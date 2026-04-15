Túlméretezett táskát viselő 50 feletti nő, ami nem divatos.

Ezektől a táskáktól azonnal szabadulj meg, ha elmúltál 50 – Öregítenek és irtó cikinek számítanak

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 15. 08:45
Mindannyiunk szekrényében ott lapul néhány kedvenc darab, egy-két gyűrött póló vagy egykor trendi táska, amely a gondtalan fiatalkorunkat idézi. Idővel azonban érdemes újragondolni ezeket a ruhákat és kiegészítőket, mert már egyáltalán nem divatosak és stílusosak 50 felett. Ha ránk hallgatsz, ezeket egy életre elfelejted!
Kelle Fanni
Biztosan neked is van egy-két kedvenc táskád, amitől nem akarsz megszabadulni, pedig a lelked mélyén már tudod a sorsát. Persze az is megeshet, hogy az egyik butik kirakatában szúrtál ki egy divatos újdonságot, amiről sajnos egy bizonyos kor felett már le kellene mondanod. Hidd el, mi sem szeretnénk, hogy olyan kiegészítővel lépj utcára, ami egyáltalán nem divatos 50 felett. Ezért lássuk is a legcikibb táskák listáját!

Ezektől a nem divatos daraboktól meg kellene szabadulnod! / Fotó: Anna Zhukkova / Shutterstock
  • Összeállítottuk azoknak a táskáknak a listáját, amiket ciki viselni.
  • Ha ezeket a tippeket betartod, sokkal fiatalosabb megjelenésre tehetsz szert.
  • 50 felett már érdemes megfontoltabb döntéseket hoznod az öltözködésed terén.

Ezeket a táskákat felejtsd el 50 felett: nem divatosak, hanem cikik

Sajnálatos tény, hogy 50 felett még jobban oda kell figyelned arra, hogy mit viselsz. Ezért ha tippeket keresel arra vonatkozóan, hogy miket kerülj, akkor a legjobb helyen jársz. Cikkünkben ugyanis felfedjük azokat a ciki táskákat, amelyeket semmiképpen sem szabadna hordanod, mert öregíthetnek, illetve elképesztően slampossá tehetik a megjelenésedet. Próbálj hangsúlyt fektetni a kifinomultságra, a praktikumra és a minőségre ahelyett, hogy a trendeket hajszolnád.

Ha ez a táska 50 felett is a válladon lóg, ne lepődj meg, ha kuncognak a hátad mögött.

Túlméretezett, formátlan táska

Annak ellenére, hogy a túlméretezett táskák most óriási népszerűségnek örvendenek, és szinte az egész életedet magaddal cipelheted bennük, egyáltalán nem állnak jól az idősebb korosztálynak. Ugyanis a formátlan, zsákszerű darabok nagyon slampos hatást keltenek, ezért érdemes kisebb, strukturáltabb kiegészítő mellett letenned a voksodat.

Koptatott műbőr és bőrtáska

A koptatott darabok nagyon jól állnak a fiatalabb korosztálynak, akik egy kicsit érettebbnek akarnak tűnni, azonban a te esetedben csak rontanak a helyzeten. Mivel – ahogyan korábban említettük – a minőség kulcsfontosságú 50 felett, ezek a kiegészítők pedig sok esetben olcsó hatást kelthetnek, és idősebbnek mutathatnak a korodnál.

Csillogó-villogó táska

Szó sincs arról, hogy egy bizonyos kor után teljesen le kellene mondanod a fényesebb darabokról, azonban a csilli-villi kézitáskák, amelyek rengeteg flittert vagy követ tartalmaznak, túlságosan harsánynak tűnhetnek. Így ahelyett, hogy fiatalosabb megjelenést kölcsönöznének neked, inkább az ellenkező hatást érik el.

A táskák, amelyek egyszerűen nem jók semmire

Biztosan már veled is szembejött egy-két olyan táska, melynek láttán magad is elgondolkodtál, hogy mit tuszkolhatnál bele. Vajon a telefonod még épphogy beleférne, vagy csak egy rágót és egy zsepit tudnál magaddal vinni benne? A kényelmetlen és diszfunkcionális kiegészítőknek egyszerűen semmi értelme, míg a miniatűr kézitáska előnytelen összképet eredményez. Ügyelj arra, hogy az öltözeted egyes részletei harmóniában legyenek egymással.

Az alábbi videó 8 vonzó színkombinációt mutat be, amelyekkel 50 felett is bárkit lenyűgözhetsz:

