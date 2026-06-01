Életveszélyes állapotban mentették ki a romok alá szorult férfit Székesfehérváron - drámai részletek

Hétfő délelőtt összeomlott egy bontás alatt álló négyemeletes épület Székesfehérváron, a Takarodó úton, a ház romjai alá pedig egy ember beszorult. A hatalmas törmelék alól csak hosszú órák után tudták kiszabadítani az ott lévő férfit, akinek az állapotáról és a mentés részleteiről dr. Jackovics Péter, a BM-OKF Veszélyhelyzet-kezelési Főosztályának tűzoltó ezredese és a HUNOR Mentőszervezet parancsnoka számolt be.
A romok alatt rekedt személy kimentése sikeresen megtörtént, több órán keresztül a hivatások és az önkéntesek együttes bevonásával, amelyet Jackovics Péter irányított. A tűzoltó ezredes azt is elmondta, hogy nem egy kedvező helyzetben találták meg a sérültet.
A helyszínen elsőként az önkéntesek kezdték meg a keresőkamerával az áldozat felkutatását a hivatásos erők mellett. Speciális mentőalakulat is segített az akció sikeres végrehajtásában, amely olyan felszereléssel rendelkezik, hogy betont tud átvágni, keresőkamerával rendelkezik, és el tudja látni ezt a feladatot, hogy az áldozatot ilyen instabil épületből is ki tudják menteni.
A HUNOR Mentőszervezet parancsnoka azt is elmondta, hogy a mentés azért tartott ilyen sokáig, mert rendkívül szorult helyzetben volt az áldozat, egy I-gerenda szorult rá, és a Műegyetemről érkezett statikus mérnök kolléga megállapította, hogy az épületet három oldalról munkagépekkel meg kell támasztani, illetőleg a gerendát úgy kellett statikailag rögzíteni, hogy a mentés során az ne mozduljon meg, illetve az épület ne boruljon föl.
Ez a feladat rendkívül nehéz volt, hiszen csak kúszva, több méter mélyen tudtuk az áldozatot megtalálni és kézzel emeltük ki a törmeléket az udvarra.
– mondta, majd azt is hozzátette, hogy szerencsére az áldozat kitartó volt, még annak ellenére is, hogy a mentőegységeknek kúszva kellett megközelíteniük az a 30 centiméteres részt, ahova a férfi beszorult.
A mentésben 141 ember vett részt, akiknek Jackovics Péter többször is megköszönte a segítségét.
Végül pedig arról is beszámolt, hogy a romok alá beszorult férfit instabil, súlyos, életveszélyes állapotban vitték kórházba, akiről nem derült ki, hogyan került a bontás alatt álló épületbe - elképzelhető az is, hogy nem is ott dolgozott.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.