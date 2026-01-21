Háborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-AdóJákli Mónika
Senki sem érti: te tudod, miért van egy aprócska zseb minden farmernadrágodon?

divattörténelem
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 21. 17:15
farmernadrágfarmer
Ott van szinte minden darabon, mégis kevesen tudják, miért. A kicsi zseb a farmernadrágon a divattörténet egy állandó szereplője, amely egykor egészen komoly funkciót látott el. Mutatjuk, mire szolgált eredetileg ez az aprócska részlet!
Boncza Léda
A szerző cikkei

A farmernadrág azon ritka ruhadarabok közé tartozik, amelyek szinte változatlan formában élték túl az elmúlt másfél évszázad divathullámait. A klasszikus és időtálló darabokon ma is megtaláljuk a szegecseket, a gombokat és a vastag varrásokat. A jobb oldalon pedig ott díszeleg egy aprócska zseb a farmernadrágon, amelynek valódi funkciójáról szinte alig tudunk valamit. Egyet azonban elárulhatunk: nem egyszerű díszítőelemről van szó.

Óratartó zseb a farmernadrágon.
Ezért van aprócska zseb a farmernadrágon.
Fotó: 123RF
  • Miért van egy kicsi zseb a farmernadrágok jobb oldalán?
  • Miért van még ma is a klasszikus modelleken?
  • Milyen célt szolgálhat ma?

Miért van egy kicsi zseb a farmernadrágon?

A farmernadrágok szerepe eredetileg nem a divatban gyökerezett: munkaeszközként szolgált, elsősorban a férfiak számára. Bányászok, vasutasok, cowboyok hordták, akiknek olyan ruhára volt szükségük, ami bírja a strapát: lehet benne térdepelni, és nem szakad ki egy-két apróbb karcolástól. A szabást és a zsebek elrendezését is eszerint alakították.

Amikor az első klasszikus fazonok megszülettek, még nem léteztek a ma ismert karórák. Az időt zsebórán mérték, lánccal a nadrág övéhez rögzítve. Ahhoz, hogy a kütyü ne sérüljön, szükség volt egy biztonságos helyre. Így került a kicsi zseb a farmerekre. Az órazseb arra szolgált, hogy a kényes szerkezet mindig kéznél lehessen, de túlélje a munkanapot.

Nagyjából úgy kell elképzelni, mint ma a kabátok belsejébe varrt zsebet, amit kifejezetten a telefonok biztonságos tárolására terveztek: ide csúsztatták be a zsebórákat, hogy ne verődjenek neki a szerszámoknak vagy bármi másnak a munkálatok közben. Nem volt nagy, az órák épp elfértek benne, így nem tudtak kicsúszkálni sem.

Az óra eltűnt, a zseb maradt

A 20. század elején a karórák lassan átvették a zsebórák helyét. Logikus lett volna, ha az órazseb is eltűnik velük együtt, de nem így történt. A farmer eredeti szabásával és részleteivel együtt, időközben egy ikonikus divattörténelmi elemmé nőtte ki magát, ezért formáján sem változtattak: túlélt trendeket, korszakokat, különböző stílusirányzatokat. A kicsi zseb a farmeren pedig a hagyomány részévé vált. Az emberek új funkciókat találtak neki. Érmék, kulcs, rágó, később pendrive, fülhallgató talált otthonra bennük.

Az alábbi videóból megtudhatod, hogyan alakították ki az első farmernadrágokat:

Ezek a divattal kapcsolatos cikkek is érdekelhetnek:

 

