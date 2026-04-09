Rojtos táskát viselő nő, aki számára fontos a divat 50 felett

Ez az apró trükk bármilyen szettet feldob – így viseld a rojtokat 50 felett

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 09. 06:45
Már csupán egyetlen apró, bohókás részlet is fiatalosabb megjelenést kölcsönözhet neked. A divat 50 felett pedig felszabadítóbb lehet, mint valaha, hiszen a 2026-os trendek is a kezedre játszanak. Te be mered vállalni a rojtokat?
Kelle Fanni
  • Bizonyos stílustrükköket alkalmazva 50 felett is ellenállhatatlan leszel, és mindenki a titkodat akarja majd.
  • A tippekből bárki profitálhat, aki szeretne stílusosan kinézni.
  • Ha jól viseled a rojtos holmikat, akár éveket is letagadhatsz a korodból.

Egy jó ruhaösszeállítás rengeteget dobhat a megjelenéseden, miközben magabiztosságot és fiatalosságot kölcsönözhet neked. Ha pedig az átlagos darabokon kívül picit egyedibbeket is be mersz vállalni, valódi stílusikonná válhatsz. Sose feledd, a divat 50 felett nem a trendekről kell, hogy szóljon, hanem rólad! 

A divat 50 felett felszabadítóbb lehet, mint valaha. Fotó: Anna Zhukkova /   Shutterstock

Divat 50 felett: a rojtok újra hódítanak és nem is akárhogy  

A rojtos ruhadarabok már néhány szezonban reflektorfénybe kerültek, azonban a bohém stílus idén újjáéled. Ez az apró csavar sokkal különlegesebbé fogja varázsolni a tavaszi és nyári szettjeid, ha okosan állítod össze azokat. A rojtos táskák, dzsekik és ruhák dinamikus és friss megjelenést kölcsönözhetnek neked, miközben segítségükkel kitűnően elterelheted a figyelmet a kritikusabb részekről. Sőt, 50 felett egy csipetnyi vagánysággal is megfűszerezik a klasszikus szettjeid. 

Rojtok viselése 50 felett: ezekre figyelj, ha be mered vállalni

Annak érdekében, hogy ne ess át a ló túloldalára, fogadd meg az alábbi divattippeket:

  • egyszerre csak egy rojtos darabot viselj, hogy a szetted ne keltsen jelmezes hatást;
  • elegánsabb alkalomra válassz lazább rojtokat;
  • a feltűnőbb rojtokat kombináld farmerrel vagy kosztümmel;
  • semleges színeket válassz.

Ezeket a rojtos darabokat viseld 50 felett

Ha szeretnél a korodnak megfelelően öltözködni, mégis évekkel fiatalabbnak tűnni, akkor a következő darabokat szerezd be vagy kutasd elő a szekrényed mélyéről!

Rojtos szoknya

A rojtos szoknya kitűnő választás 50 felett, hiszen nagyon nőies, miközben elegendő mozgásteret biztosít és egész napos kényelmet nyújt. Emellett a midi fazonok szépen kiemelik a nőies vonalakat és nagyon elegánssá varázsolnak.

Rojtos dzseki

Ha kora tavasszal és a hűvösebb nyári estéken is szívesen kapsz magadra egy vékony dzsekit, akkor válassz belőle rojtosat. Ezt a darabot könnyedén beillesztheted a szettjeidbe. Legyen szó a kedvenc farmeredről vagy egy elegánsabb ruháról, bármelyikkel kombinálhatod.

Rojtos póló

Egy rojtos pólóval sem lőhetsz mellé, az ugyanis nagyszerűen elvonja a figyelmet a pocakodról, emellett fiatalos megjelenést kölcsönöz neked. Ha imádod az egyszerű fehér pólókat, akkor szerezz be egy rojtos változatot, amely rengeteget fog dobni a megjelenéseden.

Rojtos táska

Ha inkább egy rojtos kiegészítőt választanál, vegyél magadhoz egy bohókás táskát, amely a legegyszerűbb farmer-póló szettet is új megvilágításba helyezi.  

A következő videó 15 olyan színkombinációt mutat be, amelytől az 50 feletti nők sikkesnek tűnnek:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára.
