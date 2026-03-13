Anya és fia árulta a „varázsdohányt” – bilincsben a bagi dílerpáros

A gödöllői nyomozók elfogtak egy bagi dílerpárost, akiket azzal gyanúsítanak, hogy hosszabb ideje kábítószert árultak a településen. A rendőrség szerint egy 38 éves férfi és 54 éves édesanyja a családi házuknál értékesítette az úgynevezett „varázsdohányt”.

Lecsapott a rendőrség a dílerekre.

Illusztráció: ChiccoDodiFC / Shutterstock

Elfogták a dílerpárost

A hatóságokhoz több bejelentés is érkezett arról, hogy O. János, akit „Hetes” néven ismernek, valamint édesanyja, Kati néni a bagi otthonuknál terjeszti a kábítószert. A beszámolók szerint egy adagért általában 1000 forintot kértek a környékbeli törzsvásárlóktól.

Az információk alapján anya és fia felváltva szolgálta ki a vevőket, a tiltott üzletből származó pénzt pedig egy páncélszekrényben tartották. A rendőrök a napokban fogták el a párost, majd kutatást tartottak az otthonukban. A házban droggyanús anyagot, valamint a porciózáshoz és az értékesítéshez használt eszközöket találtak. Emellett közel hatmillió forint értékű ékszert is lefoglaltak.

A gödöllői nyomozók az anyát és a fiát kábítószer-kereskedelem bűntette miatt hallgatták ki. Mindkettőjüket őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatásukat, írja a Police.hu.