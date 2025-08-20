Stílus, ami miatt felnéznek rád – Ezeket a divattrükköket vesd be, ha alacsony vagy

Nem az a lényeg, hány centi vagy, hanem az, hogy ki tudod-e aknázni a stílus erejét. Lehetsz alacsonyabb termetű, attól még felnézhetnek rád lehengerlő megjelenésed miatt. Sokan ugyanis abban a hitben élnek, hogy a magasság korlátozhatja a stílust. Pedig valójában csak néhány divattrükkre van szükséged ahhoz, hogy optikailag megnyújtsd az alakod. A fazonok, színek és szabások elképesztően sokat nyomnak a latban, ezért most megmutatjuk, hogyan használd őket tudatosan.

A monokróm öltözködés egy olyan divattrükk, ami nyújtani fog az alakodon.

Fotó: Maria Markevich / Shutterstock

Ezekkel a divattrükkökkel még alacsonyan is learatod a babérokat

Egy apró termetű nő számára valódi kihívást jelenthet a divat világában való eligazodás, ezért hoztunk néhány stílustippet, amiket alkalmazva akár egy kifutón is végigvonulhatnál.

Részesítsd előnyben a függőleges mintákat

A függőleges minták, legyen szó csíkokról vagy varrásvonalakról, optikailag megnyújtják a testet, ezáltal pedig magasabbnak és karcsúbbnak fogsz tűnni. Törekedj arra, hogy inkább vékony, mint vastag csíkok legyenek a ruhadarabon. Kerüld a vízszintes mintákat és a túl bő ruhákat, amik összenyomnak.

Figyelj a szegélyre

A megfelelően megválasztott szegélyvonalak nagy hatással lehetnek a magasságodra, a szoknyák és a ruhák esetében például a térd feletti darabok a legjobb opciók, amik szintén nyújtják a testedet. Emellett pedig az A-vonalú szoknyák és a boka felettig érő nadrágok mellett tedd le a voksodat.

Szerezz be néhány magas derekú fazont

A magas derekú nadrágok és szoknyák az alacsony nők Jolly Jokerei, amikkel biztosan nem lősz majd mellé. A derékvonal megemelése ugyanis hosszabbítja a lábadat és rövidíti a törzsedet, így kölcsönözve neked magasabb megjelenést. Keress olyan fazonokat, amelyek tökéletesen passzolnak a derekadhoz.

Igazi Jolly Joker divattrükk, ha magas derekú fazont választasz.

Fotó: LightField Studios / Shutterstock

Válassz monokróm öltözéket

A monokróm öltözködés azt jelenti, hogy a szettet egy színből, egy szín több árnyalatából állítod össze. Ez a megoldás szintén magasabbnak fog mutatni, mivel egy megszakítás nélküli függőleges vonalat hoz létre. Bátran játssz a textúrákkal, amivel mélységet és egyediséget adhatsz az öltözetednek.

Ügyelj a kiegészítők méretére

A nagy táskák, ékszerek, hatalmas sálak elnyomhatják az alakod, ezért érdemes finomabb, kisebb darabokat választanod, amik szépen kiegyensúlyozzák a szettedet. Ez azonban nem azt jelenti, hogy le kellene mondanod a feltűnőbb kiegészítőkről, csak ne ezek legyenek a figyelem középpontjában.