5+1 dolog, amiért érdemes a kefirt beépítened az étrendedbe

Nem is gondolnánk, hogy egy-egy pohár kefir rendszeres elfogyasztása milyen egészségügyi előnyökkel járhat, vannak azonban olyan esetek is, amikor érdemes szakemberrel konzultálnunk, hogy érdemes-e nekünk is elkezdeni a habzsolásukat.

Ezekkel az előnyökkel járat a rendszeres kefirfogyasztás Fotó: Pexels

Mi az a kefir és milyen jótékony hatásai vannak?

A kefir egy olyan joghurtféleség, amely a Kaukázus északi részéről származik és nem csupán tejsavbaktériumokat tartalmaz, hanem még élesztőgombákat is. Ennek köszönhetően pedig rendkívül gazdag probiotikumokban, enzimekben, vitaminokban és ásványi anyagokban. Ilyenek például a B-vitaminok, A- és K-vitamin, a kalcium, a foszfor. Persze azt azért nem szabad elfelejteni, hogy a kefir is tartalmaz tejcukrot, emellett egy olyan baktériumot is, ami le is bontja azt, így tehát más tejtermékekkel összehasonlítva jóval kevesebb laktóz terheli a szervezetet. Ennek köszönhetően pedig sok ember számára, akik laktózintoleranciában vagy tejallergiában szenvednek, könnyebben fogyasztható alternatívát jelenthet, mint a hagyományos tejtermékek.

A Mindmegette pedig összegyűjtötte nekünk a jótékony hatásait, lássuk is, mik ezek!

1. Védelmet nyújthat a bakteriális fertőzések ellen

A kefirben található baktériumok egy része megvédhet egyes fertőzésektől. Hogy miként? Gátolja például a szalmonella, a helicobacter pylori és az escherichia coli (e. coli) káros törzseinek növekedését.

2. Jótékony hatással lehet a vérnyomásra

Állatkísérletek azt mutatják, hogy a kefir rendszeres fogyasztása hasznos lehet a magas vérnyomásban szenvedők számára. A kefir ugyanis stimulálhatja a belek és az agy közötti kommunikációt, és így pozitívan befolyásolja a vérnyomást. Ráadásul gazdag káliumban, így a napi 2-3000 mg mennyiségből 200-300-at letudhatsz, ha minden nap megeszel egy doboznyi kefirt – írja a mindemegette.hu.

3. Segíti az emésztést

A kefir rendszeres fogyasztása elősegíti az emésztést, valószínűleg változatos mikrobiális tartalma miatt. Ezek a jótékony baktériumok segíthetnek helyreállítani a bélrendszer egyensúlyát, és javíthatják az emésztőrendszer egészségét és működését.

4. Jót tesz a csontoknak

A teljes zsírtartalmú tehéntejből készült hagyományos kefir jó forrása a kalciumnak és a K2-vitaminnak, a csontok egészsége szempontjából fontos tápanyagoknak. Ahogy öregszünk, csontjaink sűrűbbé válnak, ami növelheti a csontritkulás és a törések kockázatát, különösen a menopauza után. A kefir más tejtermékekkel együtt segíthet megőrizni a csontok egészségét és sűrűségét – írják.

5. Kiváló gyulladáscsökkentő

A krónikus gyulladás számos betegség velejárója, beleértve az irritábilis bélbetegséget és a rheumatoid arthritist. A probiotikumok gyulladáscsökkentő hatásait egyre több vizsgálat támasztja alá.

+1: Erősíti az immunrendszert

A kefir legismertebb tulajdonsága, hogy probiotikumot, azaz jótékony baktériumokat tartalmaz, amelyek a bélflóra egészséges működését segítik elő, így az immunrendszert is erősítik.