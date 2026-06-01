Életveszélyes állapotban mentették ki a romok alá szorult férfit Székesfehérváron - drámai részletek

Hétfő délelőtt összeomlott egy bontás alatt álló négyemeletes épület Székesfehérváron, a Takarodó úton, a ház romjai alá pedig egy ember beszorult. A hatalmas törmelék alól csak hosszú órák után tudták kiszabadítani az ott lévő férfit, akinek az állapotáról és a mentés részleteiről dr. Jackovics Péter, a BM-OKF Veszélyhelyzet-kezelési Főosztályának tűzoltó ezredese és a HUNOR Mentőszervezet parancsnoka számolt be.

Rendkívül nehéz volt a mentés Székesfehérváron

A romok alatt rekedt személy kimentése sikeresen megtörtént, több órán keresztül a hivatások és az önkéntesek együttes bevonásával, amelyet Jackovics Péter irányított. A tűzoltó ezredes azt is elmondta, hogy nem egy kedvező helyzetben találták meg a sérültet.

A helyszínen elsőként az önkéntesek kezdték meg a keresőkamerával az áldozat felkutatását a hivatásos erők mellett. Speciális mentőalakulat is segített az akció sikeres végrehajtásában, amely olyan felszereléssel rendelkezik, hogy betont tud átvágni, keresőkamerával rendelkezik, és el tudja látni ezt a feladatot, hogy az áldozatot ilyen instabil épületből is ki tudják menteni.

A HUNOR Mentőszervezet parancsnoka azt is elmondta, hogy a mentés azért tartott ilyen sokáig, mert rendkívül szorult helyzetben volt az áldozat, egy I-gerenda szorult rá, és a Műegyetemről érkezett statikus mérnök kolléga megállapította, hogy az épületet három oldalról munkagépekkel meg kell támasztani, illetőleg a gerendát úgy kellett statikailag rögzíteni, hogy a mentés során az ne mozduljon meg, illetve az épület ne boruljon föl.

Ez a feladat rendkívül nehéz volt, hiszen csak kúszva, több méter mélyen tudtuk az áldozatot megtalálni és kézzel emeltük ki a törmeléket az udvarra.

– mondta, majd azt is hozzátette, hogy szerencsére az áldozat kitartó volt, még annak ellenére is, hogy a mentőegységeknek kúszva kellett megközelíteniük az a 30 centiméteres részt, ahova a férfi beszorult.

A mentésben 141 ember vett részt, akiknek Jackovics Péter többször is megköszönte a segítségét.