Nem mindegy, melyik termálvízbe ülsz bele – Így válaszd ki a számodra legmegfelelőbb kezelést

A termálvizes fürdőzés nem gyors megoldás, egy lassabb, kíméletesebb folyamat. Ha csupán egy-egy alkalommal veszed igénybe, jóleső lehet, de valódi hatását inkább akkor érezni, ha kúraszerűen, rendszeresen használod a megfelelő összetételű vizet. Fontos az is, hogy egészségügyi panaszok esetén előtte orvossal egyeztess, mert a termálvíz akkor segít igazán, ha jól választottál.
A földes, meszes termálvizek kalciumban, magnéziumban és hidrogén-karbonátban gazdagok. Ezeket elsősorban mozgásszervi panaszoknál, csontritkulásnál és egyes nőgyógyászati problémáknál alkalmazzák. Budapesten több ismert fürdő vize is ebbe a csoportba tartozik, például a Lukács Gyógyfürdő, a Széchenyi Gyógyfürdő, a Rudas Gyógyfürdő és a Gellért Gyógyfürdő is (amely jelenleg zárva tart).
A jódos–brómos termálvizet gyakran választják mozgásszervi panaszok mellett gyulladások, nőgyógyászati és urológiai problémák, valamint bizonyos bőrbetegségek esetén is. Ilyen összetételű termálvíz található például Hajdúszoboszló, Zalakaros, Győr és Debrecen fürdőiben.
A kloridos, más néven konyhasós termálvizek nátrium- és kloridtartalmuk miatt főként reumás betegségeknél és nőgyógyászati problémáknál kerülnek szóba. Ivókúra formájában az emésztésre és a légutakra is kedvezően hathatnak. Ilyen termálvíz érhető el többek között Cserkeszőlőn, Gyulán, Sárváron vagy Nyíregyházán.
A kénes termálvíz jellegzetes illatáról ismerhető fel, és régóta használják kopásos ízületi és gerincpanaszoknál. Egyes bőrbetegségek esetén is segítséget nyújthat, és a keringésre is jó hatással lehet. Harkány, Bogács, Mezőkövesd, valamint a Hévízi-tó is ilyen összetételű termálvizéről ismert.
A szénsavas termálvizek elsősorban a szív- és érrendszerre hatnak, javíthatják a vérkeringést és az anyagcserét. A radonos termálvizet inkább fájdalomcsillapító és értágító hatása miatt keresik. Ezeknél különösen fontos a kúraszerű, szakember által javasolt alkalmazás. Radonos termálvíz Budapesten, Egerben és Hévízen is elérhető.
Az alkalikus termálvizet leggyakrabban ivókúra formájában használják. Gyomor- és bélpanaszok, savtúltengés vagy légúti problémák esetén lehet hasznos. Az egyik legismertebb ilyen víz a Salvus, de Bükfürdőn, Bükkszéken vagy Gyulán is találni alkalikus összetételű forrásokat.
