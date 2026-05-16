Felfoghatatlan veszteségekről mesélt Miller Zoltán és felesége: közös gyermekeiket gyászolják

A gyermekvállalásról sokan hajlamosak csak a boldog pillanatokat megmutatni, miközben rengeteg pár hosszú és fájdalmas utat jár végig a háttérben. Vetélések, elveszített terhességek és feldolgozhatatlannak tűnő veszteségek maradnak sokszor kimondatlanul, pedig ezek a történetek rengeteg család életét érintik. Vágó Bernadett és Miller Zoltán most rendkívül őszintén beszéltek kapcsolatuk kezdetéről, közös gyermekük érkezéséről és azokról a fájdalmas veszteségekről is, amelyek örökre nyomot hagytak bennük.
Vágó Bernadett meghatódva idézte fel kapcsolatuk kezdetét, amikor még maga sem gondolta volna, hogy ilyen gyorsan közös családjuk lesz Miller Zoltánnal. A színésznő szerint a beszélgetés, ami végül mindent megváltoztatott, máig élénken él benne.
Nagyon nagy szeretettel emlékszem vissza egy beszélgetésünkre. December vége volt, és mi április óta kapcsolódtunk egymáshoz szerelmespárként. Felmentünk Zolihoz az albérletébe és beszélgettünk, és azt mondta, hogy úgy érzi, következő szintre emelkedhetne a kapcsolatunk. Kérdeztem, hogy kiköltözne-e hozzám, és mondta, hogy nem is a költözködés terén, hanem egy közös családra gondol. Nem gondoltam volna, hogy két olyan gyermekkel, akik külön családban nőnek fel, Zoli szeretne egy közös családot velem. Ez december végén volt és január kilencedikén már velünk volt Bella
– mesélte meghatódva Vágó Bernadett színésznő a Palikék Világa Podcast vendégeként.
Bernadett szerint korábban már szinte elfogadta, hogy talán soha nem lesz saját gyermeke.
Abban hiszek, hogy hiába akarok én gyereket, de ha csak a nő akarja, az sose hozza össze a kapcsolatot, hanem sajnos távolítja. Nem tudtam, hogy hogyan lesz, friss kapcsolat volt és berendezkedtem egy olyan életre, hogy sosem lesz saját gyermekem, még billegett bennem az egész dolog. Aztán amikor mondta, hogy terelhetnénk erre a közös életünket, elcsodálkoztam. Csodába illő dolog volt számomra és nagyon örülök, hogy mi egy család vagyunk, mert csodálatos közös gyermekünk van és csodálatos nem közös gyermekeink
– vallotta be.
A házaspár arról is őszintén beszélt, hogy Bella után szerettek volna még közös gyermeket, de az útjuk rengeteg fájdalommal járt együtt.
A sors tervezte, mert nagyon korán jött a következő gyermekünk. Bellus fél éves volt akkor, nem feltétlenül így terveztük. Nem is volt felkészülve a szervezetem és kiderült sajnos, de nagyon későn már, hogy nem lesz egészséges a kisbabánk. Ha tiszta vizet öntök a pohárba, akkor a gyermekek nagyon hamar megfogantak, de utána nem születtek meg. Négy ilyen eseten mentünk végül keresztül, abból kettő ikerterhesség lett volna. Nagyon sok kis lélek van, aki hozzánk kapcsolódik, de nem születtek meg
– mondta szinte könnyek között Vágó Bernadett.
A színésznő szerint ezeknek a veszteségeknek a feldolgozása sokkal nehezebb, mint azt kívülről bárki gondolná.
Bernadett őszintén beszélt arról is, hogy édesanyaként teljesen más megélni egy ilyen veszteséget, hiszen közben az élet nem áll meg.
„Nagyon nehéz feldolgozni. Nemcsak akkor, amikor még fiatal, egészséges lányok vagyunk és így alakul, hanem amikor már van egy saját gyermek, mert a prioritás teljesen átrendeződik és nem tudunk azzal foglalkozni, hanem megy tovább az élet és van dolog, amit intézni kell. Biztos, hogy van még mit feldolgoznom ezzel kapcsolatban” – vallotta be Bernadett.
Miller Zoltán szerint rendkívül fontos lenne, hogy a férfiak is komolyan vegyék ezt a fájdalmat, és ne hagyják magukra a nőket ilyen helyzetben.
Ez ugyan úgy gyász, és nem lehet félvállról venni. Sokkal hosszabb távú következményei vannak, és akár rá tudja nyomni a bélyegét a hétköznapi családi életre, vagy egy következő terhességre. Ezzel foglalkozni kell és azt gondolom, hogy az is nagyon fontos, hogy ebben nekünk férfiaknak nem szabad egyedül hagynunk a nőt
– fogalmazott őszintén a Miller Zoltán színész-énekes.
