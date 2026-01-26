Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
Minimalista kapszulagardróbra vágysz? Ezeket a darabokat fillérekből beszerezheted

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 26. 13:45
Néhány egyszerű trükkel sokkal fiatalosabbnak és divatosabbnak tűnhetsz, miközben a folyamatos megújulás illúzióját kelted – elég hozzá néhány jól megválasztott alapdarab, amelyeket kedved szerint kombinálhatsz. Ha te is szeretnél fillérekből kihozni egy minimalista kapszulagardróbot, akkor tarts velünk! Mutatjuk, mikre lesz szükséged!
Le akartál mondani a minimalista stílusról, mivel úgy gondolod, hogy vagyonokat kellene otthagynod a boltban egy-egy darabért? Akkor jól figyelj, ugyanis most segítünk összetenni egy olyan letisztult kapszulagardróbot, amihez nem kell mélyen a zsebedbe nyúlnod.

Minimalista kapszulagardróbból öltözködő csinos nő.
Megmutatjuk, mire lesz szükséged a tökéletes kapszulagardróbhoz!
Fotó: Anna Zhukkova / Shutterstock 
  • Segítünk abban, hogy ne kelljen sok pénzt költened.
  • Ezekből a darabokból könnyedén összedobhatsz egy minimalista kapszulagardróbot.
  • A felsorolt alapdarabok sosem mennek ki a divatból.

Ezek a darabok adják a minimalista kapszulagardrób lelkét

Vajon milyen alapdarabok kellenek egy kapszulagardróbhoz, ami a minimalista stílust kívánja tükrözni? Bár a kapszulagardróbok alapötlete már eleve kissé minimalista, hiszen mindennek mindenhez kell passzolnia, azonban egy ilyen kollekció új szintre emeli a minimalizmus fogalmát. Készen állsz, hogy olcsón összeállíts egy saját, praktikus gyűjteményt? Akkor ezeket szerezd be!

Kék farmer

Mindig legyen a gardróbban egy kényelmes farmernadrág, amit elegáns és laza stílussal is ötvözhetsz. Egyáltalán létezik olyan kapszulagardrób, amiben nem szerepel a farmer? Válaszd ki a kedvenced!

Fehér ing

Ha már a minimalizmus került terítékre, az alapdarabok közül egy fehér ing sem hiányozhat. Egy hosszú ujjú verziót pedig számtalan módon variálhatsz: vehetsz rá kötött mellényt, bőrdzsekit, de magában is nagyon divatosan mutat.

Zakó

Egy zakóval még a legegyszerűbb szettet is feldobhatod, ami új szintre emeli a megjelenésedet. Rohansz a munkából egy elegánsabb eseményre? Csak kapd magadra a kedvenc zakódat, és már mehetsz is tovább.

Pulóver ruha

Nem kell feláldoznod a nőiességedet a meleg oltárán, ha beszerzel egy meleg és praktikus pulóver ruhát. Válassz belőle letisztult színt, kapj fel hozzá egy trendi csizmát, és már kész is a csinos szett.

Fekete táska

Egy letisztult, fekete táska mindig jó választás, amiből rengeteg félét találhatsz a boltok polcain. A lényeg, hogy olyan kialakítás mellett tedd le a voksodat, ami nagyon praktikus és szinte minden helyzetben nyerő választás.

Fekete csizma

Télen egyértelműen a csizma kerül középpontba. A fekete szín pedig mindenhez passzol és letisztultságot sugároz. Válassz belőle lapos vagy magassarkú változatot, a lényeg, hogy egész nap kényelmesen tudj benne mozogni.

Hosszú vászonkabát

Egy vászonkabát rendkívül elegáns megjelenést nyújt, amit szinte bármivel kombinálhatsz. Ezek az időtlen darabok pedig hosszú évekig jó szolgálatot tesznek majd, ha az idő hidegebbre fordul. Válassz belőle semleges árnyalatot, mint a bézs, szürke vagy a barna.

Ha szeretnéd a kapszulagardróbodat még jobban feldobni, akkor egészítsd ki egy egyszínű pulóverrel és egy tornacipővel.

Az alábbi videóból megtudhatod, hogy miért fontos a megjelenés és az öltözködés a sikerhez:

