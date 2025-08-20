UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
29°C Székesfehérvár

István névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
divattrükk, öltözködés, stílus, vásárlás

Stílus, ami miatt felnéznek rád – Ezeket a divattrükköket vesd be, ha alacsony vagy

öltözködés
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 20. 18:15
divattippdivatstílus
Te is egy Minyonra hajazol, aki néha azért szeretne egy kicsit magasabbnak tűnni? Szokták mondani, hogy „a jóból csak keveset adnak”, ha azonban a következő divattrükköket beveted, eszméletlen figyelemfelkeltő és magabiztos leszel.
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Nem az a lényeg, hány centi vagy, hanem az, hogy ki tudod-e aknázni a stílus erejét. Lehetsz alacsonyabb termetű, attól még felnézhetnek rád lehengerlő megjelenésed miatt. Sokan ugyanis abban a hitben élnek, hogy a magasság korlátozhatja a stílust. Pedig valójában csak néhány divattrükkre van szükséged ahhoz, hogy optikailag megnyújtsd az alakod. A fazonok, színek és szabások elképesztően sokat nyomnak a latban, ezért most megmutatjuk, hogyan használd őket tudatosan.

divattrükk, monokróm öltözék, divat
A monokróm öltözködés egy olyan divattrükk, ami nyújtani fog az alakodon.
Fotó: Maria Markevich /  Shutterstock 

Ezekkel a divattrükkökkel még alacsonyan is learatod a babérokat

Egy apró termetű nő számára valódi kihívást jelenthet a divat világában való eligazodás, ezért hoztunk néhány stílustippet, amiket alkalmazva akár egy kifutón is végigvonulhatnál.

Részesítsd előnyben a függőleges mintákat

A függőleges minták, legyen szó csíkokról vagy varrásvonalakról, optikailag megnyújtják a testet, ezáltal pedig magasabbnak és karcsúbbnak fogsz tűnni. Törekedj arra, hogy inkább vékony, mint vastag csíkok legyenek a ruhadarabon. Kerüld a vízszintes mintákat és a túl bő ruhákat, amik összenyomnak.

  • Figyelj a szegélyre

A megfelelően megválasztott szegélyvonalak nagy hatással lehetnek a magasságodra, a szoknyák és a ruhák esetében például a térd feletti darabok a legjobb opciók, amik szintén nyújtják a testedet. Emellett pedig az A-vonalú szoknyák és a boka felettig érő nadrágok mellett tedd le a voksodat.

  • Szerezz be néhány magas derekú fazont

A magas derekú nadrágok és szoknyák az alacsony nők Jolly Jokerei, amikkel biztosan nem lősz majd mellé. A derékvonal megemelése ugyanis hosszabbítja a lábadat és rövidíti a törzsedet, így kölcsönözve neked magasabb megjelenést. Keress olyan fazonokat, amelyek tökéletesen passzolnak a derekadhoz.

divattrükk, magas derekú farmer, fotózás
Igazi Jolly Joker divattrükk, ha magas derekú fazont választasz.
Fotó: LightField Studios /  Shutterstock 
  • Válassz monokróm öltözéket

A monokróm öltözködés azt jelenti, hogy a szettet egy színből, egy szín több árnyalatából állítod össze. Ez a megoldás szintén magasabbnak fog mutatni, mivel egy megszakítás nélküli függőleges vonalat hoz létre. Bátran játssz a textúrákkal, amivel mélységet és egyediséget adhatsz az öltözetednek.

  • Ügyelj a kiegészítők méretére

A nagy táskák, ékszerek, hatalmas sálak elnyomhatják az alakod, ezért érdemes finomabb, kisebb darabokat választanod, amik szépen kiegyensúlyozzák a szettedet. Ez azonban nem azt jelenti, hogy le kellene mondanod a feltűnőbb kiegészítőkről, csak ne ezek legyenek a figyelem középpontjában.

Az alábbi videóban további tippeket találhatsz a témával kapcsolatban:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu