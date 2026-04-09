Ez az apró trükk bármilyen szettet feldob – így viseld a rojtokat 50 felett

Egy jó ruhaösszeállítás rengeteget dobhat a megjelenéseden, miközben magabiztosságot és fiatalosságot kölcsönözhet neked. Ha pedig az átlagos darabokon kívül picit egyedibbeket is be mersz vállalni, valódi stílusikonná válhatsz. Sose feledd, a divat 50 felett nem a trendekről kell, hogy szóljon, hanem rólad!
A rojtos ruhadarabok már néhány szezonban reflektorfénybe kerültek, azonban a bohém stílus idén újjáéled. Ez az apró csavar sokkal különlegesebbé fogja varázsolni a tavaszi és nyári szettjeid, ha okosan állítod össze azokat. A rojtos táskák, dzsekik és ruhák dinamikus és friss megjelenést kölcsönözhetnek neked, miközben segítségükkel kitűnően elterelheted a figyelmet a kritikusabb részekről. Sőt, 50 felett egy csipetnyi vagánysággal is megfűszerezik a klasszikus szettjeid.
Annak érdekében, hogy ne ess át a ló túloldalára, fogadd meg az alábbi divattippeket:
Ha szeretnél a korodnak megfelelően öltözködni, mégis évekkel fiatalabbnak tűnni, akkor a következő darabokat szerezd be vagy kutasd elő a szekrényed mélyéről!
A rojtos szoknya kitűnő választás 50 felett, hiszen nagyon nőies, miközben elegendő mozgásteret biztosít és egész napos kényelmet nyújt. Emellett a midi fazonok szépen kiemelik a nőies vonalakat és nagyon elegánssá varázsolnak.
Ha kora tavasszal és a hűvösebb nyári estéken is szívesen kapsz magadra egy vékony dzsekit, akkor válassz belőle rojtosat. Ezt a darabot könnyedén beillesztheted a szettjeidbe. Legyen szó a kedvenc farmeredről vagy egy elegánsabb ruháról, bármelyikkel kombinálhatod.
Egy rojtos pólóval sem lőhetsz mellé, az ugyanis nagyszerűen elvonja a figyelmet a pocakodról, emellett fiatalos megjelenést kölcsönöz neked. Ha imádod az egyszerű fehér pólókat, akkor szerezz be egy rojtos változatot, amely rengeteget fog dobni a megjelenéseden.
Ha inkább egy rojtos kiegészítőt választanál, vegyél magadhoz egy bohókás táskát, amely a legegyszerűbb farmer-póló szettet is új megvilágításba helyezi.
A következő videó 15 olyan színkombinációt mutat be, amelytől az 50 feletti nők sikkesnek tűnnek:
