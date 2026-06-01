Légy a modern művészet szolgálatában

Festéket etetett legyekkel egy művész – hihetetlen, mi sült ki belőle

PUBLIKÁLÁS: 2026. június 01. 19:45
legyekrovarabsztrakt művészetfestmény
Elviselhetetlen zümmögő hang miatt hívták rá a szomszédok a rendőröket egy denveri művészre, aki hagyományos festegetés helyett több százezer házilegyet zárt a műtermébe, majd cukros vízzel kevert akrilfestékkel etette meg azokat. A modern művészet egy ágát képviselő alkotásai a legyek hányásának és ürülékének lenyomataiból készültek.
Pópity Balázs
A szerző cikkei
  • Legyek mentették meg egy denveri művész életét.
  • A szokatlan, rovarokkal készített festményeiért milliókat fizetnek.
  • A művésznek számos elmebeteg ötlete van.

Nem mindennapi műremekek elkészítését vállalta a kaliforniai kortárs művész, John Knuth. A fiatal férfi több százezer házilegyet zárt be a műtermébe, majd cukros vízzel kevert akrilfestékkel etette meg azokat. Mivel ezek a rovarok a tápanyagok emésztését úgy oldják meg, hogy újra és újra felöklendezik a begyük tartalmát, majd visszaszívják azt, így a színes massza is újra felszínre került az emésztőrendszerükből. A félig megemésztett táplálék felfogására a modern művészetet képviselő alkotó hófehér vásznakat helyezett el a helyiségben, így azokon szinte megszámlálhatatlan színes folt keletkezett, amelyeket tovább tarkítottak az ürülékmaradványok.

Modern művészet legyekkel
Kimaxolta a modern művészetet: legyek hányásával és ürülékével készített műremekeket egy denveri festő. Fotó: LB_user / shutterstock

Milliókat fizetnek a munkáiért

Habár John munkássága elsőre kész elmebajnak hangzik, a kortárs művészetért rajongó milliárdosok megőrülnek érte. Messziről nézve ezeket a hatalmas képeket, elképesztően vibráló, csodálatos absztrakt mesterműveket láthatunk. Hiába egy negyedmilliós légycsorda végtermékei, darabjukért a tehetős gyűjtők simán kifizetnek akár több tízezer dollárt (több millió forintot). Mi több, még a neves Getty Múzeum is vásárolt már a festményekből a tekintélyes gyűjteményébe.

Az életét mentették meg a legyek

John Knuth pár éve szinte mindenét elveszítette, amikor egy kaliforniai erdőtűzben porig égett az otthona, és vele együtt a teljes, 25 éves életműve. A művész szó szerint a legyeknek köszönheti az újrakezdést: a rovarok által összehányt képek árából sikerült újjáépítenie a porig rombolt életét. Legújabb, New York-i kiállításán, a The Hot Gardenen bemutatott festményein már a tragédiát okozó lángcsóvákat szimbolizáló narancssárga és vörös színeket használt, amelyeket ugyancsak a legyek segítségével vitt vászonra.

A modern művészetnek élt, azt hitték, meghalt

Egyszer, amikor milliókat érő műveit készítette, John annyira belemerült a munkába, hogy napokig senki sem látta őt, a lakásából pedig csak zümmögés hallatszott. Többen is azt hitték, hogy talán meghalt, ám amikor a rendőrök rátörtek, oszladozó tetem helyett egy végtelenül laza, pimasz és excentrikus figura mosolygott vissza rájuk.

„Nyugi, nincs itt semmi látnivaló, csak a légycsordám épp méregdrága luxusműveket gyárt nekem!” – nyugtatta meg a hatóság embereit a fiatal művész. A munkájának látványától annyira elámultak a rendőrök, hogy még a bejelentőket is áthívták, hogy megcsodálják a folyamatot.

Az extremitásnak hódol

Knuth korábban sem a hétköznapi dolgokért rajongott. Kevert már csörgőkígyó-mérget festékkel, és aranyozott már be prérifarkas-péniszcsontot is, de úgy látszik, manapság a legelmebetegebb ötletek is kifizetődnek.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
