Mini szoknyahossz egy rózsaszín blézerrel párosítva.

Karcsúbb sziluett pofonegyszerűen: a stílusos nők csak erre a darabra esküsznek tavasszal

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 31. 08:45
Ha rosszul választasz, könnyen tömzsibbnek, akár több kilóval nehezebbnek tűnhetsz. Pedig csupán erre az egy stílustrükkre van szükséged, hogy megtaláld a testalkatodhoz tökéletes szoknyahosszt. Meg fogsz lepődni, mennyivel jobban mutatsz majd a kedvenc tavaszi szettedben!
Ripszám Boglárka
Végre előkerültek a lenge darabok és a színes, pöttyös, virágos tavaszi rucik! De a legnőiesebb szettek is hiábavalóak, ha a szoknyahossz nem megfelelő: nem fog előnyösen állni a legtrendibb fazon sem. Pár centi ide vagy oda, hidd el, rengeteget számít, ha jól ismered a testalkatodat és pontosan tudod, hogyan fordíthatod a javadra. Mutatjuk az alapvető szabályokat!

Hosszú szoknyahossz egy divatos nőn.
Így válaszd ki a megfelelő szoknyahosszt a testalkatodhoz mérten! / Fotó: Anna Zhukkova / shutterstock
  • Eljött az ideje a tavaszi szezon kedvenc ruhadarabjainak.
  • A szoknya hosszát érdemes a testalkathoz mérten kiválasztani.
  • Néhány stílustrükk bevetésével karcsúbbnak mutatkozhatsz a szoknyás szettekben.

Milyen szoknyahossz áll jól a testalkatodhoz?

Persze fontos a szabás és a minta, de ami a leginkább befolyásolja az összképet, az a szoknya hossza. Ha rossz helyen ér véget, az egész sziluetted tömzsibbnek tűnik egyetlen apró részletnek hála. Egy jól eltalált fazonnal azonban karcsúbb és nőiesebb lehetsz. Kezdjük az alapokkal!

Mini, midi, maxi: mikor melyik a jó választás?

A térd fölé érő miniszoknya akkor lehet jó választás, ha nem pont a comb legvastagabb részénél végződik. Érdemes figyelmesnek lenni a próbafülkében, mert már egy-két centi is rengeteget számít ennél a fazonnál!

A térdig érő szoknya igazi biztonsági döntés, hiszen szinte minden testalkaton jól mutat. Arról nem is beszélve, hogy mindig elegáns, így a munkában, eseményeken, de a hétköznapi helyzetekben is megállja a helyét.

A midiszoknya már trükkösebb, mivel a vádli legszélesebb részén ér véget, ezzel lerövidítve a lábakat. Magassarkúval vagy egy világos/testszínű cipővel viszont lehet ellensúlyozni ezt a hatást.

A maxiszoknya teljesen eltakarja a lábakat, ami szintén egy komfortos fazon lehet. Itt azonban érdemes a szett felső részére több figyelmet fordítani, mert egy földig érő ruhánál az arányokat meg kell tartani, hogy elegáns és előnyös maradjon a megjelenés. Egy rövidebb, testhezálló felső segíthet egyensúlyban tartani az összképet.

Milyen szoknyahosszt válassz a testalkatodnak megfelelően?

Szoknya alacsony testalkathoz

Alacsonyabb testalkatnál nagyon fontos, hogy minél több látszódjon a lábból. Egy rövidebb, térd fölé érő szoknya megnyújtja az alakot. A magas derekú, enyhén A-vonalú fazonok szintén jó választások, ha az alacsonyabb hölgyek közé tartozol, mivel ezek hosszabb sziluettet eredményeznek és karcsúsítanak is.

Amit jobb kerülni: a hosszú midi és a maxi szoknyák. Ha alacsony vagy, de ezek tetszenek, próbálj olyan szoknyákat vadászni, amik fel vannak sliccelve.

Szoknya átlagos testalkathoz

Ha átlagos a magasságod, már több lehetőséged van játszani a különböző szabásokkal. Szuper választás lehet egy térdig érő vagy midi szoknya, mert ez tökéletesen kiemeli az arányos vonalakat. De tulajdonképpen szabályok nélkül próbálgathatsz: inkább a stílus és az alkalom dönt, mert bármilyen hosszból találhatsz olyat, ami jól mutat az alakodon.

Szoknya magas testalkathoz

A magas testalkattal rendelkezőknek nagy előnyük, hogy a hosszabb szoknyákat is egyszerűen viselhetik. Ha te is a magasabb nők táborát erősíted, a midi és maxi fazonok nem fogják megrövidíteni az alkatodat. Sőt! Inkább kiemelik majd a hosszú lábaidat, ezért ezekkel érdemes kezdened a tavaszi ruhatárfrissítést!

A következő videóra kattintva elleshetsz pár trükköt a midi szoknya stílusos viseléséhez:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
