"A legtöbb ember magától legyőzi" – Egy apró dudor, majdnem a kétgyermekes apa életét követelte

Anthony Perriam egy apró dudor miatt majdnem elvesztette a nyelvét - a rák az álla alatt lapult meg. A kétgyermekes apuka felfedezése után azonnal háziorvosához fordult, és pár héten belül meg is kapta diagnózisát: humán papillomavírus (HPV) okozta fej-nyaki rákot állapítottak meg nála.

HPV vírus miatt lett rákos az apuka Fotó: Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

Anthony Perriam küzdelme a HPV vírus miatt kialakult rákkal.

Mi az a HPV vírus?

Hogyan lehet megvédeni magunkat a vírus ellen?

Hogyan gyógyult ki betegségéből az apuka?

A HPV egy bőrfertőzéseket okozó víruscsoport, és míg a legtöbb embernél nem okoz problémát, bizonyos típusai rákot vagy nemi szervi szemölcsöket is előidézhetnek. Az NHS szerint a legtöbben maguktól kigyógyulnak a HPV-fertőzésből, ám férfiaknál leggyakrabban fej-nyaki, nőknél pedig méhnyakrákot is okozhat.

A cardiffi Anthony-nak fogalma sem volt a betegségről:

Eddig csak a méhnyakrákkal kapcsolatban hallottam a HPV-ről. Fogalmam sem volt, hogy ilyen típusú rákot is okozhat, különösen férfiaknál.

Anthonynak nem voltak tünetei, de CT-, biopszia- és MRI-vizsgálatok segítségével gyors diagnózist kapott 2023 márciusában.

Akkoriban volt egy három és egy hatéves gyerekem. Az első gondolatom nem én voltam, hanem ők. Teljesen megrémültem értük.

A 41 éves apuka nyakából egy műtét során 44 nyirokcsomót távolítottak el, a nyelvtövénél található daganatát pedig egy robotsebészeti beavatkozás során találták meg. Orvosai szerint egyik nyirokcsomója a repedés szélén állt, és ha kicsit később avatkoznak be, a rák könnyen továbbterjedhetett volna.

Az apuka szerencsésnek tartja magát, mivel a gyors cselekvésnek köszönhetően még mindig tud enni és beszélni. Bár Anthony dudora nem fájt és problémát sem okozott, mégis arra ösztönöz mindenkit, hogy ilyen esetekben azonnal forduljanak orvoshoz.

Erről a ráktípusról nem beszélünk eleget, különösen a férfiak körében. A korai felismerés valóban életeket menthet.

A műtétek utáni sugár és kemoterápia során Anthony 22 kilogrammot fogyott, szája pedig annyira kiszáradt, hogy szinte minden folyadék ellenére porosnak érezte.