Ez a fülbevaló illik a legjobban az arcformádhoz – Meglepő átalakulás vár rád, ha bevállalod

A téli időszakban igazán nehéz lehet az ékszerválasztás, hiszen a legtöbbjüket takarja a réteges öltözködés. Egy jól megválasztott fülbevalóval azonban mindig nyert ügyed van, csupán azt kell észben tartanod, hogy mi passzol a legjobban az arcformádhoz.

Emeld ki a vonásaidat egy mesés fülbevalóval!

Fotó: Shutterstock

Az ovális archoz szinte minden illik.

A kerek arcnál nyújtani kell a vonalakon.

A szögletes archoz a legjobban az erős vonásokat lágyító darabok passzolnak.

A szív alakú archoz jól mennek az íveltebb fülbevalók.

A hosszúkás arcúaknak kerülniük kell a függőleges stílusokat.

A nagy pulcsik és óriási sálak miatt a láncok és a karkötők könnyen elvesznek, ezért ilyenkor a fülbevalók a legjobb barátaid. Egy jól megválasztott darab még a legszürkébb szettet is feldobhatja, miközben kiemeli az előnyös vonásaidat. Ezért mutatjuk, hogyan válassz az arcformádhoz tökéletesen passzoló kiegészítőt.

Ovális arc

Ha ovális arcformával rendelkezel, akkor igazán szerencsésnek mondhatod magad, hiszen neked szinte minden jól áll. A közepes karikák és a lágyan hosszúkás ékszerek mind hangsúlyozzák a szimmetriát anélkül, hogy nyújtanák az arcodat. Nálad a fő cél a harmónia megteremtése, ezért kerüld a túl hosszú, vékony opciókat.

Kerek arc

Amennyiben kerek arccal áldott meg a sors, akkor a fülbevaló célja az, hogy nyújtsa az arcodat. Ennek érdekében válassz hosszúkás fazonokat, karcsú cseppeket, amelyek egy kis eleganciát csempésznek a megjelenésedbe. A széles és vastag karikákat azonban jobb, ha messziről elkerülöd.

Szögletes arc

A fülbevaló elsődleges célja, hogy lágyítsa az erős vonásaidat, ezért egy ívelt, lekerekített darabbal biztosan nem lőhetsz mellé. Ráadásul ezt a fazont lazább és elegánsabb szettel is kombinálhatod attól függően, hogy miért rajongsz. Válassz nagy karikát vagy könnycsepp alakú fülbevalót és mellőzd a geometrikus formákat.

Szív alakú arc

Neked azok a stílusok állnak a legjobban, amelyek szélesítik az állkapcsodat, mint a könnycsepp alakú, íveltebb vagy szélesebb aljú változatok. Ezek a darabok ugyanis harmonikussá varázsolják az arcodat, ezért mesésen mutatnak. Viszont hanyagold a nagy és nehéz ékszereket.