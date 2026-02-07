"A legtöbb ember magától legyőzi" – Egy apró dudor, majdnem a kétgyermekes apa életét követelte

Anthony Perriam egy apró dudor miatt majdnem elvesztette a nyelvét - a rák az álla alatt lapult meg. A kétgyermekes apuka felfedezése után azonnal háziorvosához fordult, és pár héten belül meg is kapta diagnózisát: humán papillomavírus (HPV) okozta fej-nyaki rákot állapítottak meg nála.
A HPV egy bőrfertőzéseket okozó víruscsoport, és míg a legtöbb embernél nem okoz problémát, bizonyos típusai rákot vagy nemi szervi szemölcsöket is előidézhetnek. Az NHS szerint a legtöbben maguktól kigyógyulnak a HPV-fertőzésből, ám férfiaknál leggyakrabban fej-nyaki, nőknél pedig méhnyakrákot is okozhat.
A cardiffi Anthony-nak fogalma sem volt a betegségről:
Eddig csak a méhnyakrákkal kapcsolatban hallottam a HPV-ről. Fogalmam sem volt, hogy ilyen típusú rákot is okozhat, különösen férfiaknál.
Anthonynak nem voltak tünetei, de CT-, biopszia- és MRI-vizsgálatok segítségével gyors diagnózist kapott 2023 márciusában.
Akkoriban volt egy három és egy hatéves gyerekem. Az első gondolatom nem én voltam, hanem ők. Teljesen megrémültem értük.
A 41 éves apuka nyakából egy műtét során 44 nyirokcsomót távolítottak el, a nyelvtövénél található daganatát pedig egy robotsebészeti beavatkozás során találták meg. Orvosai szerint egyik nyirokcsomója a repedés szélén állt, és ha kicsit később avatkoznak be, a rák könnyen továbbterjedhetett volna.
Az apuka szerencsésnek tartja magát, mivel a gyors cselekvésnek köszönhetően még mindig tud enni és beszélni. Bár Anthony dudora nem fájt és problémát sem okozott, mégis arra ösztönöz mindenkit, hogy ilyen esetekben azonnal forduljanak orvoshoz.
Erről a ráktípusról nem beszélünk eleget, különösen a férfiak körében. A korai felismerés valóban életeket menthet.
A műtétek utáni sugár és kemoterápia során Anthony 22 kilogrammot fogyott, szája pedig annyira kiszáradt, hogy szinte minden folyadék ellenére porosnak érezte.
Teste annyira legyengült, hogy kerekesszékre szorult, ami a mentális egészségét is megviselte. Családja azonban végig motiválta, ő pedig célul tűzte ki, hogy megéli a 40. születésnapját - írja a BBC.
A HPV, azaz a humán papillomavírus rendkívül gyakori: szinte mindenki elkapja valamikor élete során. A vírus az emberi bőrt és nyálkahártyát támadja meg.
Terjedhet az intim területek bőrének érintkezésével is, így nemi aktus sem feltétlenül szükséges a fertőződéshez. Újszülöttek az édesanyjuktól is elkaphatják a születés pillanatában.
A HPV terjedése ellen több módon is lehet védekezni. A szexuális partnerek gyakori váltásának mellőzésével csökkenthető a fertőzés kockázata, de a vírus ellen védőoltás is létezik. (HPVdoktor)
Sandeep Berry, a Cardiff and Vale egészségügyi tanács fül-orr-gégész és fej-nyaksebész konzultánsa arra kéri a szülőket, hogy ösztönözzék gyermekeiket az oltás beadására.
Segít a fiúknak és a lányoknak egészségesnek maradni, megelőzi a HPV-vel összefüggő rákokat, és összességében erősíti a közegészségügyet. A vakcinát 8. évfolyamban adják be, mivel ekkor a legerősebb az immunválasz, még a szexuális élet megkezdése előtt.
