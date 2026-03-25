Elegáns zöld ruhás nő divatos fehér szatén sportcipőben az utcán

Ez a cipő évekkel fiatalosabbá varázsolhatja a megjelenésed

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 25. 10:15
Olyan átmeneti lábbeli után kutatsz, amely divatos, rendkívül sokoldalú és még 50 felett is jól áll? Akkor nem kérdés, hogy egy szatén sportcipő lesz számodra a tökéletes választás. Ne menj sehova, mert mutatjuk a legjobb darabokat!
Kelle Fanni
  • Ha sokoldalú tavaszi cipőt keresel, akkor egy szatén sportcipővel nyert ügyed lesz.
  • Ezek a darabok trendik és idősebb korban is bátran viselhetők.
  • A szatén sportcipők egész napos kényelmet nyújtanak.

Ha nem szeretnéd átmeneti cipőkre költeni az összes pénzed, a stílusod pedig valahol az elegáns és a laza ízlés közé tehető, akkor ez a cikk neked szól. Az alábbiakban olyan divatos szatén sportcipőket mutatunk neked, amelyeket kortól függetlenül viselhetsz. Vajon melyik lopja be magát a szívedbe?

Szatén sportcipőt viselő nő
A szatén sportcipők sokoldalúak és 50 felett is jól állnak.
Fotó: GettyImages

A tavasz kedvencei: ezért a szatén sportcipő a legjobb választás az idősebb korosztálynak

A szatén sportcipők virágkorukat élik: egyszerre ötvözik a régenskori romantikát a 21. századi praktikummal, nem mellesleg kitűnő választásnak bizonyulnak az 50 feletti nők számára. A kor előrehaladtával a láb szerkezete megváltozik, aminek következtében egyre fontosabbá válik a lábbelik megfelelő alátámasztása és párnázottsága. A szóban forgó tavaszi cipők sokat tehetnek a stabilitásért, miközben a vastagabb talpú változatok jóval ízületkímélőbbek, mint például egy szandál. Továbbá nem hagyhatjuk figyelmen kívül a fiatalító hatásukat sem, hiszen aktív életmódot tükröznek és energikusságot csempésznek a megjelenésbe. Mutatjuk, melyek a legjobb sportcipők 50 felett!

Fekete szatén sportcipő

A fekete cipő örök klasszikus, ami szinte bármilyen színkombinációval megállja a helyét. Emellett egy ilyen sportcipő alig koszolódik, ami igen fontos tényező lehet a változatos időjárásban. Halvány csillogása kifejezetten nőiessé teszi a darabot, amelyet bátran hordhatsz farmerrel és szoknyával is.

Rózsaszín szatén sportcipő

Hidd el, teljesen megértjük, ha a hosszú tél után tavasszal végre búcsút intenél a feketének. Ez esetben tedd le a voksod egy halvány rózsaszín lépegető mellett, amely hangulatjavító hatással is bír. A világosabb színek fiatalosságot is lopnak a megjelenésedbe, felfrissítve egy kicsit a szetted. Egy ilyen tavaszi cipőt viselhetsz fehér csipkés szoknyákkal és virágos ingekkel is, míg egy póló-farmer szettet sokkal nőiesebbé varázsol.

Pántos szatén sportcipő

Ha az olyan nyitott cipőkért rajongsz, amelyek a hidegebb reggeleken is kellően védik a lábad, akkor szerezz be egy pántos változatot. Ezek a lábbelik kifejezetten előnyösek az idősebb korosztálynak, mivel  könnyű felkapni azokat, emellett megfelelő stabilitást biztosítanak. Az előző darabokhoz hasonlóan ez a szatén cipő is rendkívül sokoldalú és szinte bármivel hordható.

A következő videóban tippeket láthatsz arra vonatkozóan, hogyan viselheted együtt stílusosan a blézert és a sportcipőt:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
