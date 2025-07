5 vidéki gyógyfürdő, amely csodát tesz a fájó ízületekkel

Ha reumás fájdalmak kínoznak, ezek a helyek lehetnek a legjobb természetes „gyógyszereid” – és még pihentetőek is! Most megmutatjuk az öt legjobb vidéki gyógyfürdőt, amelyet az orvosok is gyakran ajánlanak mozgásszervi problémák, különösen reumatikus panaszok esetén.

Hajdúszoboszlói gyógyfürdő látképe, 2004 Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

TOP 5 vidéki gyógyfürdő reumára – ahol a tested és a lelked is gyógyul

1. Hévízi-tó – a gyógyulás szentélye

A világ egyik legnagyobb természetes termáltava Hévízen található. A víz magas ásványianyag-tartalma, radioaktív komponensei és a gyógyiszap különösen jót tesz a reumás ízületi gyulladások, porckopások és egyéb mozgásszervi betegségek esetén. Ráadásul a gyógytóban való lebegés önmagában is tehermentesíti az ízületeket.

Hévízi-tó – a gyógyulás szentélye Fotó: NurPhoto via AFP / AFP

2. Bükfürdő – komplex gyógycentrum Nyugat-Magyarországon

A bükfürdői gyógyvíz kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos jellegű, így tökéletes idült reumatikus betegségek, gerinc- és ízületi bántalmak, valamint csontritkulás kezelésére. A modern gyógyászati részlegen szakorvosok és gyógytornászok segítenek a hatékony rehabilitációban.

Bükfürdő – komplex gyógycentrum nyugat-Magyarországon Fotó: Unger Tamás / Vas Népe

3. Hajdúszoboszló – a „reumások paradicsoma”

Az Alföld legismertebb fürdővárosában található a Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő, ahol többféle hőfokú gyógyvizes medence és számos kezelési forma várja a pácienseket. A helyi gyógyvíz kiválóan alkalmas idült reumatikus gyulladások és ízületi deformitások kezelésére.

Hajdúszoboszló – a „reumások paradicsoma” Fotó: Oláh Tibor / MTI

4. Zalakaros – ahol a víz tényleg gyógyít

Zalakaros vize nátrium-kloridos, hidrogénkarbonátos, és jelentős mennyiségű ként is tartalmaz, ami kimondottan előnyös degeneratív ízületi betegségek, reumás panaszok, lumbágó vagy isiász esetén. A fürdő komplex kezeléseket kínál, köztük iszappakolást, súlyfürdőt és elektroterápiát.

Zalakaros – ahol a víz tényleg gyógyít Fotó: Németh András Péter

5. Makó – a különleges Marosi gyógyiszap hazája

Makó nemcsak a híres hagymáról ismert, hanem egyedi gyógyiszapjáról is. A helyi fürdőben a víz és az iszap kombinációja kiválóan alkalmas a krónikus reumás ízületi problémákra, különösen térd- és csípőbántalmak esetén. A Hagymatikum Fürdő építészeti különlegesség is – Makovecz Imre tervei alapján készült.