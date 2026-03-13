„Flörtöltem Marikával” - Több évtized után kiderült: Dévényi Tibi randizni hívta Oszvald Marikát

Több évtized után kiderült, hogy Dévényi Tibor 22 éves korában csapta a szelet az akkor 17 esztendős Oszvald Marikának, akit annak idején még az édesapjától kért el randevúra a Három kívánság ikonikus műsorvezetője – a színésznő édesapja elengedte őket, és csak annyit kért tőlük, hogy vigyázzanak magukra.
Flörtöltem Marikával, ezt a mai napig büszkén vállalom. Ő a határőrség zenekarával lépett fel, én voltam a szpíker, így ismertük meg egymást. Marika feltűnően csinos lány volt, kérdés sem volt, hogy megpróbálok közel kerülni hozzá. Huszonkét éves voltam akkor, ő pedig szemtelenül fiatal. A kapcsolatunk végül nem fordult komolyra, de szerintem mindketten jó szívvel gondolunk vissza azokra az ártatlan időkre. Marika zseniális színésznő, bepattan a színpadra, és mindenki tapsol. Nálam sokat szerepelt a Három kívánságban, fantasztikus kéréseket teljesített
– mesélte Dévényi Tibor az egykori románcról.
Tibor mindig is kedves fiú volt, és az udvarlás terén sem volt ez másképp. Nekem úgy csapta a szelet, hogy elvitt néha magával a diszkóba, és megmutatta, milyen ügyes szpíker. Felnéztem rá, de a kapcsolatunk végül kimerült egy amolyan tinédzserkori liezonban. Úgy ért véget, hogy tulajdonképpen el sem kezdődött. A mai napig nagyon jó barátok vagyunk
– árulta el Oszvald Marika.
