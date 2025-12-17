"Hogy én mekkora hülye vagyok!" – kínos pillanat a TV2 stúdiójában

Nem minden licit zajlik a tervek szerint a TV2 stúdiójában. Erre bizonyíték a Kincsvadászok legutóbbi adása is.

Ez a licit nem úgy sült el, ahogy a Kincsvadászok várták Fotó: TV2

Hát ez rendkívül kínos volt: Molnár Viktor rögtön licitálni kezdett, aztán meglepődve tapasztalta, hogy senki nem reagál semmit. Gyakorlatilag mindenki kiszállt, még mielőtt beszállt volna. Mondanunk sem kell, hatalmas nevetés tört ki a felvételen. Történt ugyanis, hogy egy igencsak giccses csillár érkezett a műsorba, ami nem igazán győzte meg a Kincsvadászokat. Sőt! Molnár Viktor azonban valamiért látott benne fantáziát: mint magyarázta, kategóriájában egész szép darab. Mint kiderült, a csillár nászajándék volt még az ötvenes évek elején.

Viktor nyitott egy 10 ezer forintos ajánlattal, aztán várta a többieket – hiába. Az eladó köszönettel visszautasította az összeget. Mint felfedte: az eredeti terve egy családi vacsora volt – hogy az egy dupla sajtburgert jelent, vagy egy lakomát, az már az összegtől függ –, azonban a 10 ezer forint még az útiköltségét sem fedezi. Molnár Viktor végül felajánlott 20 ezer forintot, így végül az üzlet megköttetett. "Hogy én mekkora hülye vagyok!" - összegzett a galériás.

