Karcsúbb sziluett pofonegyszerűen: a stílusos nők csak erre a darabra esküsznek tavasszal

Végre előkerültek a lenge darabok és a színes, pöttyös, virágos tavaszi rucik! De a legnőiesebb szettek is hiábavalóak, ha a szoknyahossz nem megfelelő: nem fog előnyösen állni a legtrendibb fazon sem. Pár centi ide vagy oda, hidd el, rengeteget számít, ha jól ismered a testalkatodat és pontosan tudod, hogyan fordíthatod a javadra. Mutatjuk az alapvető szabályokat!
Persze fontos a szabás és a minta, de ami a leginkább befolyásolja az összképet, az a szoknya hossza. Ha rossz helyen ér véget, az egész sziluetted tömzsibbnek tűnik egyetlen apró részletnek hála. Egy jól eltalált fazonnal azonban karcsúbb és nőiesebb lehetsz. Kezdjük az alapokkal!
A térd fölé érő miniszoknya akkor lehet jó választás, ha nem pont a comb legvastagabb részénél végződik. Érdemes figyelmesnek lenni a próbafülkében, mert már egy-két centi is rengeteget számít ennél a fazonnál!
A térdig érő szoknya igazi biztonsági döntés, hiszen szinte minden testalkaton jól mutat. Arról nem is beszélve, hogy mindig elegáns, így a munkában, eseményeken, de a hétköznapi helyzetekben is megállja a helyét.
A midiszoknya már trükkösebb, mivel a vádli legszélesebb részén ér véget, ezzel lerövidítve a lábakat. Magassarkúval vagy egy világos/testszínű cipővel viszont lehet ellensúlyozni ezt a hatást.
A maxiszoknya teljesen eltakarja a lábakat, ami szintén egy komfortos fazon lehet. Itt azonban érdemes a szett felső részére több figyelmet fordítani, mert egy földig érő ruhánál az arányokat meg kell tartani, hogy elegáns és előnyös maradjon a megjelenés. Egy rövidebb, testhezálló felső segíthet egyensúlyban tartani az összképet.
Szoknya alacsony testalkathoz
Alacsonyabb testalkatnál nagyon fontos, hogy minél több látszódjon a lábból. Egy rövidebb, térd fölé érő szoknya megnyújtja az alakot. A magas derekú, enyhén A-vonalú fazonok szintén jó választások, ha az alacsonyabb hölgyek közé tartozol, mivel ezek hosszabb sziluettet eredményeznek és karcsúsítanak is.
Amit jobb kerülni: a hosszú midi és a maxi szoknyák. Ha alacsony vagy, de ezek tetszenek, próbálj olyan szoknyákat vadászni, amik fel vannak sliccelve.
Szoknya átlagos testalkathoz
Ha átlagos a magasságod, már több lehetőséged van játszani a különböző szabásokkal. Szuper választás lehet egy térdig érő vagy midi szoknya, mert ez tökéletesen kiemeli az arányos vonalakat. De tulajdonképpen szabályok nélkül próbálgathatsz: inkább a stílus és az alkalom dönt, mert bármilyen hosszból találhatsz olyat, ami jól mutat az alakodon.
Szoknya magas testalkathoz
A magas testalkattal rendelkezőknek nagy előnyük, hogy a hosszabb szoknyákat is egyszerűen viselhetik. Ha te is a magasabb nők táborát erősíted, a midi és maxi fazonok nem fogják megrövidíteni az alkatodat. Sőt! Inkább kiemelik majd a hosszú lábaidat, ezért ezekkel érdemes kezdened a tavaszi ruhatárfrissítést!
