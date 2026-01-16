45 év felettiek, figyelem: a szakértő szerint ez a három vizsgálat segíthet az egészség megőrzésében

Egy egészség- és jólléti guru a 45 év felettiekhez szólt, és elmondta, mely vizsgálatokra érdemes elmenniük egészségük megőrzése érdekében.
Dr. Michael Mosley, Greg Jamesszel ült le egy rádióműsorban, ahol kiemelte, hogy a családi kórtörténet betekintést adhat a jövőbeli egészségügyi kilátásokba.
Az orvos édesapját az ötvenes éveiben diagnosztizálták kettes típusú cukorbetegséggel, és 74 évesen vesztette életét a betegség szövődményei miatt.
Greg James ekkor megkérdezte tőle, mire gondolt, amikor megtudta apja betegségét, és hogy elgondolkodott-e a saját jövőjén.
Dr. Mosley, aki 2024-ben hunyt el, akkor így válaszolt:
Eltartott egy ideig, mire feldolgoztam. Tudod, ha a jövőbeli egészségeden tűnődsz, az egyik jó módszer az, ha megnézed a szüleidet. Elmehetsz genetikai vizsgálatokra is. Mindenféle előrejelző módszer létezik már.
Ezután három alapvető vizsgálatot javasolt egy gyors egészségügyi áttekintés érdekében:
Hozzátette, hogy a derékbőség mérése fontos, mivel ez az egyik legjobb előrejelzője annak, mennyire vagyunk egészségesek - írja a GlouchestershireLive.
Fogsz egy kis zsinórt, leméred vele a magasságodat, majd félbehajtod. Jól illeszkedik a hasad köré? Ha nem, akkor érdemes lehet tenned valamit ez ügyben.
