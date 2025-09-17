Úgy akarsz kinézni, mint, aki most lépett le a kifutóról? Akkor így viseld az ősz nagy kedvencét

A selyemsál, ami a 2000-es években élte virágkorát, idén újra eszméletlenül felkapott lett és a nyár egyik legtrendibb darabjává vált. Azonban ne hidd, hogy máris leáldozott neki, hiszen az őszi divatban is a reflektorfényben fog tündökölni, ezért mutatjuk hogyan viseld!

Ugye már a te szekrénye aljában is ott lapul egy selyemsál?

Fotó: Zamrznuti tonovi / Shutterstock

Így dobd fel selyemsállal az őszi szettedet

A selyemsál mára multifunkcionálissá vált, a kiegészítőt ugyanis a legdivatosabb nők nemcsak a megszokott módon, a nyakuk köré tekerve hordják, hanem már ruhadarabként is. Ez a rendkívül visszafogott, praktikus darab ezért semmiképpen sem maradhatnak ki a szettedből, ha igazán divatos őszi megjelenésre vágysz.

Tekerd a derekad köré

Amennyiben a modern stílus híve vagy, akkor kösd a selyemsálat a derekad köré. Azonban ne gondold, hogy a kiegészítő csak a rövid nadrágokhoz és szoknyákhoz fog passzolni, hiszen az alábbi fotón láthatod, hogy hosszú szárú nadrágokkal is eszméletlenül trendi. Ehhez a stílustrükkhöz pedig válassz olyan sálat, ami nem túl hosszú.

Tedd a hajadba

Még mindig úgy gondolod, hogy a selyemsál csak a nyakadba való? Ha rajongsz az egyedi stílusért, bátran fond bele a hajadba vagy kösd a fejedre, mint az alábbi képen. Ez a trükk ugyanis egy csipetnyi eleganciát fog csempészni a megjelenésedbe, ami ugyanolyan jól mutat majd egy klasszikus blézerrel, mint egy farmer-póló kombóval. Az interneten pedig számtalan videót találsz majd, amelyek segítenek abban, hogy hogyan varázsolj magadnak divatos frizurát.

Használd toppként

Bár az idő egyre hűvösebbre fordul, még van annyira meleg, hogy bátran bevállald egy elegáns blézerrel vagy egy farmerdzsekivel. Ha az extravagánsabb megjelenésért rajongsz, bátran ötvözd az elegáns kiegészítőt fekete bőrdzsekivel és bőrnadrággal. Hidd el nekünk, a hatás nem marad el!

Kösd a nyakadba

A tippek közül természetesen nem maradhat ki a selyemsál klasszikus viselése sem, a nyak köré tekert verzió. Persze ezt a stílustrükköt is a kedved szerint alakíthatod. Laza hatásért tekerd a kiegészítőt egyszer a nyakad köré és hagyd lógva. Ha elegáns hatást szeretnél kelteni, akkor pedig szépen, rendezetten kösd meg, ahogy éppen tetszik.

Dobd fel vele a táskádat

Az egyik kedvenc női kiegészítőt, a táskát is feldobhatod vele, amennyiben a szőrös cukiságokért nem igazán rajongtál. Bár nagyon egyszerűnek tűnik ez a stílustrükk, mégis elképesztően hatásos, és nagyon feldobja a szettedet.

Az alábbi videó 8 módszert mutat be, ami segít neked a selyemsál divatos formázásában:

