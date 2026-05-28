„Mindig megkapom, hogy lefeküdtél a rendezővel, kavartál a producerrel” – Kárpáti Rebeka megszólalt az őt ért vádakról

Kárpáti Rebeka nevét az egész ország ismeri: színésznőként, műsorvezetőként és sikeres üzletasszonyként is a magyar média élvonalába tartozik. Legutóbb a hatalmas sikerű Legénybúcsú című film és színdarab kapcsán tűnt fel a képernyőn, ám a szerep miatt valóságos kommentcunami zúdult rá. A Reddit népe azonnal vádaskodni kezdett, hogy vajon miért pont ő kapta meg a lehetőséget. Lapunk utolérte Rebekát, aki teljes őszinteséggel vallott arról, hogyan kísérte végig az életét a színpad. Ráadásul egy olyan titkot is elárult a szépségversenye kapcsán, amit eddig a nagyközönség nem tudhatott.
Rebeka a Borsnak adott exkluzív interjújában részletesen mesélt arról, hogyan vált a színészet a mindennapjai részévé, és elárulta azt is, pontosan milyen szilárd alapokra építi a sikeres vállalkozását.
7-8 éves korom óta folyamatosan szerepeltem reklámfilmekben és statisztáltam itthoni és külföldi filmekben is. Szóval a forgatások végigkísérték az életemet.
"Gimnáziumi éveimet a Vörösmarty Mihály drámatagozatán töltöttem, ott is érettségiztem. Utána elkezdtem egy nappali tagozatos szakot a Metropolitan Egyetemen és mellette jelentkeztem a Pesti Magyar Színiakadémiára levelező képzésre. Egy ilyen felvételinél számos kitétel van, komolyan fel kell készülni. Nagyon kevés embert vettek fel oda. Rengeteget készültem, énektanárhoz jártam. És felvettek! Ezután kiderült, mégsem indul levelező tagozat, de jelezték, hogy a nappalin várnak. Számomra ez fizikai képtelenség lett volna, hogy egyszerre csináljak két egyetemet nappalin. Ezért sajnos nem tudtam elkezdeni, pedig nagyon szerettem volna" – kezdte Rebeka ismertetni a tanulmányait, majd így folytatta:
"Ez idő alatt egyre többet forgattam, a Jóban Rosszban sorozatnak voltam oszlopos tagja négy évig. Utána szépen lassan jöttek a vállalkozásaim, lediplomáztam, majd a műsorvezetés felé vitt az utam sokáig. Később jött egy meghívásos casting, mert indult egy új darab a Játékszínben Aranylakodalom címmel és oda kerestek színésznőt. Több színésznő közül engem és egy kolléganőmet választották ki Glória szerepére kettőzve. Így jött az első színházi darab, amit én azóta havi rendszerességgel többször játszom. A Legénybúcsú darabra szintén megnéztek egy casting keretében, beváltam és így kerültem oda. Ezután jött, hogy megfilmesítik. Itt nem volt egyértelmű, hogy minden színész, aki a darabban játszik benne lesz a filmben. Itt is volt egy kőkemény többkörös válogató, ahol megszületett a döntés" – nyilatkozta büszkén Kárpáti Rebeka, majd ezután reagált az arctalan kommentelőknek, akik azzal vádolják, nem színészi kvalitásai miatt kapja a szerepeit:
"Sajnos a mai világban akkor tudja az átlag ember igazolni önmagát, ha közben a másik érdemeit becsmérli. Ehhez már hozzászoktam az évek alatt.
Azt is megkaptam, hogy a szépségversenyen azért nyertem, mert bunda volt, senki nem tudja, hogy épp akkor vesztettük el a házunkat és mentünk tönkre a svájci frank miatt.
Mindig megkapom, hogy lefeküdtél a rendezővel, kavartál a producerrel. Ezek egy ideig zavartak, de azóta már úgy vagyok vele, hogy köszönöm szépen, kifejezetten szeretem, ha alábecsülnek, mert annál nagyobb meglepetéseket tudok okozni. Nem volt egyetlen egy projekt sem az életem bármelyik területén, ahol bármi alám lett volna rakva. De aki ezt szeretné hinni, és neki így könnyebb, nyugodtan higgye ezt" – jelentette ki R. Kárpáti Péter lánya, aki arról is mesélt, mi az, amit szívügyeként kezel az elmúlt években:
„A legfontosabb nekem jelen pillanatban a hostess-ügynökségem, amit az utóbbi 2-3 évben építettem fel. Lényegében az időm nagy részét ez teszi ki, amivel eltökélt szándékom, hogy egy olyan közösséget hozzak létre, ahol a lányok segítik és építik egymást, nem pedig lehúzzák a másikat. Ingyenes képzés van nálunk, illetve önismereti napokat is tartunk nekik, mert ez ellen az irány ellen küzdeni akarok!”
