Minimalista kapszulagardróbra vágysz? Ezeket a darabokat fillérekből beszerezheted

Le akartál mondani a minimalista stílusról, mivel úgy gondolod, hogy vagyonokat kellene otthagynod a boltban egy-egy darabért? Akkor jól figyelj, ugyanis most segítünk összetenni egy olyan letisztult kapszulagardróbot, amihez nem kell mélyen a zsebedbe nyúlnod.

Megmutatjuk, mire lesz szükséged a tökéletes kapszulagardróbhoz!

Fotó: Anna Zhukkova / Shutterstock

Segítünk abban, hogy ne kelljen sok pénzt költened.

Ezekből a darabokból könnyedén összedobhatsz egy minimalista kapszulagardróbot.

A felsorolt alapdarabok sosem mennek ki a divatból.

Ezek a darabok adják a minimalista kapszulagardrób lelkét

Vajon milyen alapdarabok kellenek egy kapszulagardróbhoz, ami a minimalista stílust kívánja tükrözni? Bár a kapszulagardróbok alapötlete már eleve kissé minimalista, hiszen mindennek mindenhez kell passzolnia, azonban egy ilyen kollekció új szintre emeli a minimalizmus fogalmát. Készen állsz, hogy olcsón összeállíts egy saját, praktikus gyűjteményt? Akkor ezeket szerezd be!

Kék farmer

Mindig legyen a gardróbban egy kényelmes farmernadrág, amit elegáns és laza stílussal is ötvözhetsz. Egyáltalán létezik olyan kapszulagardrób, amiben nem szerepel a farmer? Válaszd ki a kedvenced!

Fehér ing

Ha már a minimalizmus került terítékre, az alapdarabok közül egy fehér ing sem hiányozhat. Egy hosszú ujjú verziót pedig számtalan módon variálhatsz: vehetsz rá kötött mellényt, bőrdzsekit, de magában is nagyon divatosan mutat.

Zakó

Egy zakóval még a legegyszerűbb szettet is feldobhatod, ami új szintre emeli a megjelenésedet. Rohansz a munkából egy elegánsabb eseményre? Csak kapd magadra a kedvenc zakódat, és már mehetsz is tovább.

Pulóver ruha

Nem kell feláldoznod a nőiességedet a meleg oltárán, ha beszerzel egy meleg és praktikus pulóver ruhát. Válassz belőle letisztult színt, kapj fel hozzá egy trendi csizmát, és már kész is a csinos szett.

Fekete táska

Egy letisztult, fekete táska mindig jó választás, amiből rengeteg félét találhatsz a boltok polcain. A lényeg, hogy olyan kialakítás mellett tedd le a voksodat, ami nagyon praktikus és szinte minden helyzetben nyerő választás.

Fekete csizma

Télen egyértelműen a csizma kerül középpontba. A fekete szín pedig mindenhez passzol és letisztultságot sugároz. Válassz belőle lapos vagy magassarkú változatot, a lényeg, hogy egész nap kényelmesen tudj benne mozogni.