coahing, és egyéb módszerek segítségével. Most eljött az idő arra, hogy a nők lelki és mentális egészségével is mélyebben törődjek. Ehhez viszont kell a plusz tudás” – mesélte a Farm VIP egykori döntőse.

Ájurvédikus női szépség rituálékat tart

Az influenszer most visszaült az iskolapadba, ahol a legjobb mesterektől fogja elsajátítani az ájurvédikus gyógyászatot.

„Ájurvédikus életmód tanácsadó leszek. Az ájurvéda egy több ezer éves életmód modell, ami holisztikusan segít az emberek testi és lelki problémáinak a feloldásában. Nagy kihívás elé állítottam magam azzal, hogy ebbe belevágtam, de nem bánom, mert tudom, hogy ez kell nekem ahhoz, hogy a legmegfelelőbb módon segíthessem a nőtársaimat” – újságolta lelkesen Horváth Gréta.