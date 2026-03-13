„Flörtöltem Marikával” - Több évtized után kiderült: Dévényi Tibi randizni hívta Oszvald Marikát

Flörtöltem Marikával, ezt a mai napig büszkén vállalom. Ő a határőrség zenekarával lépett fel, én voltam a szpíker, így ismertük meg egymást. Marika feltűnően csinos lány volt, kérdés sem volt, hogy megpróbálok közel kerülni hozzá. Huszonkét éves voltam akkor, ő pedig szemtelenül fiatal. A kapcsolatunk végül nem fordult komolyra, de szerintem mindketten jó szívvel gondolunk vissza azokra az ártatlan időkre. Marika zseniális színésznő, bepattan a színpadra, és mindenki tapsol. Nálam sokat szerepelt a Három kívánságban, fantasztikus kéréseket teljesített