Gyakran fáj a fejed és homályos a látásod? Ezzel az egyszerű módszerrel sokat tehetsz szemed egészségéért

Az októberi látás hónapja szemünk egészségére, valamint a rendszeres ellenőrzések fontosságára hívja fel a figyelmet. Mindennapjaink során extrán vesszük igénybe látószervünket, a digitális technológia térhódítása, az egyre inkább képernyőhöz kapcsolódó munkavégzés, valamint a szabadidőben is sok-sok órát használt okoseszközök mind hatással vannak a szemünkre. A különféle látásproblémák bárkit érinthetnek a gyerekektől az idős korosztályig, éppen ezért érdemes tudatosan meghúzni a határokat, miközben természetesen tenni azért, hogy minél tovább megőrizzük a szemünk egészségét, illetve ne rontsunk tovább annak állapotán.

Minden korosztályt érinthetnek a különféle látással kapcsolatos problémák, ezért is olyan fontos általánosan odafigyelni a szem egészségére

Fotó: Grustock / Shutterstock

5 természetes módszer a látás és a szem egészségéért

Több olyan dolog is van, amit a mindennapokban megtehetünk azért, hogy óvjuk a szemünket. Ehhez nem kell más, mint némi tudatosság, a szokások kisebb-nagyobb mértékű megváltoztatása, és persze a folyamatos odafigyelés magunkra.

Korlátozzuk a saját képernyőidőnket!

A különféle képernyők, és a belőlük áradó mesterséges kékfény nem tesznek jót a szemünknek, dr. Nagy Zoltán Zsolt a Szemészeti Klinika igazgatója a Semmelweis Egyetem cikksorozatának korábbi anyagában például arra hívja fel a figyelmet, hogy a kékfénynek egyre nagyobb szerepe van a gyermekkori rövidlátás kialakulásában. A szakértő szerint éppen ezért a legkisebbeknél napi maximum 1-2 órára, felnőtteknél legfeljebb 6-7 órára kellene redukálni a képernyő előtti időt. Emellett olyan praktikákat bevetni, mint a másfélóránkénti szünetek, a gyakori távolba nézés, és a kékfényszűrős nem dioptriás szemüvegek viselése.

Érdemes arra is odafigyelni, hogy milyen gyakorisággal pislantunk. A számítógép előtti munkavégzés, a hosszan tartó tévézés és görgetés közben ugyanis elterelődik a figyelem, és hajlamosak vagyunk megfeledkezni a pislogásról, ez viszont egyenes út a szem kiszáradásához. A legjobb, ha ilyen tevékenységek mellett műkönnyet is alkalmazunk.

A látás és szem egészsége az életmódbeli tényezőknél kezdődik

Fotó: Ground Picture / Shutterstock

A szem egészsége a tányéron kezdődik

Kiegyensúlyozott táplálkozással az egész szervezetünkről gondoskodhatunk és a látásunkért is sokat tehetünk, ha tudatosan tesszük a tányérra azokat az ételeket, melyekben megtalálhatók a szem egészségét fokozó értékes vitaminok, ásványi- és tápanyagok. Válasszunk C-, E- és A-vitaminban, valamint cinkben, szelénben, béta-karotinban bővelkedő élelmiszereket. A táplálkozás mellett ne feledkezzünk meg a megfelelő mennyiségű napi folyadékbevitelről se, hiszen ha nem iszunk eleget, megkockáztatjuk a szemszárazságot, és az ennek nyomán kialakuló kellemetlen tüneteket. Igyunk napi 2-3 liter tiszta folyadékot, ami nemcsak a testünknek, de a szemünknek is „üzemanyag”.

Akár étrend-kiegészítők formájában is bevihetjük a felsorolt értékes vitaminokat, ásványi- és tápanyagokat, melyek támogatják a szem egészségét. Különösen az A- és B2-vitamint, valamint a cinket érdemes rendszeresen szedni, ezek hozzájárulnak a normál látás fenntartásához.

Akár étrend-kiegészítők formájában is bevihetjük a felsorolt értékes vitaminokat, ásványi- és tápanyagokat, melyek támogatják a szem egészségét. Különösen az A- és B2-vitamint, valamint a cinket érdemes rendszeresen szedni, ezek hozzájárulnak a normál látás fenntartásához. Legyen nagyobb szerepe a higiéniának!

Nem lehet eléggé hangsúlyozni, mennyire fontos, hogy betartsuk a szemhigiéniai szabályokat. Piszkos kézzel sose nyúljunk a látószervünkhöz, hiszen ezzel bakteriális és vírusos fertőzések, például köztőhártya-gyulladás kialakulását kockáztatjuk meg. A kontaktlencse-viselésre különösen ügyeljünk: az alapvető előírások be nem tartása problémákat, gyakran szaruhártya-gyulladást idézhet elő. A mélyebb rétegekig hatoló esetleges gyulladások maradandó károkat okozhatnak.

Ne hanyagoljuk el! A szűrővizsgálatok fontosságáról sem szabad megfeledkezni, és ez igaz a szemünkre is. Tanácsos évente szemész szakorvosi vizsgálaton részt venni, ahol nemcsak a látás élességét ellenőrizheti, de az esetleges elváltozásokat és betegségeket is felismerheti, meghatározhatja a szakember. Minél idősebbek vagyunk, annál lényegesebbek ezek a kontrollok, mivel az életkor előrehaladtával nőnek a különféle rizikófaktorok.

