Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Antal, Antónia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Nem mindegy, melyik termálvízbe ülsz bele – Így válaszd ki a számodra legmegfelelőbb kezelést

Nem mindegy, melyik termálvízbe ülsz bele – Így válaszd ki a számodra legmegfelelőbb kezelést

termálvíz
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 17. 15:45
egészségbetegségtípusokgyógyhatás
Elsőre a termálstrandok mind egyformának tűnhetnek, azonban az összetételük helyenként egészen eltérő lehet. Ezért nem mindegy, milyen panasszal melyiket választod, ha kúraszerűen szeretnél fürdőzni. Ha bizonytalan vagy, most segítünk megtalálni a számodra legjobb hazai termálvíz központot, ahol élmény lesz a gyógyulás.
Porosz Viktória
A szerző cikkei

A termálvizes fürdőzés nem gyors megoldás, egy lassabb, kíméletesebb folyamat. Ha csupán egy-egy alkalommal veszed igénybe, jóleső lehet, de valódi hatását inkább akkor érezni, ha kúraszerűen, rendszeresen használod a megfelelő összetételű vizet. Fontos az is, hogy egészségügyi panaszok esetén előtte orvossal egyeztess, mert a termálvíz akkor segít igazán, ha jól választottál.

Széchenyi gyógyfürdő termálvíz központ.
A megfelelően kiválasztott termálvíz kúraszerűen enyhítheti a panaszokat
Fotó: marako85 / shutterstock
  • A hazai termálvizek összetétele eltérő, ezért nem mindegy, melyiket milyen panasszal választod.
  • A megfelelő termálvíz kúraszerűen alkalmazva enyhítheti a mozgásszervi és egyéb problémákat.
  • Az alábbiakban segítünk eligazodni a leggyakoribb termálvíztípusok között.

Földes, meszes termálvíz – ízületi panaszok esetén

A földes, meszes termálvizek kalciumban, magnéziumban és hidrogén-karbonátban gazdagok. Ezeket elsősorban mozgásszervi panaszoknál, csontritkulásnál és egyes nőgyógyászati problémáknál alkalmazzák. Budapesten több ismert fürdő vize is ebbe a csoportba tartozik, például a Lukács Gyógyfürdő, a Széchenyi Gyógyfürdő, a Rudas Gyógyfürdő és a Gellért Gyógyfürdő is (amely jelenleg zárva tart). 

Jódos–brómos termálvíz – gyulladások és bőrpanaszok esetén

A jódos–brómos termálvizet gyakran választják mozgásszervi panaszok mellett gyulladások, nőgyógyászati és urológiai problémák, valamint bizonyos bőrbetegségek esetén is. Ilyen összetételű termálvíz található például Hajdúszoboszló, Zalakaros, Győr és Debrecen fürdőiben.

Kloridos, konyhasós termálvíz – reumára és nőgyógyászati panaszokra

A kloridos, más néven konyhasós termálvizek nátrium- és kloridtartalmuk miatt főként reumás betegségeknél és nőgyógyászati problémáknál kerülnek szóba. Ivókúra formájában az emésztésre és a légutakra is kedvezően hathatnak. Ilyen termálvíz érhető el többek között Cserkeszőlőn, Gyulán, Sárváron vagy Nyíregyházán.

Kénes termálvíz – kopásos panaszokra bevált klasszikus

A kénes termálvíz jellegzetes illatáról ismerhető fel, és régóta használják kopásos ízületi és gerincpanaszoknál. Egyes bőrbetegségek esetén is segítséget nyújthat, és a keringésre is jó hatással lehet. Harkány, Bogács, Mezőkövesd, valamint a Hévízi-tó is ilyen összetételű termálvizéről ismert.

Szénsavas és radonos termálvíz – keringésre és fájdalomcsillapításra

A szénsavas termálvizek elsősorban a szív- és érrendszerre hatnak, javíthatják a vérkeringést és az anyagcserét. A radonos termálvizet inkább fájdalomcsillapító és értágító hatása miatt keresik. Ezeknél különösen fontos a kúraszerű, szakember által javasolt alkalmazás. Radonos termálvíz Budapesten, Egerben és Hévízen is elérhető.

Alkalikus termálvíz – ha ivókúrára van szükség

Az alkalikus termálvizet leggyakrabban ivókúra formájában használják. Gyomor- és bélpanaszok, savtúltengés vagy légúti problémák esetén lehet hasznos. Az egyik legismertebb ilyen víz a Salvus, de Bükfürdőn, Bükkszéken vagy Gyulán is találni alkalikus összetételű forrásokat.

(A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.)

A gyógyvizek jótékony hatásait a Széchenyi Gyógyfürdő főorvosa magyarázza el az alábbi videóban:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu