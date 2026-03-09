Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Sokan félvállról veszik, pedig komoly egészségügyi gondokat is okozhat – Ez a legjobb megoldás a banyapúp ellen

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 09. 08:45
Bár a neve mást sugall, ez a fajta elváltozás nem csupán időskorban alakulhat ki, bárkit érinthet, életkortól függetlenül. Első ránézésre a banyapúp csupán esztétikai problémának tűnik, valójában azonban ennél jóval komolyabb következményei is lehetnek, akár erős fájdalmat is okozhat. Mutatjuk, mi áll a hátterében, és mit tehetsz ellene!
A banyapúp nem egyik napról a másikra alakul ki, és bizony nem az öregedés jele, hanem a rossz tartásunk és a testünk lassú alkalmazkodásának következménye. Lássuk, mivel jár ez az elváltozás, és mit tehetsz ellene!

Banyapúp okozta nyaki fájdalom
Banyapúp: így kerüld el a kínos testtartást és a fájdalmakat!
Fotó: 123RF
  • A banyapúp kialakulásának okai.
  • Milyen egészségügyi kockázatokkal jár a banyapúp?
  • Hogyan előzhető meg és csökkenthető célzott lépésekkel?

A banyapúp kialakulásának okai

A banyapúp gúnyos kifejezés igen gyakori erre a jelenségre. A nyaki és háti gerinc találkozásánál megjelenő púpot azonban, nevével ellentéteben, nem egy csontnövedék okozza, hanem a megváltozott testtartás miatt átrendeződő izmok és kötőszövetek. A test alkalmazkodik ahhoz, amit nap mint nap csinálunk vele. Ha órákon át előreesett vállakkal ülünk, a fejünket előre görnyesztve, idővel ez lesz a testünk alap pozíciója.

Gyakori félreértés, hogy a banyapúp fájdalommal jár, de a gerinc görbülete nem feltétlenül okoz panaszt. Gond azonban adódhat abból, ha az előre ejtett fejtartás felborítja az izomegyensúlyt, és a test más területein okoz kellemetlen tüneteket.

A banyapúp kialakulására a 21. században nem nehéz megtalálni a választ: ülőmunka, képernyők, mobiltelefon, mozgáshiány. A testünk nagyjából egész nap egy egészségtelen, természetellenes pozícióban van. A vállaink előreesnek, a hátunk felső része domborodik, a nyakunk megtörik. A szervezetünk pedig egy idő után igazodni kezd ehhez. Amit sokáig csinálunk, az alapállássá válik. Ezért látjuk ma már fiatalokon, férfiakon is, amit korábban inkább idősebb nőkhöz kötöttek. A banyapúp tehát nem nemi vagy korosztálybeli kérdés. Kialakulását életmódunk befolyásolja.

A banyapúp egészségügyi kockázatai

Az előre ejtett fejtartás nem csupán a kiállásodnak árt. Az egészségtelen testtartás következtében a nyak mozgásterjedelme beszűkül, a váll feszessé válik, gyakori lehet a fejfájás, a nyak- és vállfájdalom is, de a légzésre is hatással lehet: a hasi helyett a mellkasi légzés válik dominánssá, a nyak körüli segédizmok pedig túlterhelődnek, ami újabb nyaki és mellkasi feszültséget generál.

Ha ezek a tünetek tartóssá válnak, érdemes szakemberhez fordulni!

Mit lehet tenni a banyapúp ellen?

Banyapúpót okozó testtartás telefonozás közben.
Mobilozás közben mindig emeld szemmagasságba a telefonodat!
Fotó: Pixel-Shot

Szerencsére a banyapúp nem végleges állapot: kitartással, következetes változtatásokkal hónapok alatt látványosan kezelhető, sok esetben pedig szinte teljesen megszüntethető – és vele együtt az egészségtelen fejtartás okozta fájdalmak is. A gyors megoldások azonban nem lesznek célravezetőek a banyapúp ellen. A kezelés akkor lesz hatékony, ha nem egyetlen gyakorlatra vagy eszközre támaszkodsz.

  • A legfontosabb, hogy a testtartásodon tudatosan próbálj javítani a mindennapjaid során. Húzd ki magad: figyelj arra, hogyan ülsz, állsz, milyen pozíciót veszel fel, amikor a számítógépet használod vagy a telefonodat bújod.
  • A célzott gyógytorna segít visszaállítani az izomegyensúlyt és oldani a kötőszöveti feszüléseket.
  • Ezt kiegészíthetik más manuális technikák, kineziológiai tapaszok vagy SMR-eszközök mindennapos használata, de ezek önmagukban nem lesznek elegendőek.
  • Ha a napi 8 óra görnyedés marad, a púp is maradni fog.

A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel. 

Az alábbi videóban látható gyakorlatok segíthetnek a testtartásod javításában:

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

