Sokan félvállról veszik, pedig komoly egészségügyi gondokat is okozhat – Ez a legjobb megoldás a banyapúp ellen

A banyapúp nem egyik napról a másikra alakul ki, és bizony nem az öregedés jele, hanem a rossz tartásunk és a testünk lassú alkalmazkodásának következménye. Lássuk, mivel jár ez az elváltozás, és mit tehetsz ellene!

Banyapúp: így kerüld el a kínos testtartást és a fájdalmakat!

Milyen egészségügyi kockázatokkal jár a banyapúp?

Hogyan előzhető meg és csökkenthető célzott lépésekkel?

A banyapúp kialakulásának okai

A banyapúp gúnyos kifejezés igen gyakori erre a jelenségre. A nyaki és háti gerinc találkozásánál megjelenő púpot azonban, nevével ellentéteben, nem egy csontnövedék okozza, hanem a megváltozott testtartás miatt átrendeződő izmok és kötőszövetek. A test alkalmazkodik ahhoz, amit nap mint nap csinálunk vele. Ha órákon át előreesett vállakkal ülünk, a fejünket előre görnyesztve, idővel ez lesz a testünk alap pozíciója.

Gyakori félreértés, hogy a banyapúp fájdalommal jár, de a gerinc görbülete nem feltétlenül okoz panaszt. Gond azonban adódhat abból, ha az előre ejtett fejtartás felborítja az izomegyensúlyt, és a test más területein okoz kellemetlen tüneteket.

A banyapúp kialakulására a 21. században nem nehéz megtalálni a választ: ülőmunka, képernyők, mobiltelefon, mozgáshiány. A testünk nagyjából egész nap egy egészségtelen, természetellenes pozícióban van. A vállaink előreesnek, a hátunk felső része domborodik, a nyakunk megtörik. A szervezetünk pedig egy idő után igazodni kezd ehhez. Amit sokáig csinálunk, az alapállássá válik. Ezért látjuk ma már fiatalokon, férfiakon is, amit korábban inkább idősebb nőkhöz kötöttek. A banyapúp tehát nem nemi vagy korosztálybeli kérdés. Kialakulását életmódunk befolyásolja.

A banyapúp egészségügyi kockázatai

Az előre ejtett fejtartás nem csupán a kiállásodnak árt. Az egészségtelen testtartás következtében a nyak mozgásterjedelme beszűkül, a váll feszessé válik, gyakori lehet a fejfájás, a nyak- és vállfájdalom is, de a légzésre is hatással lehet: a hasi helyett a mellkasi légzés válik dominánssá, a nyak körüli segédizmok pedig túlterhelődnek, ami újabb nyaki és mellkasi feszültséget generál.

Ha ezek a tünetek tartóssá válnak, érdemes szakemberhez fordulni!

Mit lehet tenni a banyapúp ellen?