Elutaznál a tavaszi hosszú hétvégén? Egy stílusos nő ezt az 5 alapdarabot sosem felejti ki a bőröndjéből

Végre itt a jó idő! Ha te is útnak indulsz a hosszú hétvégén egy gyors városnézésre vagy spontán családlátogatásra, segítünk, hogy a pakolás ne tartozzon a stresszes előkészületek közé. Ha megvan az utazós kapszulagardróbod, nem kell majd a bőröndre ülnöd, hogy minden ruhád beférjen! Mindössze ezekre az alapdarabokra lesz szükséged, hogy egész hétvégén divatosan mutass!

Utazós kapszulagardrób: ezeket az alapdarabokat ne hagyd otthon tavasszal!

A pakolás titka egy jól kombinálható ruhatár kialakítása.

A rétegezhető darabok nélkülözhetetlenek.

Egy-két jól kiválasztott ruhával több szettet is összerakhatsz.

Tavasszal könnyű anyagokkal és világos színekkel készülj a kiruccanásra.

Milyen ruhákat pakolj a nyaraláshoz? Ezek egy utazós kapszulagardrób alapdarabjai

1. Könnyű rétegek

A tavasz az utazásokhoz lett kitalálva, de nem árt szem előtt tartani, hogy az időjárás szeszélyes tud lenni. Reggel még hűvös van, délután már hétágra süt a nap, este pedig sokszor visszasírjuk a vastag télikabátunkat. Ezért egy vékonyabb anyagú, jól rétegezhető dzseki az utazós kapszulagardrób első számú szereplője. Egy rövidebb tavaszi kabát a legideálisabb választás, hiszen nem foglal sok helyet, de bármilyen felsőre rá tudod kapni. Jöhet alá pulcsi, póló, de akár egy kötött kardigán is – attól függően, mit hoz a nap.

2. Klasszikus farmer

Amit soha, semmilyen körülmények között ne hagyj otthon: a kedvenc farmered. A tökéletes szabású farmered, amiben te is jól érzed magad, az az alapdarab, ami szinte bármilyen programhoz passzol. Vacsorához, városnézéshez, hosszú kocsiutakhoz. A lényeg, hogy kényelmes legyen.

3. A pólók, amikre bármikor számíthatsz

Általában a legegyszerűbb darabok a leghasznosabbak egy utazásnál. Tavasszal egy-két letisztult, jó anyagú póló aranyat ér az utazás alatt.

Rövid és hosszú ujjú fazonokat is pakolj, hiszen mindkettő kis helyet foglal, de szuperül rétegezhető. Egy fehér alapdarabot mindenhez felvehetsz. A színesebb, egyszerű vagy csíkos változatokkal pedig kicsit tavasziasabb hangulatot adhatsz az outfitnek.

4. Tavaszi ruha

Mindenképp készülj egy tavaszi ruhával is, mert ezzel tulajdonképpen egy egész szettet viszel magaddal egyetlen darabban. Egy midiruha nappal kényelmes a sétákhoz, este pedig a vacsorához elég egy gyors cipőcsere, plusz a már előkészített kabátod.