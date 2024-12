Cseppet sem bonyolult módszer, és csak addig igényel odafigyelést, amíg hozzá nem szokunk, utána már megy, mint a karikacsapás - írja a Fanny magazin.

Nem mindegy, hogy alszunk?

Sokan úgy gondolják, hogy este, miután lefekszünk, akkor előbb-utóbb elalszunk, ha nem megy, akkor valószínűleg nem is vagyunk álmosak, így ezzel sincs gond. Pedig valójában a megfelelő éjszakai pihenés kulcsfontosságú az egészségünk és az egésznapos hogylétünk szempontjából. Egy felnőttnek minden éjszaka 7-8 óra minőségi alvásra van szüksége. Ha ez nem történik meg, olyan krónikus betegségekkel találhatjuk szemben magunkat, mint a magas vérnyomás, cukorbetegség, stroke, elhízás, szívbetegségek és depresszió. Az alvásmegvonás azt eredményezi, hogy szellemi képességeink nem lesznek olyan jók, mint amilyenek lehetnének: rövidül a figyelmi idő, lassúvá válik a reakcióidő, romlik a memória és többet hibázunk, ami miatt gyakrabban fordulhat elő otthoni baleset és a munkánkat sem tudjuk megfelelően elvégezni. Az alvás azonban sokunknak nem megy könnyen.

10 órával lefekvés előtt

Viszlát, koffein!

A koffeinszint egy órával a kávéfogyasztás után tetőzik, és öt órán keresztül ezen a szinten marad. A hatodik órára a koffein körülbelül fele még mindig a szervezetünkben van. Tíz óra elteltével mondhatjuk ki, hogy már kiment a szervezetünkből. Hogy alvásunkat ne befolyásolja, a napközbeni kapucsínó kortyolgatása, inkább válasszunk más alternatívát, például gyümölcsteát. Legyünk körültekintőek, mert a koffein jelen van a sportitalokban, néhány üdítőitalban és élelmiszerben is. Talán nem is gondolnánk, de egyes vényköteles és vény nélkül kapható gyógyszerek is tartalmaznak koffeint, mert az segít a szervezetnek abban, hogy a hatóanyagok gyorsabban felszívódjanak.

Mindenképpen olvassuk el a címkét, mielőtt bármit beveszünk, elfogyasztunk.

3 órával lefekvés előtt

Semmi étel vagy alkohol

A késő esti étkezés megzavarhatja a cirkadián ritmust, mivel az ételt emésztő és anyagcserét végző izmoknak folyamatosan dolgozniuk kell, ahelyett, hogy megpihennének. Ha a test egyes részei még mindig aktívak, akkor lefekvéskor csak forgolódunk, sehogy nem kényelmes, és lehetetlenné teszi, hogy az alvás mély szakaszába kerüljünk. Egy tanulmány szerint az esti falatozás jobban befolyásolja a nők alvási szokásait, mint a férfiakét, ráadásul a késő esti étkezések gyakran alvás közben zsírként elraktározott plusz kalóriákként végzik. Éjszaka a szervezet inzulinrezisztensebb, mint reggel, amikor az éjszakai koplalás után feltöltődünk. Az is jellemző, hogy az esti tévézéshez inkább az egészségtelen, a szervezet számára megterhelőbb ételekhez nyúlunk, mint például a fagyi, csoki vagy csips. Bár lehet, hogy úgy érezzük, hogy az esti borozgatás vagy sörözés ellazít minket, valójában épp az ellenkező hatást váltja ki, ha az alvásról van szó. A késő esti alkoholfogyasztás csökkentheti a REM-alvást és alvászavarokat okozhat. A rossz éjszakai alvás miatt persze, hogy napközben álmosnak érezzük magunkat ezt pedig a jó erős feketékkel próbáljuk orvosolni. Ezután egész nap koffeinnel stimuláljuk a szervezetünket, az alkoholt pedig nyugtatóként használjuk és egy ördögi kört hoz létre. A legtöbb alkoholos ital ráadásul magas kalóriatartalmú, így a későesti fogyasztása felesleges kalóriaként raktározódik el a szervezetünkben.