Ezektől a táskáktól azonnal szabadulj meg, ha elmúltál 50 – Öregítenek és irtó cikinek számítanak

Biztosan neked is van egy-két kedvenc táskád, amitől nem akarsz megszabadulni, pedig a lelked mélyén már tudod a sorsát. Persze az is megeshet, hogy az egyik butik kirakatában szúrtál ki egy divatos újdonságot, amiről sajnos egy bizonyos kor felett már le kellene mondanod. Hidd el, mi sem szeretnénk, hogy olyan kiegészítővel lépj utcára, ami egyáltalán nem divatos 50 felett. Ezért lássuk is a legcikibb táskák listáját!

Ezeket a táskákat felejtsd el 50 felett: nem divatosak, hanem cikik

Sajnálatos tény, hogy 50 felett még jobban oda kell figyelned arra, hogy mit viselsz. Ezért ha tippeket keresel arra vonatkozóan, hogy miket kerülj, akkor a legjobb helyen jársz. Cikkünkben ugyanis felfedjük azokat a ciki táskákat, amelyeket semmiképpen sem szabadna hordanod, mert öregíthetnek, illetve elképesztően slampossá tehetik a megjelenésedet. Próbálj hangsúlyt fektetni a kifinomultságra, a praktikumra és a minőségre ahelyett, hogy a trendeket hajszolnád.

Túlméretezett, formátlan táska

Annak ellenére, hogy a túlméretezett táskák most óriási népszerűségnek örvendenek, és szinte az egész életedet magaddal cipelheted bennük, egyáltalán nem állnak jól az idősebb korosztálynak. Ugyanis a formátlan, zsákszerű darabok nagyon slampos hatást keltenek, ezért érdemes kisebb, strukturáltabb kiegészítő mellett letenned a voksodat.

Koptatott műbőr és bőrtáska

A koptatott darabok nagyon jól állnak a fiatalabb korosztálynak, akik egy kicsit érettebbnek akarnak tűnni, azonban a te esetedben csak rontanak a helyzeten. Mivel – ahogyan korábban említettük – a minőség kulcsfontosságú 50 felett, ezek a kiegészítők pedig sok esetben olcsó hatást kelthetnek, és idősebbnek mutathatnak a korodnál.

Csillogó-villogó táska

Szó sincs arról, hogy egy bizonyos kor után teljesen le kellene mondanod a fényesebb darabokról, azonban a csilli-villi kézitáskák, amelyek rengeteg flittert vagy követ tartalmaznak, túlságosan harsánynak tűnhetnek. Így ahelyett, hogy fiatalosabb megjelenést kölcsönöznének neked, inkább az ellenkező hatást érik el.