Utálod, ha a pasik megbámulnak? Akkor sose vedd fel ezt a 4 ruhadarabot

Természetesen mindenkinek megvan a maga stílusa, azonban vannak olyan ruhadarabok, amelyeket egy bizonyos kor felett egyszerűen már ciki viselni. És bár azt hiszed, hogy fiatalosnak mutatnak, éppen az ellenkező hatást éred el velük. Ezért ebben a cikkben olyan stílustippekkel látunk el téged, amelyeket érdemes megfogadnod, ha nem akarod, hogy a férfiak megbámuljanak téged.

Bizonyos ruhadarabok egyszerűen nem állnak jól egy bizonyos kor felett, sőt még a fiatalabb generációk körében is a stílusosság és az igénytelenség határán billegnek. Azonban ezeket a stílustippeket betartva nem kell attól tartanod, hogy a pasik nagy izgalmukban le sem tudják majd rólad venni a szemüket. Hidd el, hogy a túl sokat mutató és kihívó ruhák közel sem szexik, inkább slampossá és cikivé teszik a megjelenésedet.

Vékony, bőrhatású leggings

A túl vékony műbőr leggingsek könnyen átlátszhatnak, és nem megfelelően tartják az alakot, ami olcsó hatást kelthet. Emellett a fényességük miatt is vonzzák a tekintetet, különösen a kritikus részekre. Emellett sokan ezt a darabot nadrágként hordják, pedig a lényegük az lenne, hogy hosszabb felsővel viseljék őket. Válassz belőlük vastagabb anyagút!

Átlátszó felsők

Bár a fiatalok körében nagy népszerűségnek örvendenek az átlátszó, olykor csipkés felsők, amelyek alá elég csupán felkapni egy elegáns melltartót, egy bizonyos kor felett már túl sokat mutatnak a bőrből, ami veszít a feszességéből. Emellett a nagyon merész anyagok olcsó hatást keltenek. Ha szeretnél kifinomultnak tűnni, akkor inkább tedd le a voksodat egy átlátszó blúz mellett, és kapj fel alá egy topot.

Miniszoknya

Egy jól megválasztott, rövidebb szoknya még 50 felett is állhat elképesztően jól. Viszont, ha túlságosan minit választasz, ne csodálkozz a sóvárgó tekintetek miatt. Nagyon fontos, hogy figyelj az arányokra, és inkább olyan ruhadarab mellett dönts, ami nem mutat olyan sokat, például egy térdig érő változattal már nyert ügyed lesz.