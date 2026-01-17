Nem mindegy, melyik termálvízbe ülsz bele – Így válaszd ki a számodra legmegfelelőbb kezelést

A termálvizes fürdőzés nem gyors megoldás, egy lassabb, kíméletesebb folyamat. Ha csupán egy-egy alkalommal veszed igénybe, jóleső lehet, de valódi hatását inkább akkor érezni, ha kúraszerűen, rendszeresen használod a megfelelő összetételű vizet. Fontos az is, hogy egészségügyi panaszok esetén előtte orvossal egyeztess, mert a termálvíz akkor segít igazán, ha jól választottál.

A megfelelően kiválasztott termálvíz kúraszerűen enyhítheti a panaszokat

Fotó: marako85 / shutterstock

A hazai termálvizek összetétele eltérő, ezért nem mindegy, melyiket milyen panasszal választod.

A megfelelő termálvíz kúraszerűen alkalmazva enyhítheti a mozgásszervi és egyéb problémákat.

Az alábbiakban segítünk eligazodni a leggyakoribb termálvíztípusok között.

Földes, meszes termálvíz – ízületi panaszok esetén

A földes, meszes termálvizek kalciumban, magnéziumban és hidrogén-karbonátban gazdagok. Ezeket elsősorban mozgásszervi panaszoknál, csontritkulásnál és egyes nőgyógyászati problémáknál alkalmazzák. Budapesten több ismert fürdő vize is ebbe a csoportba tartozik, például a Lukács Gyógyfürdő, a Széchenyi Gyógyfürdő, a Rudas Gyógyfürdő és a Gellért Gyógyfürdő is (amely jelenleg zárva tart).

Jódos–brómos termálvíz – gyulladások és bőrpanaszok esetén

A jódos–brómos termálvizet gyakran választják mozgásszervi panaszok mellett gyulladások, nőgyógyászati és urológiai problémák, valamint bizonyos bőrbetegségek esetén is. Ilyen összetételű termálvíz található például Hajdúszoboszló, Zalakaros, Győr és Debrecen fürdőiben.

Kloridos, konyhasós termálvíz – reumára és nőgyógyászati panaszokra

A kloridos, más néven konyhasós termálvizek nátrium- és kloridtartalmuk miatt főként reumás betegségeknél és nőgyógyászati problémáknál kerülnek szóba. Ivókúra formájában az emésztésre és a légutakra is kedvezően hathatnak. Ilyen termálvíz érhető el többek között Cserkeszőlőn, Gyulán, Sárváron vagy Nyíregyházán.

Kénes termálvíz – kopásos panaszokra bevált klasszikus

A kénes termálvíz jellegzetes illatáról ismerhető fel, és régóta használják kopásos ízületi és gerincpanaszoknál. Egyes bőrbetegségek esetén is segítséget nyújthat, és a keringésre is jó hatással lehet. Harkány, Bogács, Mezőkövesd, valamint a Hévízi-tó is ilyen összetételű termálvizéről ismert.