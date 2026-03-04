Zimány Linda megrázó vallomása: „Emberileg és üzletileg is kihasználtak”

Zimány Linda nemrég szerezte meg második diplomáját egészségügyi szakjogászként az ELTE-n, amely egy új fejezetet nyitott az életében. A jogi sikerek mellett azonban komoly lelki kihívásokkal is meg kellett küzdenie 2025-ben. Linda lapunknak elárulta, sajnos sokan kihasználták, amit ő viszont nem tolerált, és a maga módján pontot tett ezeknek a kapcsolatoknak a végére. „Az elmúlt 4 évben sok durva dolog történt velem kihasználás szinten, emberileg és üzletileg is. Ilyenkor mindig elkeseredek, hogy megint megbíztam valakikben, de ezeket el kell engedni, mert van az a pont, amikor a nyugalmad többet ér annál.”

Zimány Linda már második diplomáját tarthatja kezében (Fotó: Zimány Linda)

Zimány Linda így gyászolja meg a tönkrement emberi kapcsolatait

Linda őszintén vallott arról, hogyan gyászolja meg magában azokat, akiket el kellett engednie az életéből, mert inkább bántották, mint segítették őt.

A kígyó éve abszolút a levedlés éve volt számomra, mert kimentek olyan emberek az életemből, akik nem is kellettek oda. Amikor ilyen szituációba kerülök, elkezdek eltűnni és szépen lassan kivonom magam

– kezdte Zimány Linda.

Linda érdeklődésünkre azt is elárulta, hogyan szűri ki ezeket az embereket maga körül.

Rengeteg személyiségfejlesztésre jártam, már mindent simán leszűrök előre. Elég, ha 15 percet beszélek valakivel, már látom, mik a gyerekkori sérülései, milyen családba nőtt fel, és hogy mit miért csinál. Tíz éve csinálom és tanulom a pszichológiát, egyből lehet ezeket tudni, nagyon egyszerűen leképezhetőek az emberi viselkedési formák, csak meg kell tanulni

– mondta.

Lapunk arra is kíváncsi volt, hogy milyen szituációkba keveredett a jogász.