Donald Trump: Utasításomra megölték az Iszlám Állam második számú vezetőjét

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 16. 08:50
A hírt az amerikai elnök a Truth Socialon jelentette be szombat kora reggel. Donald Trump maga adta ki a parancsot.
Megölték az Iszlám Állam terrorszervezet második számú vezetőjét amerikai és nigériai katonák - jelentette be Donald Trump a Truth Socialon szombat kora reggel.

Donald Trump Fotó: NurPhoto via AFP

Utastásomra ma este a bátor amerikai erők és a nigériai fegyveres erők hibátlanul végrehajtottak egy aprólékosan megtervezett és nagyon összetett küldetést, hogy eltüntessék a világ legaktívabb terroristáját a csatatérről

- írta Donald Trump.

Abu Bilal al-Minuki azt hitte, elbújhat Afrikában. Többé nem fogja terrorizálni Afrika népét, és nem segít az amerikaiak elleni hadműveletek megtervezésében 

- tette hozzá az amerikai elnök.

Az Iszlám Állam nem kommentálta a bejelentést.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
