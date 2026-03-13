BékemenetUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
Anya és fia árulta a „varázsdohányt” – bilincsben a bagi dílerpáros

díler
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 13. 09:36
anyafia
A rendőrök lecsaptak. Anya és fia voltak a dílerek.

A gödöllői nyomozók elfogtak egy bagi dílerpárost, akiket azzal gyanúsítanak, hogy hosszabb ideje kábítószert árultak a településen. A rendőrség szerint egy 38 éves férfi és 54 éves édesanyja a családi házuknál értékesítette az úgynevezett „varázsdohányt”.

díler
Lecsapott a rendőrség a dílerekre.
Illusztráció: ChiccoDodiFC / Shutterstock 

Elfogták a dílerpárost

A hatóságokhoz több bejelentés is érkezett arról, hogy O. János, akit „Hetes” néven ismernek, valamint édesanyja, Kati néni a bagi otthonuknál terjeszti a kábítószert. A beszámolók szerint egy adagért általában 1000 forintot kértek a környékbeli törzsvásárlóktól.

Az információk alapján anya és fia felváltva szolgálta ki a vevőket, a tiltott üzletből származó pénzt pedig egy páncélszekrényben tartották. A rendőrök a napokban fogták el a párost, majd kutatást tartottak az otthonukban. A házban droggyanús anyagot, valamint a porciózáshoz és az értékesítéshez használt eszközöket találtak. Emellett közel hatmillió forint értékű ékszert is lefoglaltak.

A gödöllői nyomozók az anyát és a fiát kábítószer-kereskedelem bűntette miatt hallgatták ki. Mindkettőjüket őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatásukat, írja a Police.hu.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
