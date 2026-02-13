Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Fülbevalót próbáló, középkorú nő.

Ez a fülbevaló illik a legjobban az arcformádhoz – Meglepő átalakulás vár rád, ha bevállalod

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 13. 07:15
Rajongsz az ékszerekért, de nem vagy biztos benne, hogy melyik áll igazán jól? Akkor ez a cikk neked szól, ugyanis most megtudhatod, hogy melyik fülbevaló emeli ki legjobban a vonásaidat.
A téli időszakban igazán nehéz lehet az ékszerválasztás, hiszen a legtöbbjüket takarja a réteges öltözködés. Egy jól megválasztott fülbevalóval azonban mindig nyert ügyed van, csupán azt kell észben tartanod, hogy mi passzol a legjobban az arcformádhoz.

Karika fülbevalót viselő, fiatal nő.
Emeld ki a vonásaidat egy mesés fülbevalóval!
Fotó: Shutterstock 
  • Az ovális archoz szinte minden illik.
  • A kerek arcnál nyújtani kell a vonalakon.
  • A szögletes archoz a legjobban az erős vonásokat lágyító darabok passzolnak.
  • A szív alakú archoz jól mennek az íveltebb fülbevalók.
  • A hosszúkás arcúaknak kerülniük kell a függőleges stílusokat.

Így válassz arcformához illő fülbevalót: biztosan nem fogod megbánni

A nagy pulcsik és óriási sálak miatt a láncok és a karkötők könnyen elvesznek, ezért ilyenkor a fülbevalók a legjobb barátaid. Egy jól megválasztott darab még a legszürkébb szettet is feldobhatja, miközben kiemeli az előnyös vonásaidat. Ezért mutatjuk, hogyan válassz az arcformádhoz tökéletesen passzoló kiegészítőt.

Ovális arc

Ha ovális arcformával rendelkezel, akkor igazán szerencsésnek mondhatod magad, hiszen neked szinte minden jól áll. A közepes karikák és a lágyan hosszúkás ékszerek mind hangsúlyozzák a szimmetriát anélkül, hogy nyújtanák az arcodat. Nálad a fő cél a harmónia megteremtése, ezért kerüld a túl hosszú, vékony opciókat.

Kerek arc

Amennyiben kerek arccal áldott meg a sors, akkor a fülbevaló célja az, hogy nyújtsa az arcodat. Ennek érdekében válassz hosszúkás fazonokat, karcsú cseppeket, amelyek egy kis eleganciát csempésznek a megjelenésedbe. A széles és vastag karikákat azonban jobb, ha messziről elkerülöd.

Szögletes arc

A fülbevaló elsődleges célja, hogy lágyítsa az erős vonásaidat, ezért egy ívelt, lekerekített darabbal biztosan nem lőhetsz mellé. Ráadásul ezt a fazont lazább és elegánsabb szettel is kombinálhatod attól függően, hogy miért rajongsz. Válassz nagy karikát vagy könnycsepp alakú fülbevalót és mellőzd a geometrikus formákat.

Szív alakú arc

Neked azok a stílusok állnak a legjobban, amelyek szélesítik az állkapcsodat, mint a könnycsepp alakú, íveltebb vagy szélesebb aljú változatok. Ezek a darabok ugyanis harmonikussá varázsolják az arcodat, ezért mesésen mutatnak. Viszont hanyagold a nagy és nehéz ékszereket.

Hosszúkás arc

Amennyiben hosszúkás az arcod, nagyon fontos, hogy a fülbevaló lágyan szélesítsen kicsit. Ennélfogva a lekerekített fülbevalók, illetve a közepesen nagy karikák volument adhatnak az arcodnak és kiegyensúlyozhatják a vonásaidat. Ezzel szemben a lógó, függőleges stílusok kifejezetten előnytelenül állnak.

Az alábbi videóból megtudhatod, hogy hogyan hatnak az ékszerek az energiaszintedre:

