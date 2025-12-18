Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Auguszta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ezek a legjobb törökfürdők Magyarországon: kupolák, gőz és évszázados fürdőkultúra

fürdőkultúra
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 18. 13:15
belföldi utazástörökfürdőgyógyfürdő
A XVI-XVII. századi oszmán uralom nemcsak mecseteket hagyott hátra, hanem egy sajátos, közösségi fürdőkultúrát is, amely a mai napig meghatározza elsősorban Budapest arculatát. A törökfürdők építészeti stílusa, illetve hangulata – kupolák, szamárhátívek, félhomály, gőz – ma is vonzzák a helytörténet és a gyógyulás iránt érdeklődő látogatót.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

A hódoltság korában kialakult törökfürdők lényegét az egyszerre rituális és pragmatikus használat adta: a fürdés, tisztálkodás társas esemény és egészségmegőrzés is volt egyben. Az ekkor épült bazilikális medenceterű fürdők, a kupolákon át beszűrődő fény és a melegvizes medencék szerkezeti megoldásai olyan építészeti örökséget teremtettek, amely Magyarország szívében – gyakran éppen források mentén – tovább élt.

Egy fiatal nőt masszíroznak a törökfürdőkben.
Az oszmán korból fennmaradt fürdőkultúra a törökfürdőkkel együtt máig él és virul / Fotó: Peakstock /  Shutterstock 
  • A törökfürdők Magyarországon a XVI–XVII. századi oszmán örökséget őrzik, kupolás medencéikkel és gőzfürdőikkel egyszerre szolgálva a tisztálkodást, a közösségi életet és az egészségmegőrzést.
  • A budapesti Rudas, Király, Veli Bej és az egri Törökfürdő történelmi hangulatát ma is gyógy- és wellness szolgáltatások egészítik ki.
  • Gyógyvizeik mozgásszervi, ízületi és idegrendszeri panaszokra is jótékony hatásúak, így a múlt és a gyógyulás élménye egyszerre élvezhető.

A törökfürdők történeti öröksége

A XVI-XVII. században a fürdőkultúra nemcsak katonai pihenőhelyet és gyógyulási teret jelentett, hanem egyfajta közösségi intézményként is működött: a hammam eredeti funkcióját követve elkülönített tereket, fokozatosan melegedő helyiségeket, gőzfürdőt és pihenőzónákat alakítottak ki.

A természetes hőforrások közelsége meghatározta az építkezést, ezért a törökfürdők szerkezete szorosan igazodott a helyi geológiához: a forrásvízre ráépített medenceterek, a vastag falak és a kupolaszerkezet mind a hő megtartását szolgálták. Ezek a megoldások nem díszítőelemek voltak, hanem a korszak mérnöki tudásának gyakorlati lenyomatai. Ez alól csak a Király fürdő elődje jelentett kivételt, ahová csővezetéken juttatták be a termálvizet.

A fürdőkultúra a hódoltság megszűnése után sem tűnt el. Bár több épület átalakult vagy elveszett, számos fürdő tovább működött, mert a gyógyhatású vizek és a robusztus építészeti alapok időtállónak bizonyultak. A mai törökfürdők ennek az összetett örökségnek a továbbélő példái: egyszerre őrzik a múlt struktúráit – a kupolát, a medencetereket, a kőburkolatot –, miközben immár modern fürdőkultúrába illeszkedve fogadják a látogatókat.

Törökfürdők – magyar példák

  • Rudas fürdő (Budapest)
    A Rudas Gyógyfürdő egy XVI. századi török‑kori hammam: a 10 méter átmérőjű kupola alatti nyolcszögletű medence ma is működik, és az oszmán építészet jellegzetes atmoszféráját őrzi. A fürdő gyógyvize kalcium‑magnézium‑hidrogén‑karbonátos, fluorid‑ és szulfáttartalmú, ezért leginkább ízületi-, gerinc‑ és mozgásszervi panaszokra, illetve gyógyászati célokra ajánlott.
A Rdas fürdő Budapest egyik legismertebb törökfürdője.
A budapesti Rudas fürdő ma UNESCO Világörökségi helyszín / Fotó: Kurka Geza Corey /  Shutterstock 
  • Király fürdő (Budapest)
    A Király Gyógyfürdőt 1565–1572 között építették az oszmán kori Buda városfalain belül: a fürdő a mai napig az eredeti nyolcszögletű kupolás medencével várja a látogatókat. A fürdő vize nátrium‑, kalcium‑ és magnézium‑hidrogénkarbonátos, szulfátos‑kloridos, jelentős fluoridtartalommal – ezért mozgásszervi és ízületi panaszok, porckorongsérv, reuma, rehabilitációs állapotok esetén ajánlott.
A budapesti Király fürdő épülete kívülről.
A Király fürdő ódon épülete építészettörténeti kuriózum / Fotó: Bilal Kocabas /  Shutterstock 
  • Veli Bej fürdő (Budapest)
    Az Irgalmasok Veli Bej fürdője Budapest egyik legősibb törökfürdője, amely XVI. századi építése óta megőrizte történelmi jellegét, miközben modern wellness szolgáltatásokkal bővült. A központi nyolcszögletű medence és a kisebb, különböző hőmérsékletű medencék mellett a kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos gyógyvíz mozgásszervi panaszok kezelésére alkalmas, és a wellness részlegen masszázsok, szaunák, gőzkamrák és Kneipp-sétáló is a vendégek rendelkezésére áll.
A Veli Bej törökfürdő belülről, fürdőzőkkel.
Az Irgalmasok Veli Bej fürdője a magyar főváros egyik legszebben felújított oszmán kori törökfürdője / Fotó: Móricz-Sabján Simon / Világgazdaság
  • Rác fürdő (Budapest)
    A Rác Gyógyfürdő eredeti török‑kori kupolacsarnokai az 1570‑es évekből származnak, és bár több átalakításon ment keresztül – XIX. századi bővítéssel és modernizálással –, a mai napig őrzi az oszmán fürdőkultúra hangulatát. A fürdő gyógyvize mozgásszervi, reumatikus panaszokra, gerinc‑ és ízületi bajok esetén gyógyhatással bír, így a történelmi miliő és a gyógyulás dupla élményét kínálja a látogatóknak. A fürdő azonban jelenleg jogi viták miatt zárva tart.
A Rác fürdő épülete belülről.
A gyönyörű Rác fürdő 2010-ben befejezett felújítása óta várja, hogy végre megnyissa kapuit a látogatók előtt / Fotó: Tóth Tibor / Magyar Nemzet
  • Törökfürdő (Eger)
    Az egri Törökfürdő a XVII. század elejéről származó, kupolás medencéivel és keleties hangulatával a város egyik legkülönlegesebb történelmi attrakciója. A medencék alatt feltörő radonos gyógyvíz mozgásszervi, idegrendszeri és anyagcsere‑problémákra egyaránt jótékony hatású, miközben a fürdő wellness‑ és hammam szolgáltatásai a teljes kikapcsolódást biztosítják. 

Nézd meg a gyönyörű magyarországi törökfürdőket az alábbi videóban is:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu