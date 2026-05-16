Felfoghatatlan veszteségekről mesélt Miller Zoltán és felesége: közös gyermekeiket gyászolják

Több tragikus veszteségen is keresztülmentek

A házaspár arról is őszintén beszélt, hogy Bella után szerettek volna még közös gyermeket, de az útjuk rengeteg fájdalommal járt együtt.

A sors tervezte, mert nagyon korán jött a következő gyermekünk. Bellus fél éves volt akkor, nem feltétlenül így terveztük. Nem is volt felkészülve a szervezetem és kiderült sajnos, de nagyon későn már, hogy nem lesz egészséges a kisbabánk. Ha tiszta vizet öntök a pohárba, akkor a gyermekek nagyon hamar megfogantak, de utána nem születtek meg. Négy ilyen eseten mentünk végül keresztül, abból kettő ikerterhesség lett volna. Nagyon sok kis lélek van, aki hozzánk kapcsolódik, de nem születtek meg

– mondta szinte könnyek között Vágó Bernadett.

Vágó Bernadett és Miller Zoltán szerettek volna még akár több gyermeket is, azonban sajnos azok a terhességek nem jól végződtek (Fotó: Bors)

A színésznő szerint ezeknek a veszteségeknek a feldolgozása sokkal nehezebb, mint azt kívülről bárki gondolná.

„Ez ugyanúgy gyász”

Bernadett őszintén beszélt arról is, hogy édesanyaként teljesen más megélni egy ilyen veszteséget, hiszen közben az élet nem áll meg.

„Nagyon nehéz feldolgozni. Nemcsak akkor, amikor még fiatal, egészséges lányok vagyunk és így alakul, hanem amikor már van egy saját gyermek, mert a prioritás teljesen átrendeződik és nem tudunk azzal foglalkozni, hanem megy tovább az élet és van dolog, amit intézni kell. Biztos, hogy van még mit feldolgoznom ezzel kapcsolatban” – vallotta be Bernadett.

Miller Zoltán szerint rendkívül fontos lenne, hogy a férfiak is komolyan vegyék ezt a fájdalmat, és ne hagyják magukra a nőket ilyen helyzetben.

Ez ugyan úgy gyász, és nem lehet félvállról venni. Sokkal hosszabb távú következményei vannak, és akár rá tudja nyomni a bélyegét a hétköznapi családi életre, vagy egy következő terhességre. Ezzel foglalkozni kell és azt gondolom, hogy az is nagyon fontos, hogy ebben nekünk férfiaknak nem szabad egyedül hagynunk a nőt

– fogalmazott őszintén a Miller Zoltán színész-énekes.