Piásan vezetett Majka, elkapták a zsaruk

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 18. 18:40 / FRISSÍTÉS: 2025. december 18. 18:49
Az ózdi rapper a közösségi oldalán tudatta, hogy a rendőrök igazoltatták, miután egy buli után kocsiba ült. Piásan vezetett Majka.

Majka a Facebook-oldalán maga tette közzé, hogy elkapták a zsaruk, miután piásan ült a kocsiba. Mint ahogy az ózdi rapper fogalmaz, koccintottak az idei nehéz év zárására, ő pedig utána kocsiba ült.

Piásan vezetett Majka - Fotó: Szabolcs László

"Nem éreztem magam becsípve se. Inkább szerencsé(m)re néhány száz méter után a rendőrök igazoltattak, mielőtt bármi történhetett volna. Mérhetetlenül sajnálom, a következményeket vállalom. Sajnálom, nincs rá mentség!" - írta a közösségi oldalán Majka

Lehet, hogy számított a negatív kommentekre, ennél a bejegyzésénél ugyanis korlátozta a hozzászólás lehetőségét...

 

