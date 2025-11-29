Műfogsorod van? Így tisztítsd helyesen

A műfogsor helyes tisztítása elengedhetetlen a protézis élettartamának növeléséhez és a száj egészségének megőrzéséhez.

A műfogsor viselése bizonyos szokások megváltoztatását igényli, hiszen a protézis másképp viselkedik, mint a természetes fogazat. A megfelelő ápolás azonban egyszerűbb, mint sokan gondolják: a cél a baktériumok eltávolítása, a lepedékképződés megelőzése és a műfogsor anyagának védelme. A tiszta, jól illeszkedő műfogsor nemcsak esztétikusabb, hanem kényelmesebb is, és biztosítja a magabiztos beszédet és étkezést. Alább részletesen kifejtjük, hogyan végezhető helyesen a műfogsor tisztítása.

A műfogsor tisztítása elengedhetetlen a protézis hosszú élettartamához és a száj egészségének megőrzéséhez.

Műfogsor tisztítása helyesen – a lepedék eltávolítása és a protézis védelme alapvető

A fogorvosok szerint a műfogsor tisztán tartása ugyanannyira fontos, mint a saját fogaké. A lepedék ugyanúgy lerakódik a protézis felszínén, és ha nem távolítják el rendszeresen gyulladást, kellemetlen szájszagot és gombás fertőzést okozhat. A műfogsor napi tisztítása puha sörtéjű kefével és kifejezetten erre a célra készült tisztítószerrel történik. A hagyományos fogkrém kerülendő, mert karcolhatja a protézis felszínét, ami gyorsabb kopást és lepedékképződést eredményez.

A tisztítás nem csak az ételmaradékokról szól: a műfogsoron élő baktériumok éjszaka is szaporodhatnak, ezért lefekvés előtt érdemes alaposan megtisztítani. A fogorvosok azt is javasolják, hogy a műfogsor belső felszínére külön figyelmet fordítsunk, mivel ott könnyebben megtapad a lepedék.

Miért fontos az éjszakai pihentetés és áztatás?

A műfogsor éjszakai pihentetése nemcsak a protézis védelmét szolgálja, hanem a száj nyálkahártyáját is tehermentesíti. Ha valaki egész nap viseli a műfogsort, a nyálkahártya kevésbé tud regenerálódni, ami fájdalmat, irritációt és gyulladást okozhat. A szakértők szerint az éjszakai levétel segíti a természetes vérkeringést és csökkenti a fertőzésveszélyt.