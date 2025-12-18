Piásan vezetett Majka, elkapták a zsaruk

Majka a Facebook-oldalán maga tette közzé, hogy elkapták a zsaruk, miután piásan ült a kocsiba. Mint ahogy az ózdi rapper fogalmaz, koccintottak az idei nehéz év zárására, ő pedig utána kocsiba ült.
"Nem éreztem magam becsípve se. Inkább szerencsé(m)re néhány száz méter után a rendőrök igazoltattak, mielőtt bármi történhetett volna. Mérhetetlenül sajnálom, a következményeket vállalom. Sajnálom, nincs rá mentség!" - írta a közösségi oldalán Majka.
Lehet, hogy számított a negatív kommentekre, ennél a bejegyzésénél ugyanis korlátozta a hozzászólás lehetőségét...
