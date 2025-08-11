Pikáns tippek: te sem gondolnád, de ezek a kiegészítők megőrjítik a pasikat

Mutatunk pár példát, amivel magadra vonhatod a pasik figyelmét anélkül, hogy az erőltetetten hasson. A kiegészítők többre képesek, minthogy csupán szép kiegészítőként gondolj rájuk! Olvass tovább!

A kiegészítők rengeteget dobnak egy nő megjelenésén.

Fotó: Rido / Shutterstock

Íme, 5 kiegészítő, amivel manipulálhatod a pasik tudatalattiját!

1. Hajcsat

Ez akkor működik, ha feltűzöd vele a hajad. Így láthatóvá válik a nyakad és megadja a „hanyag elegancia” megjelenést. Ezt a pasik pedig imádják. Ők nem tudják, mennyi időbe telik, hogy az a hajcsat ilyen „hanyagul” álljon. Egy nő nyaka, kivillanó kulcscsontja vonzza a pasik tekintetét.

2. Napszemüveg és szájfény

Titokzatos és mutatós. A legjobb kombináció. Szintén „hanyag eleganciát” ad a megjelenésünknek. Egy jól megválasztott napszemüveg és egy szájfény csodákra képes a pasiknál.

3. Masni

Játékosság, ártatlanság, csábítás. A hajba kötött masni az aduász, ha el akarod csábítani a pasit. Kislányos megjelenést kölcsönöz és egy kockás szoknyával már-már vadító kombináció lehet! Nem kell túltolni a kislányos vonalat, olyat válassz, ami illik a stílusodhoz.

A masni felébreszti a férfiban a védelmező énjét, ezért garantáltan pozitív gondolatokat kapcsol majd hozzád.

5. Bokalánc

Nem is gondolnád, de a férfiak számára az egyik legszexibb testrész a boka. Figyelj viszont, hogy a személyiségedhez illő bokaláncot válassz, mert ha elüt tőled, inkább diszkomfort érzetet kelt, mint vágyat. Egy kivillanó boka igenis szexi. Emlékszel még a Halálos tavasz című filmre, ahol Karády Katalin bokát villantott? Na ugye!

4. Szeplők

Nem kifejezetten ékszer, de az egész megjelenésed feldobhatod pár kamu szeplővel. Fogj egy barna tust, vagy egy jól kihegyezett szemceruzát és tegyél kis pontokat az arcodra, majd az ujjaiddal egyengesd el, csak leheletnyit látszódjon, került a műhatást. Így olyan lesz, mintha az eredeti szeplőid látszanának át az alapozó alatt. Elég vadító.

Plusz Bors tipp: a legvonzóbb kiegészítő a magabiztosság! Ne felejtsd el viselni, amikor kilépsz az utcára!

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: