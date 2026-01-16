45 év felettiek, figyelem: a szakértő szerint ez a három vizsgálat segíthet az egészség megőrzésében

Egy egészség- és jólléti guru a 45 év felettiekhez szólt, és elmondta, mely vizsgálatokra érdemes elmenniük egészségük megőrzése érdekében.

45 év felettieknek ezek a vizsgátok ajánlottak szakértő szerint

Illusztráció: Studio Romantic / Shutterstock

Dr. Michael Mosley, Greg Jamesszel ült le egy rádióműsorban, ahol kiemelte, hogy a családi kórtörténet betekintést adhat a jövőbeli egészségügyi kilátásokba.

Az orvos édesapját az ötvenes éveiben diagnosztizálták kettes típusú cukorbetegséggel, és 74 évesen vesztette életét a betegség szövődményei miatt.

Greg James ekkor megkérdezte tőle, mire gondolt, amikor megtudta apja betegségét, és hogy elgondolkodott-e a saját jövőjén.

Dr. Mosley, aki 2024-ben hunyt el, akkor így válaszolt:

Eltartott egy ideig, mire feldolgoztam. Tudod, ha a jövőbeli egészségeden tűnődsz, az egyik jó módszer az, ha megnézed a szüleidet. Elmehetsz genetikai vizsgálatokra is. Mindenféle előrejelző módszer létezik már.

45 év felettieknek ajánlott vizsgálatok

Ezután három alapvető vizsgálatot javasolt egy gyors egészségügyi áttekintés érdekében:

vércukorszint-tesztet a cukorbetegség szűrésére,

vérnyomásmérést,

valamint az úgynevezett „zsinórtesztet”.

Hozzátette, hogy a derékbőség mérése fontos, mivel ez az egyik legjobb előrejelzője annak, mennyire vagyunk egészségesek - írja a GlouchestershireLive.